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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Аустрия Вена
1:0
Конец матча
Борац Баня-Лука
0'
37' Желтая карточка
Холланд Джеймс
57' Желтая карточка
Ранфтль Райнхольд
57' Желтая карточка
Михайлович Неманья
69' Желтая карточка
Fedor Predragovic
87' Желтая карточка
Хускович Муарем
1:0
90' Гол
Табакович Харис
90'+5

Ход матча

37'
Холланд Джеймс
 
49'
Грубер Андреас
Фишер Манфред
 
57'
Ранфтль Райнхольд
 
57'
 
Михайлович Неманья
63'
 
Терзич Василие
Благаич Яков
63'
 
Макарич Милан
Лукич Йован
69'
 
Fedor Predragovic
75'
Браунёдер Маттиас
Джукич Александар
 
76'
Польстер Мануэль
Поцманн Марвин
 
77'
 
Кулашин Энвер
Михайлович Неманья
85'
Хускович Муарем
Фитц Доминик
 
86'
 
Субич Александар
Кортес Хосе
87'
Хускович Муарем
 
90'
Табакович Харис
(Польстер Мануэль)
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 4
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 73 Владение мячом, % 27
Прогнозы 110
Аустрия Вена 98.2% (108)
X 0.9% (1)
Борац Баня-Лука 0.9% (1)
Все прогнозы
1
Фрюхтль
Кристиан
26
Ранфтль
Райнхольд
3
Галвао
Лукас
66
Мартинс
Марвин
40
Мейсль
Маттео
8
Холланд
Джеймс
77
Джукич
Александар
19
Поцманн
Марвин
30
Фишер
Манфред
36
Фитц
Доминик
25
Табакович
Харис
21
Четкович
Никола
20
Квржич
Зоран
6
Челич
Макс
Юрай
31
Savo
Susic
16
Эррера
Себастьян
10
Барский
Руслан
14
Fedor
Predragovic
11
Кортес
Хосе
24
Благаич
Яков
77
Михайлович
Неманья
19
Лукич
Йован
Аустрия Вена
4-3-2-1
Борац Баня-Лука
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Табакович Харис 1 1
Польстер Мануэль 0 0
Борац Баня-Лука
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холланд Джеймс 1 0
Ранфтль Райнхольд 1 0
Хускович Муарем 1 0
Борац Баня-Лука
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fedor Predragovic 1 0
Михайлович Неманья 1 0

Результаты матчей

Аустрия Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Борац Баня-Лука
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Аустрия Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Борац Баня-Лука
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Вена
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Шпитталь - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Аустрия Вена - Хорн 5:1
Аустрия Вена - Флоридсдорфер 2:0 Шремс - Аустрия Вена 1:5 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 5:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 3:1 Аустрия Вена - Штурм-2 1:2 Штурм-2 - Аустрия Вена 3:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:3 Аустрия Вена - ЛАСК 2:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 2:0 Штурм-2 - Аустрия Вена 3:1
Борац Баня-Лука
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Войводина Нови Сад - Борац Баня-Лука 1:1 Раднички 1923 - Борац Баня-Лука 2:0 Железничар Панчево - Борац Баня-Лука 2:1 Црвена Звезда - Борац Баня-Лука 2:0
Омарска - Борац Баня-Лука 0:6 Слога Добой - Борац Баня-Лука 2:1 Борац Баня-Лука - Слобода Тузла 3:2 Посушье - Борац Баня-Лука 1:0 Борац Баня-Лука - Сараево 1:0 Вележ - Борац Баня-Лука 2:0 Борац Баня-Лука - Железничар 2:0 Борац Баня-Лука - Игман Коньич 1:0 Широки Бриег - Борац Баня-Лука 2:3 Борац Баня-Лука - Зриньски 0:3 Тузла Сити - Борац Баня-Лука 2:2 Борац Баня-Лука - Леотар 2:0 Борац Баня-Лука - Тузла Сити 3:0 Вележ - Борац Баня-Лука 1:0 Борац Баня-Лука - Широки Бриег 1:0 Ауда - Борац Баня-Лука 1:2

Результаты матчей

Аустрия Вена
Борац Баня-Лука

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Аустрия Вена
Борац Баня-Лука

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Пюник Джуричич Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Железничар Дрина Амар 3
Дукаджини Даллку Арменд 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Холланд Джеймс получил желтую карточку от судьи
    • 7'
      ГОООООЛ Аустрия Вена забивает
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Generali Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Аустрия Вена 98.2% (108)
    X 0.9% (1)
    Борац Баня-Лука 0.9% (1)
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    Где смотреть матч Аустрия Вена 1:0 Борац Баня-Лука онлайн

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    Прогнозы на матч Аустрия Вена 1:0 Борац Баня-Лука

    Исход игры
    Аустрия Вена
    98.2% (108)
    Ничья
    0.9% (1)
    Борац Баня-Лука
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.81% (43)
    Меньше
    60.19% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    25.93% (28)
    Нет
    74.07% (80)
    Популярный счёт
    2:0 Аустрия Вена
    50% (55)
    2:1 Аустрия Вена
    15.5% (17)
    3:0 Аустрия Вена
    11.8% (13)
    1:0 Аустрия Вена
    9.1% (10)
    3:1 Аустрия Вена
    6.4% (7)
    4:0 Аустрия Вена
    1.8% (2)
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