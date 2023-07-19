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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Сото Сесар
ФК Валмиера
1:2
Конец матча
Олимпия Любляна
0'
29' Желтая карточка
Agustin Doffo
0:1
33' Гол
Педру Руй
0:2
64' Гол
Мухамедбегович Ахмет
1:2
82' Гол
Camilo Mena
90'+6

Ход матча

29'
 
Agustin Doffo
33'
0:1
Педру Руй
46'
Ruan Ribeiro
Meissa Diop
 
64'
0:2
Мухамедбегович Ахмет
(Элшник Тими)
64'
 
Nemanja Gavric
Посавец Иван
66'
 
Raul Florucz
Нукич Мустафа
66'
 
Admir Bristric
Педру Руй
71'
Alioune Ndoye
Тонышев Максим
 
81'
Gustavo Silva Souza
Капич Рифет
 
82'
Camilo Mena
1:2
84'
 
Мотика Неманья
Сешлар Свит
84'
 
Ласицкас Юстас
Силва Хорхе
90'
Kirsters Cudars
Желизко Иван
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 10
  • 8 Удары в створ 7
  • 1 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 124
ФК Валмиера 13.7% (17)
X 30.6% (38)
Олимпия Любляна 55.6% (69)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ольсес
Карлос
23
Тонышев
Максим
2
Балодис
Даниэль
3
Niks
Sliede
17
Фалль
Яре
49
Капич
Рифет
6
Желизко
Иван
10
Яунземс
Алвис
22
Meissa
Diop
75
Leo
Gaucho
70
Camilo
Mena
69
Видовшек
Матевж
2
Силва
Хорхе
14
Ратник
Марцел
16
Мухамедбегович
Ахмет
3
David
V
19
Сешлар
Свит
34
Agustin
Doffo
10
Элшник
Тими
99
Педру
Руй
III
21
Посавец
Иван
9
Нукич
Мустафа
ФК Валмиера
4-3-3
Олимпия Любляна
4-4-1-1

История личных встреч

ФК Валмиера
Олимпия Любляна

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

ФК Валмиера
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Camilo Mena 1 0.5
Meissa Diop 1 0.5
Фалль Яре 0 0
Олимпия Любляна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педру Руй III 2 1
Нукич Мустафа 1 0.5
Мухамедбегович Ахмет 1 0.5
Agustin Doffo 0 0
Элшник Тими 0 0
Raul Florucz 0 0

Карточки

ФК Валмиера
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ruan Ribeiro 1 0
Олимпия Любляна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Agustin Doffo 1 0

Результаты матчей

ФК Валмиера
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Олимпия Любляна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
ФК Валмиера
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Олимпия Любляна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
ФК Валмиера
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Олимпия Любляна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Валмиера
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Олимпия Любляна - ФК Валмиера 2:1 ФК Валмиера - Тукумс 2000 6:0 Ауда - ФК Валмиера 0:0 ФК Валмиера - Лиепая 1:1
РФШ Рига - ФК Валмиера 3:0 ФК Валмиера - Рига 1:0 ФШ Елгава - ФК Валмиера 2:0 ФК Валмиера - Метта 1:1 Лиепая - ФК Валмиера 1:2 ФК Валмиера - Даугавпилс 1:0 Тукумс 2000 - ФК Валмиера 0:0 ФК Валмиера - Ауда 1:1 ФК Валмиера - Супер Нова 3:1 РФШ Рига - ФК Валмиера 2:1 Рига - ФК Валмиера 3:0 ФК Валмиера - ФШ Елгава 2:0 Метта - ФК Валмиера 0:1 Супер Нова - ФК Валмиера 1:0 Даугавпилс - ФК Валмиера 1:1 ФК Валмиера - Тукумс 2000 4:3
Олимпия Любляна
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Олимпия Любляна - ФК Валмиера 2:1 Рудар Плевля - Олимпия Любляна 1:4 Приморье - Олимпия Любляна 2:4 Олимпия Любляна - Хайдук 1:0
Слован Братислава - Олимпия Любляна 2:1 ТВЛ Электра - Олимпия Любляна 0:4 Олимпия Любляна - Радомлье 3:2 Олимпия Любляна - Целе 0:2 Домжале - Олимпия Любляна 2:1 Олимпия Любляна - Марибор 2:1 Радомлье - Олимпия Любляна 2:1 Олимпия Любляна - Копер 3:2 Олимпия Любляна - Алюминий 2:1 Горица - Олимпия Любляна 2:2 Олимпия Любляна - Марибор 2:0 Браво - Олимпия Любляна 1:0 Олимпия Любляна - Целе 0:0 Олимпия Любляна - Табор Сежана 1:0 Мура - Олимпия Любляна 2:1 Целе - Олимпия Любляна 0:1

Результаты матчей

ФК Валмиера
Олимпия Любляна

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

ФК Валмиера
Олимпия Любляна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 4 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 3
Брейдаблик Хлюнссон Агуст 2 (1)
Брейдаблик Сванторссон Джейсон-Дади 2 (1)
Брейдаблик Сигурдарсон Стефан Инги 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 2
Урарту Маргарян Жирайр 2
Шериф Буэно Дидье 2
Слован Братислава Куцка Юрай 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
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    • 33'
      Г О О О О Л - Педру Руй III бьет в цель!
    • 29'
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    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jana Dalina Stadions. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    ФК Валмиера 13.7% (17)
    X 30.6% (38)
    Олимпия Любляна 55.6% (69)
    Все прогнозы
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    Где смотреть матч ФК Валмиера 1:2 Олимпия Любляна онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ФК Валмиера 1:2 Олимпия Любляна

    Исход игры
    ФК Валмиера
    13.7% (17)
    Ничья
    30.6% (38)
    Олимпия Любляна
    55.6% (69)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.48% (50)
    Меньше
    56.52% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    68.7% (79)
    Нет
    31.3% (36)
    Популярный счёт
    1:2 Олимпия Любляна
    29.8% (37)
    1:1 Ничья
    25% (31)
    0:1 Олимпия Любляна
    16.9% (21)
    2:1 ФК Валмиера
    6.5% (8)
    0:0 Ничья
    4.8% (6)
    0:2 Олимпия Любляна
    3.2% (4)
    1:0 ФК Валмиера
    2.4% (3)
    0:3 Олимпия Любляна
    1.6% (2)
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