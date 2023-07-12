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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Goga Kikacheishvili
ХИК
1:0
Конец матча
Ларн
0'
1:0
3' Пенальти
Радулович Боян
28' Желтая карточка
Тенхо Миро
32' Желтая карточка
Болджер Киан
46' Желтая карточка
Косгроув Томас
89' Желтая карточка
Уонт Шон
90' Желтая карточка
Доннелли Аарон
90'+7

Ход матча

3'
Радулович Боян
1:0
28'
Тенхо Миро
 
32'
 
Болджер Киан
46'
 
Косгроув Томас
64'
Коуассиви-Бениссан Кевин
Танака Атому
 
81'
Олусанья Антони
Хостикка Сантери
 
83'
 
Кирнс Дэниэл
Dylan Sloan
86'
 
Isaac Westendorf
Райан Энди
89'
 
Уонт Шон
90'
 
Доннелли Аарон

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 4
  • 7 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Прогнозы 124
ХИК 91.9% (114)
X 6.5% (8)
Ларн 1.6% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ост
Джесси
23
Соири
Пюрю
14
Пелтола
Матти
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
37
Танака
Атому
10
Лингман
Лукас
56
Хетемай
Перпарим
7
Хостикка
Сантери
9
Радулович
Боян
18
Topi
Keskinen
1
Фергюсон
Рохан
23
Косгроув
Томас
2
Уонт
Шон
18
Болджер
Киан
4
Доннелли
Аарон
25
Dylan
Sloan
16
Shea
Gordon
22
Michael
Glynn
29
Райан
Энди
10
Lee
Bonis
21
Leroy
Millar
ХИК
4-3-3
Ларн
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радулович Боян 1 (1) 1
Ларн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тенхо Миро 1 0
Ларн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болджер Киан 1 0
Косгроув Томас 1 0
Уонт Шон 1 0
Доннелли Аарон 1 0

Результаты матчей

ХИК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ларн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
ХИК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ларн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ХИК - Лахти 0:1 Хонка - ХИК 1:1 Хака - ХИК 1:1 ХИК - КТП 1:0
Лахти - ХИК 1:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК - Хонка 1:1 Мариехамн - ХИК 0:0 Ильвес - ХИК 1:1 ХИК - Интер Турку 4:1 КТП - ХИК 3:3 КуПС - ХИК 2:1 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Оулу 1:1 ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 2:0 ХИК - Ильвес 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Тромсё - ХИК 2:3
Ларн
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Балликлэр - Ларн 0:4 Бангор - Ларн 0:6 Ларн - Хаверфордуэст Каунти 2:0 Ларн - Харлэнд и Вульф Велдерс 8:0
Ларн - Финн Харпс 2:1 Колрейн - Ларн 3:0 Ларн - Линфилд 1:1 Крузейдерс - Ларн 0:2 Клифтонвилл - Ларн 0:2 Ларн - Гленторан 2:0 Ларн - Баллимена Юнайтед 0:2 Колрейн - Ларн 0:0 Ларн - Баллимена Юнайтед 1:0 Ларн - Линфилд 0:0 Харлэнд и Вульф Велдерс - Ларн 0:1 Каррик Рейнджерс - Ларн 2:3 Баллимена Юнайтед - Ларн 0:3 Ларн - Клифтонвилл 2:1 Данганнон Свифт - Ларн 0:3 Ларн - Гленавон 3:0

Результаты матчей

ХИК
Ларн

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ХИК
Ларн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 3 (1)
Брейдаблик Хлюнссон Агуст 2 (1)
Брейдаблик Сигурдарсон Стефан Инги 2 (1)
Брейдаблик Эйнарссон Виктор 2
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 2
Весь список

Топ нарушителей
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Интер Милан Индзаги Симоне 1
Клаксвик Форрен Вегард 1
Флора Таллин Аллику Рауно 1
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 1
Весь список
  • 46'
    Косгроув Томас получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 32'
    Болджер Киан получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Тенхо Миро получил желтую карточку от судьи
  • 3'
    Г О О О О Л - Радулович Боян из команды ХИК забивает с точки!
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bolt Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 124
    ХИК 91.9% (114)
    X 6.5% (8)
    Ларн 1.6% (2)
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    Где смотреть матч ХИК 1:0 Ларн онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ХИК 1:0 Ларн

    Исход игры
    ХИК
    91.9% (114)
    Ничья
    6.5% (8)
    Ларн
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.83% (32)
    Меньше
    72.17% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    25.22% (29)
    Нет
    74.78% (86)
    Популярный счёт
    2:0 ХИК
    38.7% (48)
    1:0 ХИК
    23.4% (29)
    2:1 ХИК
    14.5% (18)
    3:0 ХИК
    6.5% (8)
    1:1 Ничья
    4.8% (6)
    3:1 ХИК
    2.4% (3)
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