Тур: 1. Стадион: Борис Пайчадзе.
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История личных встреч
Динамо Тбилиси
Астана
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Тбилиси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сигуа Габриэль
|1
|1
Астана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аймбетов Абат
|1
|1
|Вороговский Ян
|0
|0
Карточки
Динамо Тбилиси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каландадзе Александре
|1
|0
Астана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Динамо Тбилиси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Астана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Динамо Тбилиси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Астана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Тбилиси
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Астана - Динамо Тбилиси 1:1 Динамо Тбилиси - Самтредия 3:0 Сабуртало - Динамо Тбилиси 2:1 Динамо Тбилиси - Динамо Батуми 1:2
Торпедо Кутаиси - Динамо Тбилиси 2:3 Динамо Тбилиси - Шукура 4:4 Динамо Тбилиси - Телави 6:1 Самгурали Цхалтубо - Динамо Тбилиси 2:1 Динамо Тбилиси - Гагра 0:0 Самтредия - Динамо Тбилиси 0:2 Динамо Тбилиси - Дила 1:2 Динамо Тбилиси - Сабуртало 1:3 Динамо Батуми - Динамо Тбилиси 2:2 Динамо Тбилиси - Торпедо Кутаиси 2:1 Шукура - Динамо Тбилиси 1:2 Телави - Динамо Тбилиси 2:2 Динамо Тбилиси - Самгурали Цхалтубо 2:0 Гагра - Динамо Тбилиси 3:5 Динамо Тбилиси - Самтредия 4:0 Дила - Динамо Тбилиси 1:2
Астана
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Астана - Динамо Тбилиси 1:1 Ордабасы - Астана 2:0 Каспий - Астана 1:2 Астана - Ордабасы 1:0
Астана - Каспий 3:1 Туран - Астана 1:1 Астана - Аксу 1:0 Атырау - Астана 0:0 Аксу - Астана 0:1 Астана - Кызыл-Жар 3:2 Астана - Туран 2:0 Окжетпес - Астана 0:0 Мактаарал - Астана 0:1 Астана - Мактаарал 2:0 Кайсар - Астана 0:2 Кайсар - Астана 1:2 Астана - Кайсар 5:1 Астана - Кайрат 0:3 Тобол - Астана 0:1 Астана - Ордабасы 2:0
Результаты матчей
Динамо Тбилиси
Астана
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Динамо Тбилиси
Астана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|3 (1)
|Брейдаблик
|Хлюнссон Агуст
|2 (1)
|Брейдаблик
|Сигурдарсон Стефан Инги
|2 (1)
|Брейдаблик
|Эйнарссон Виктор
|2
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|2
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Слован Братислава
|Куцка Юрай
|1
|Слован Братислава
|Канкава Джаба
|1
|Интер Милан
|Индзаги Симоне
|1
|Свифт Эсперанж
|Густаво Луис Бенмуя
|1
Прогнозы на матч Динамо Тбилиси - Астана
Исход игры
Динамо Тбилиси
63.5% (40)
Ничья
27% (17)
Астана
9.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
53.45% (31)
Меньше
46.55% (27)
Обе команды забьют
Да
81.03% (47)
Нет
18.97% (11)
Популярный счёт
2:1 Динамо Тбилиси
42.9% (27)
1:1 Ничья
25.4% (16)
1:0 Динамо Тбилиси
12.7% (8)
1:2 Астана
6.3% (4)
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