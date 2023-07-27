Тур: 2. Стадион: Дженерали Арена.
1:0
Конец матча
0'
37' Желтая карточкаХолланд Джеймс
57' Желтая карточкаРанфтль Райнхольд
57' Желтая карточкаМихайлович Неманья
69' Желтая карточкаFedor Predragovic
87' Желтая карточкаХускович Муарем
1:0
90' ГолТабакович Харис
90'+5
Ход матча
37'
87'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 3
-
8 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 4
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
73 Владение мячом, % 27
36
Фитц
Доминик
20
Квржич
Зоран
31
Savo
Susic
11
Кортес
Хосе
24
Благаич
Яков
19
Лукич
Йован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Ведль ЛукасВратарь
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Защитник
-
27 Вучич РомеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Виммер Михаэль
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Квржич ЗоранЗащитник
- Защитник
-
31 Savo SusicЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кортес ХосеПолузащитник
-
24 Благаич ЯковПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Лукич ЙованНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Пишек ЯнезПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Чавич ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Маринович Винко
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Табакович Харис
|1
|1
|Польстер Мануэль
|0
|0
Борац Баня-Лука
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холланд Джеймс
|1
|0
|Ранфтль Райнхольд
|1
|0
|Хускович Муарем
|1
|0
Борац Баня-Лука
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fedor Predragovic
|1
|0
|Михайлович Неманья
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Борац Баня-Лука
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Аустрия Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Борац Баня-Лука
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Вена
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Шпитталь - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Аустрия Вена - Хорн 5:1
Аустрия Вена - Флоридсдорфер 2:0 Шремс - Аустрия Вена 1:5 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 5:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 3:1 Аустрия Вена - Штурм-2 1:2 Штурм-2 - Аустрия Вена 3:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:3 Аустрия Вена - ЛАСК 2:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 2:0 Штурм-2 - Аустрия Вена 3:1
Борац Баня-Лука
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Войводина Нови Сад - Борац Баня-Лука 1:1 Раднички 1923 - Борац Баня-Лука 2:0 Железничар Панчево - Борац Баня-Лука 2:1 Црвена Звезда - Борац Баня-Лука 2:0
Омарска - Борац Баня-Лука 0:6 Слога Добой - Борац Баня-Лука 2:1 Борац Баня-Лука - Слобода Тузла 3:2 Посушье - Борац Баня-Лука 1:0 Борац Баня-Лука - Сараево 1:0 Вележ - Борац Баня-Лука 2:0 Борац Баня-Лука - Железничар 2:0 Борац Баня-Лука - Игман Коньич 1:0 Широки Бриег - Борац Баня-Лука 2:3 Борац Баня-Лука - Зриньски 0:3 Тузла Сити - Борац Баня-Лука 2:2 Борац Баня-Лука - Леотар 2:0 Борац Баня-Лука - Тузла Сити 3:0 Вележ - Борац Баня-Лука 1:0 Борац Баня-Лука - Широки Бриег 1:0 Ауда - Борац Баня-Лука 1:2
Результаты матчей
Аустрия Вена
Борац Баня-Лука
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Аустрия Вена
Борац Баня-Лука
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Пюник
|Джуричич Лука
|3
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|3
|Железничар
|Дрина Амар
|3
|Дукаджини
|Даллку Арменд
|1 1
Прогнозы на матч Аустрия Вена 1:0 Борац Баня-Лука
Исход игры
Аустрия Вена
98.2% (108)
Ничья
0.9% (1)
Борац Баня-Лука
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
39.81% (43)
Меньше
60.19% (65)
Обе команды забьют
Да
25.93% (28)
Нет
74.07% (80)
Популярный счёт
2:0 Аустрия Вена
50% (55)
2:1 Аустрия Вена
15.5% (17)
3:0 Аустрия Вена
11.8% (13)
1:0 Аустрия Вена
9.1% (10)
3:1 Аустрия Вена
6.4% (7)
4:0 Аустрия Вена
1.8% (2)
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