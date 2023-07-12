Тур: 1. Стадион: Бравида Арена. Главный судья: Henrik Nalbandyan
0'
1:0
7' ГолСадик Ибраим
2:0
13' ГолРюгор Миккель
2:1
32' ГолМакманус Деклан
36' Желтая карточкаСмит Лео
3:1
37' ГолХовланд Эвен
85' Желтая карточкаРэдмонд Даниэл
90' Желтая карточкаРобертс Коннор
90'+10
Ход матча
7'
1:0
13'
32'
36'
37'
3:1
85'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
9 Удары в створ 2
-
10 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
69 Владение мячом, % 31
Прогноз на матч от Liveresult
37
Садик
Ибраим
22
Сана
Тобиас
22
Дэвис
Дэниэл
21
Смит
Лео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Садик ИбраимНападающий
- Нападающий
-
22 Сана ТобиасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Ходжич КадирЗащитник
- Защитник
-
35 Янссон СиггеЗащитник
- Нападающий
-
16 Дабо ПонтусНападающий
- Нападающий
-
23 Сонко МомодуНападающий
-
24 Лаюни АморНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Дэвис ДэниэлЗащитник
- Полузащитник
-
21 Смит ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хадсон БлейнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кларк БенПолузащитник
-
24 Бэйкер ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Jack Edwards
-
18 Rory Holden
-
29 Gwion Dafydd
-
Главный тренер: Гаррисон Крейг
Бомбардиры внутри турнира
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ховланд Эвен
|1
|1
|Рюгор Миккель
|1
|1
|Садик Ибраим
|1
|1
|Хансен Кристоффер Лунн
|0
|0
ТНС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макманус Деклан
|1
|1
|Уильямс Джордан III
|0
|0
Карточки
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
ТНС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рэдмонд Даниэл
|1
|0
|Робертс Коннор
|1
|0
|Смит Лео
|1
|0
Результаты матчей
Хеккен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ТНС
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Хеккен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ТНС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Голы по времени матча
Забито
3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хеккен
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
АИК - Хеккен 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 Хеккен - Юргорден 0:1 Хеккен - Мьельбю 3:0
Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Хеккен - Гётеборг 4:1 Юргорден - Хеккен 1:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Мьельбю - Хеккен 1:4 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Хальмстад - Хеккен 1:0 Хеккен - Юргорден 4:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Сириус - Хеккен 1:4 Хеккен - Кальмар 1:3 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хеккен - Юргорден 3:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - АГФ Орхус 3:1
ТНС
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Маклсфилд - ТНС 0:1 Кардифф Сити - ТНС 3:1 Гамильтон Академикал - ТНС 2:1 Крузейдерс - ТНС 1:4
ТНС - Бала Таун 6:0 ТНС - Коннас Куэй 4:1 Бала Таун - ТНС 0:2 Пенибонт - ТНС 2:5 Ньютаун - ТНС 0:5 ТНС - Кардифф МЮ 7:1 Коннас Куэй - ТНС 0:0 ТНС - Бала Таун 2:1 Пенибонт - ТНС 0:2 ТНС - Пенибонт 1:1 ТНС - Ньютаун 1:0 Кардифф МЮ - ТНС 3:2 ТНС - Бала Таун 3:0 Флинт Таун Юнайтед - ТНС 1:8 ТНС - Хаверфордуэст Каунти 3:1 Каернарфон Таун - ТНС 0:1
Результаты матчей
Хеккен
ТНС
Точный счет
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Хеккен
ТНС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|3 (1)
|Брейдаблик
|Хлюнссон Агуст
|2 (1)
|Брейдаблик
|Сигурдарсон Стефан Инги
|2 (1)
|Брейдаблик
|Эйнарссон Виктор
|2
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|2
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Слован Братислава
|Куцка Юрай
|1
|Слован Братислава
|Канкава Джаба
|1
|Интер Милан
|Индзаги Симоне
|1
|Свифт Эсперанж
|Густаво Луис Бенмуя
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хеккен 3:1 ТНС
Исход игры
Хеккен
83.6% (97)
Ничья
12.1% (14)
ТНС
4.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
40.35% (46)
Меньше
59.65% (68)
Обе команды забьют
Да
36.84% (42)
Нет
63.16% (72)
Популярный счёт
2:0 Хеккен
30.2% (35)
1:0 Хеккен
18.1% (21)
2:1 Хеккен
18.1% (21)
1:1 Ничья
7.8% (9)
3:0 Хеккен
6.9% (8)
3:1 Хеккен
4.3% (5)
1:2 ТНС
3.4% (4)
4:0 Хеккен
2.6% (3)
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