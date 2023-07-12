Тур: 1. Стадион: Арена Болт. Главный судья: Goga Kikacheishvili
0'
1:0
3' ПенальтиРадулович Боян
28' Желтая карточкаТенхо Миро
32' Желтая карточкаБолджер Киан
46' Желтая карточкаКосгроув Томас
89' Желтая карточкаУонт Шон
90' Желтая карточкаДоннелли Аарон
90'+7
Ход матча
3'
1:0
28'
32'
46'
89'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 0
-
4 Угловые 4
-
7 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
23
Соири
Пюрю
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
37
Танака
Атому
2
Уонт
Шон
18
Болджер
Киан
25
Dylan
Sloan
16
Shea
Gordon
29
Райан
Энди
10
Lee
Bonis
21
Leroy
Millar
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Соири ПюрюЗащитник
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
-
37 Танака АтомуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Илиев ДеянВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Риски РоопеНападающий
- Нападающий
-
78 Alex Ramula
-
-
Главный тренер: Коскела Тони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 Уонт ШонЗащитник
-
18 Болджер КианЗащитник
- Защитник
-
25 Dylan SloanПолузащитник
-
16 Shea GordonПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Райан ЭндиНападающий
-
10 Lee BonisНападающий
-
21 Leroy MillarНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
3 Omar Ali
-
-
-
-
-
26 Corey Smith
-
Главный тренер: Tiernan Lynch
Бомбардиры внутри турнира
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радулович Боян
|1 (1)
|1
Ларн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тенхо Миро
|1
|0
Ларн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болджер Киан
|1
|0
|Косгроув Томас
|1
|0
|Уонт Шон
|1
|0
|Доннелли Аарон
|1
|0
Результаты матчей
ХИК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ларн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
ХИК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ларн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ХИК
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ХИК - Лахти 0:1 Хонка - ХИК 1:1 Хака - ХИК 1:1 ХИК - КТП 1:0
Лахти - ХИК 1:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК - Хонка 1:1 Мариехамн - ХИК 0:0 Ильвес - ХИК 1:1 ХИК - Интер Турку 4:1 КТП - ХИК 3:3 КуПС - ХИК 2:1 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Оулу 1:1 ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 2:0 ХИК - Ильвес 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Тромсё - ХИК 2:3
Ларн
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Балликлэр - Ларн 0:4 Бангор - Ларн 0:6 Ларн - Хаверфордуэст Каунти 2:0 Ларн - Харлэнд и Вульф Велдерс 8:0
Ларн - Финн Харпс 2:1 Колрейн - Ларн 3:0 Ларн - Линфилд 1:1 Крузейдерс - Ларн 0:2 Клифтонвилл - Ларн 0:2 Ларн - Гленторан 2:0 Ларн - Баллимена Юнайтед 0:2 Колрейн - Ларн 0:0 Ларн - Баллимена Юнайтед 1:0 Ларн - Линфилд 0:0 Харлэнд и Вульф Велдерс - Ларн 0:1 Каррик Рейнджерс - Ларн 2:3 Баллимена Юнайтед - Ларн 0:3 Ларн - Клифтонвилл 2:1 Данганнон Свифт - Ларн 0:3 Ларн - Гленавон 3:0
Результаты матчей
ХИК
Ларн
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
ХИК
Ларн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|3 (1)
|Брейдаблик
|Хлюнссон Агуст
|2 (1)
|Брейдаблик
|Сигурдарсон Стефан Инги
|2 (1)
|Брейдаблик
|Эйнарссон Виктор
|2
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|2
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Интер Милан
|Индзаги Симоне
|1
|Клаксвик
|Форрен Вегард
|1
|Флора Таллин
|Аллику Рауно
|1
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ХИК 1:0 Ларн
Исход игры
ХИК
91.9% (114)
Ничья
6.5% (8)
Ларн
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
27.83% (32)
Меньше
72.17% (83)
Обе команды забьют
Да
25.22% (29)
Нет
74.78% (86)
Популярный счёт
2:0 ХИК
38.7% (48)
1:0 ХИК
23.4% (29)
2:1 ХИК
14.5% (18)
3:0 ХИК
6.5% (8)
1:1 Ничья
4.8% (6)
3:1 ХИК
2.4% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!