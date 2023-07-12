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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Henrik Nalbandyan
Хеккен
3:1
Второй тайм: 80'
ТНС
0'
1:0
7' Гол
Садик Ибраим
2:0
13' Гол
Рюгор Миккель
2:1
32' Гол
Макманус Деклан
36' Желтая карточка
Смит Лео
3:1
37' Гол
Ховланд Эвен

Ход матча

7'
Садик Ибраим
1:0
13'
Рюгор Миккель
(Хансен Кристоффер Лунн)
2:0
32'
2:1
Макманус Деклан
(Уильямс Джордан III)
36'
 
Смит Лео
37'
Ховланд Эвен
3:1
46'
Сонко Момоду
Сана Тобиас
 
62'
Тотлэнд Томас
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
 
62'
Franklin Uchenna
Сандберг Симон
 
71'
Лаюни Амор
Filip Trpcevski
 
76'
 
Rory Holden
Уильямс Джордан III

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 68 Владение мячом, % 32
Прогнозы 116
Хеккен 83.6% (97)
X 12.1% (14)
ТНС 4.3% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хеккен
Ничья
ТНС
1.29
9.10
9.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Абрахамссон
Петер
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
13
Сандберг
Симон
5
Ховланд
Эвен
25
Хансен
Кристоффер
Лунн
18
Рюгор
Миккель
11
Густафссон
Самуэль
14
Густафссон
Симон
37
Садик
Ибраим
29
Filip
Trpcevski
22
Сана
Тобиас
25
Робертс
Коннор
3
Мэрриотт
Кристофер
2
Паск
Джош
5
Астлс
Райан
22
Дэвис
Дэниэл
17
Уильямс
Джордан
III
21
Смит
Лео
14
Уильямс
Даниэль
10
Рэдмонд
Даниэл
7
Дэниэлс
Джошуа
9
Макманус
Деклан
Хеккен
4-3-3
ТНС
4-5-1

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ховланд Эвен 1 1
Рюгор Миккель 1 1
Садик Ибраим 1 1
Хансен Кристоффер Лунн 0 0
ТНС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макманус Деклан 1 1
Уильямс Джордан III 0 0

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
ТНС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смит Лео 1 0

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
АИК - Хеккен 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 Хеккен - Юргорден 0:1 Хеккен - Мьельбю 3:0
Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Хеккен - Гётеборг 4:1 Юргорден - Хеккен 1:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Мьельбю - Хеккен 1:4 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Хальмстад - Хеккен 1:0 Хеккен - Юргорден 4:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Сириус - Хеккен 1:4 Хеккен - Кальмар 1:3 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хеккен - Юргорден 3:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - АГФ Орхус 3:1
ТНС
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Маклсфилд - ТНС 0:1 Кардифф Сити - ТНС 3:1 Гамильтон Академикал - ТНС 2:1 Крузейдерс - ТНС 1:4
ТНС - Бала Таун 6:0 ТНС - Коннас Куэй 4:1 Бала Таун - ТНС 0:2 Пенибонт - ТНС 2:5 Ньютаун - ТНС 0:5 ТНС - Кардифф МЮ 7:1 Коннас Куэй - ТНС 0:0 ТНС - Бала Таун 2:1 Пенибонт - ТНС 0:2 ТНС - Пенибонт 1:1 ТНС - Ньютаун 1:0 Кардифф МЮ - ТНС 3:2 ТНС - Бала Таун 3:0 Флинт Таун Юнайтед - ТНС 1:8 ТНС - Хаверфордуэст Каунти 3:1 Каернарфон Таун - ТНС 0:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 3 (1)
Брейдаблик Хлюнссон Агуст 2 (1)
Брейдаблик Сигурдарсон Стефан Инги 2 (1)
Брейдаблик Эйнарссон Виктор 2
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 2
Весь список

Топ нарушителей
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Интер Милан Индзаги Симоне 1
Клаксвик Форрен Вегард 1
Флора Таллин Аллику Рауно 1
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Прогнозы 116
    Хеккен 83.6% (97)
    X 12.1% (14)
    ТНС 4.3% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хеккен
    Ничья
    ТНС
    1.29
    9.10
    9.80
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Хеккен 3:1 ТНС онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хеккен 3:1 ТНС

    Исход игры
    Хеккен
    83.6% (97)
    Ничья
    12.1% (14)
    ТНС
    4.3% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.35% (46)
    Меньше
    59.65% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    36.84% (42)
    Нет
    63.16% (72)
    Популярный счёт
    2:0 Хеккен
    30.2% (35)
    1:0 Хеккен
    18.1% (21)
    2:1 Хеккен
    18.1% (21)
    1:1 Ничья
    7.8% (9)
    3:0 Хеккен
    6.9% (8)
    3:1 Хеккен
    4.3% (5)
    1:2 ТНС
    3.4% (4)
    4:0 Хеккен
    2.6% (3)
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