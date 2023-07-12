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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Henrik Nalbandyan
Хеккен
3:1
Конец матча
ТНС
0'
1:0
7' Гол
Садик Ибраим
2:0
13' Гол
Рюгор Миккель
2:1
32' Гол
Макманус Деклан
36' Желтая карточка
Смит Лео
3:1
37' Гол
Ховланд Эвен
85' Желтая карточка
Рэдмонд Даниэл
90' Желтая карточка
Робертс Коннор
90'+10

Ход матча

7'
Садик Ибраим
1:0
13'
Рюгор Миккель
(Хансен Кристоффер Лунн)
2:0
32'
2:1
Макманус Деклан
(Уильямс Джордан III)
36'
 
Смит Лео
37'
Ховланд Эвен
3:1
46'
Сонко Момоду
Сана Тобиас
 
62'
Тотлэнд Томас
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
 
62'
Franklin Uchenna
Сандберг Симон
 
71'
Лаюни Амор
Filip Trpcevski
 
76'
 
Rory Holden
Уильямс Джордан III
82'
 
Броббелл Райан
Макманус Деклан
83'
Камара Ола
Садик Ибраим
 
85'
 
Рэдмонд Даниэл
90'
 
Робертс Коннор

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 9 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 69 Владение мячом, % 31
Прогнозы 116
Хеккен 83.6% (97)
X 12.1% (14)
ТНС 4.3% (5)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Абрахамссон
Петер
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
13
Сандберг
Симон
5
Ховланд
Эвен
25
Хансен
Кристоффер
Лунн
18
Рюгор
Миккель
11
Густафссон
Самуэль
14
Густафссон
Симон
37
Садик
Ибраим
29
Filip
Trpcevski
22
Сана
Тобиас
25
Робертс
Коннор
3
Мэрриотт
Кристофер
2
Паск
Джош
5
Астлс
Райан
22
Дэвис
Дэниэл
17
Уильямс
Джордан
III
21
Смит
Лео
14
Уильямс
Даниэль
10
Рэдмонд
Даниэл
7
Дэниэлс
Джошуа
9
Макманус
Деклан
Хеккен
4-3-3
ТНС
4-5-1

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ховланд Эвен 1 1
Рюгор Миккель 1 1
Садик Ибраим 1 1
Хансен Кристоффер Лунн 0 0
ТНС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макманус Деклан 1 1
Уильямс Джордан III 0 0

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
ТНС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рэдмонд Даниэл 1 0
Робертс Коннор 1 0
Смит Лео 1 0

Результаты матчей

Хеккен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ТНС
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Хеккен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ТНС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
АИК - Хеккен 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 Хеккен - Юргорден 0:1 Хеккен - Мьельбю 3:0
Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Хеккен - Гётеборг 4:1 Юргорден - Хеккен 1:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Мьельбю - Хеккен 1:4 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Хальмстад - Хеккен 1:0 Хеккен - Юргорден 4:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Сириус - Хеккен 1:4 Хеккен - Кальмар 1:3 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хеккен - Юргорден 3:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - АГФ Орхус 3:1
ТНС
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Маклсфилд - ТНС 0:1 Кардифф Сити - ТНС 3:1 Гамильтон Академикал - ТНС 2:1 Крузейдерс - ТНС 1:4
ТНС - Бала Таун 6:0 ТНС - Коннас Куэй 4:1 Бала Таун - ТНС 0:2 Пенибонт - ТНС 2:5 Ньютаун - ТНС 0:5 ТНС - Кардифф МЮ 7:1 Коннас Куэй - ТНС 0:0 ТНС - Бала Таун 2:1 Пенибонт - ТНС 0:2 ТНС - Пенибонт 1:1 ТНС - Ньютаун 1:0 Кардифф МЮ - ТНС 3:2 ТНС - Бала Таун 3:0 Флинт Таун Юнайтед - ТНС 1:8 ТНС - Хаверфордуэст Каунти 3:1 Каернарфон Таун - ТНС 0:1

Результаты матчей

Хеккен
ТНС

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Хеккен
ТНС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 3 (1)
Брейдаблик Хлюнссон Агуст 2 (1)
Брейдаблик Сигурдарсон Стефан Инги 2 (1)
Брейдаблик Эйнарссон Виктор 2
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 2
Весь список

Топ нарушителей
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Куцка Юрай 1
Слован Братислава Канкава Джаба 1
Интер Милан Индзаги Симоне 1
Свифт Эсперанж Густаво Луис Бенмуя 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Г О О О О Л - Ховланд Эвен бьет в цель!
  • 36'
    Смит Лео получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Уильямс Джордан III сделал результативную передачу.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bravida Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Хеккен 83.6% (97)
    X 12.1% (14)
    ТНС 4.3% (5)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хеккен 3:1 ТНС

    Исход игры
    Хеккен
    83.6% (97)
    Ничья
    12.1% (14)
    ТНС
    4.3% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.35% (46)
    Меньше
    59.65% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    36.84% (42)
    Нет
    63.16% (72)
    Популярный счёт
    2:0 Хеккен
    30.2% (35)
    1:0 Хеккен
    18.1% (21)
    2:1 Хеккен
    18.1% (21)
    1:1 Ничья
    7.8% (9)
    3:0 Хеккен
    6.9% (8)
    3:1 Хеккен
    4.3% (5)
    1:2 ТНС
    3.4% (4)
    4:0 Хеккен
    2.6% (3)
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