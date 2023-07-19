Тур: 1. Стадион: Jana Dalina Stadions. Главный судья: Сото Сесар
1:2
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаAgustin Doffo
0:1
33' ГолПедру Руй
0:2
64' ГолМухамедбегович Ахмет
1:2
82' ГолCamilo Mena
90'+6
Ход матча
29'
33'
0:1
64'
82'
1:2
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 10
-
8 Удары в створ 7
-
1 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
17
Фалль
Яре
49
Капич
Рифет
22
Meissa
Diop
75
Leo
Gaucho
70
Camilo
Mena
3
David
V
19
Сешлар
Свит
10
Элшник
Тими
21
Посавец
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Фалль ЯреЗащитник
-
49 Капич РифетПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Meissa DiopНападающий
-
75 Leo GauchoНападающий
-
70 Camilo MenaНападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
26 Klavs Lauva
-
-
-
-
-
20 Adel Ghanem
-
-
27 Бирка Эмиль
-
28 Ingars Pulis
-
-
-
Главный тренер: Jurgis Kalns
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
3 David VЗащитник
-
19 Сешлар СвитПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Элшник ТимиПолузащитник
-
99 Педру РуйПолузащитник
-
21 Посавец ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
43 Крефл АляжЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Denis Pintol
-
31 Zan Mauricio
-
-
11 Saar Fadida
-
-
30 Raul Florucz
-
-
37 Pedro Lucas
-
-
Главный тренер: Joao Henriques
История личных встреч
ФК Валмиера
Олимпия Любляна
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
ФК Валмиера
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Camilo Mena
|1
|0.5
|Meissa Diop
|1
|0.5
|Фалль Яре
|0
|0
Олимпия Любляна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педру Руй III
|2
|1
|Нукич Мустафа
|1
|0.5
|Мухамедбегович Ахмет
|1
|0.5
|Agustin Doffo
|0
|0
|Элшник Тими
|0
|0
|Raul Florucz
|0
|0
Карточки
ФК Валмиера
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ruan Ribeiro
|1
|0
Олимпия Любляна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Agustin Doffo
|1
|0
Результаты матчей
ФК Валмиера
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Олимпия Любляна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
ФК Валмиера
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Олимпия Любляна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
ФК Валмиера
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Олимпия Любляна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
1
2
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Валмиера
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Олимпия Любляна - ФК Валмиера 2:1 ФК Валмиера - Тукумс 2000 6:0 Ауда - ФК Валмиера 0:0 ФК Валмиера - Лиепая 1:1
РФШ Рига - ФК Валмиера 3:0 ФК Валмиера - Рига 1:0 ФШ Елгава - ФК Валмиера 2:0 ФК Валмиера - Метта 1:1 Лиепая - ФК Валмиера 1:2 ФК Валмиера - Даугавпилс 1:0 Тукумс 2000 - ФК Валмиера 0:0 ФК Валмиера - Ауда 1:1 ФК Валмиера - Супер Нова 3:1 РФШ Рига - ФК Валмиера 2:1 Рига - ФК Валмиера 3:0 ФК Валмиера - ФШ Елгава 2:0 Метта - ФК Валмиера 0:1 Супер Нова - ФК Валмиера 1:0 Даугавпилс - ФК Валмиера 1:1 ФК Валмиера - Тукумс 2000 4:3
Олимпия Любляна
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Олимпия Любляна - ФК Валмиера 2:1 Рудар Плевля - Олимпия Любляна 1:4 Приморье - Олимпия Любляна 2:4 Олимпия Любляна - Хайдук 1:0
Слован Братислава - Олимпия Любляна 2:1 ТВЛ Электра - Олимпия Любляна 0:4 Олимпия Любляна - Радомлье 3:2 Олимпия Любляна - Целе 0:2 Домжале - Олимпия Любляна 2:1 Олимпия Любляна - Марибор 2:1 Радомлье - Олимпия Любляна 2:1 Олимпия Любляна - Копер 3:2 Олимпия Любляна - Алюминий 2:1 Горица - Олимпия Любляна 2:2 Олимпия Любляна - Марибор 2:0 Браво - Олимпия Любляна 1:0 Олимпия Любляна - Целе 0:0 Олимпия Любляна - Табор Сежана 1:0 Мура - Олимпия Любляна 2:1 Целе - Олимпия Любляна 0:1
Результаты матчей
ФК Валмиера
Олимпия Любляна
Точный счет
1:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
ФК Валмиера
Олимпия Любляна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|4 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|3
|Брейдаблик
|Хлюнссон Агуст
|2 (1)
|Брейдаблик
|Сванторссон Джейсон-Дади
|2 (1)
|Брейдаблик
|Сигурдарсон Стефан Инги
|2 (1)
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|2
|Урарту
|Маргарян Жирайр
|2
|Шериф
|Буэно Дидье
|2
|Слован Братислава
|Куцка Юрай
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ФК Валмиера 1:2 Олимпия Любляна
Исход игры
ФК Валмиера
13.7% (17)
Ничья
30.6% (38)
Олимпия Любляна
55.6% (69)
Тотал 2.5
Больше
43.48% (50)
Меньше
56.52% (65)
Обе команды забьют
Да
68.7% (79)
Нет
31.3% (36)
Популярный счёт
1:2 Олимпия Любляна
29.8% (37)
1:1 Ничья
25% (31)
0:1 Олимпия Любляна
16.9% (21)
2:1 ФК Валмиера
6.5% (8)
0:0 Ничья
4.8% (6)
0:2 Олимпия Любляна
3.2% (4)
1:0 ФК Валмиера
2.4% (3)
0:3 Олимпия Любляна
1.6% (2)
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