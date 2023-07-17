  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2023-2024

Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Карабах
 
Позже
Линкольн
Прогнозы 79
Карабах 92.4% (73)
X 6.3% (5)
Линкольн 1.3% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Карабах
Ничья
Линкольн
1.13
9.50
27.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Карабах
Линкольн

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Карабах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензия Яссин 1 1
Джиджа Редон 1 1
Зубир Абделла 0 0
Гараев Гара 0 0
Линкольн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомес Кике 1 1
Айю Абдул 0 0

Карточки

Карабах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линкольн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кашаро Ли 1 0
Яхая Мустафа 1 0
Лопеш Бернарду 1 0

Результаты матчей

Карабах
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Линкольн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
0
Карабах
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Линкольн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Карабах
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Линкольн - Карабах 1:2 ЦСКА София - Карабах 0:1 Легия - Карабах 2:0 Ференцварош - Карабах 3:3
Карабах - Туран Товуз 3:1 Карабах - Сумгаит 1:2 Сабаил - Карабах 0:3 Карабах - Габала 3:0 Нефтчи - Карабах 2:4 Карабах - Зира 2:2 Сабах Баку - Карабах 2:1 Карабах - Кяпаз 3:1 Шамахы - Карабах 0:1 Карабах - Галатасарай 1:2 Сумгаит - Карабах 0:6 Карабах - Сабаил 3:0 Габала - Карабах 1:3 Карабах - Нефтчи 1:1 Гент - Карабах 1:0 Зира - Карабах 0:1
Линкольн
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Линкольн - Карабах 1:2 Мэгпайс - Линкольн 1:1 Линкольн - ФК Европа 1:2 Сент-Джозефс - Линкольн 0:3
Глэйсиз Юнайтед - Линкольн 0:5 Линкольн - Линкс 4:0 Линкольн - Мэгпайс 3:1 ФК Европа - Линкольн 0:2 Линкольн - Сент-Джозефс 1:0 Линкольн - Глэйсиз Юнайтед 4:1 Линкс - Линкольн 1:4 Мэгпайс - Линкольн 1:5 Линкольн - Мэгпайс 1:3 ФК Европа - Линкольн 0:1 Линкольн - Лайонз Гибралтар 6:0 Колледж 1975 - Линкольн 0:5 Линкольн - Монс Кальпе 2:1 Линкольн - Глэйсиз Юнайтед 4:1 Линкс - Линкольн 1:2 Линкольн - Европа Поинт 10:0

Результаты матчей

Карабах
Линкольн

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Карабах
Линкольн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 3 (1)
Брейдаблик Хлюнссон Агуст 2 (1)
Брейдаблик Сигурдарсон Стефан Инги 2 (1)
Брейдаблик Эйнарссон Виктор 2
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 2
Весь список

Топ нарушителей
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Куцка Юрай 1
Слован Братислава Канкава Джаба 1
Интер Милан Индзаги Симоне 1
Свифт Эсперанж Густаво Луис Бенмуя 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Карабах - Линкольн от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 июля 2023, осталось 2 дня 10 часов 59 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 3:0 – на это поставили 37.5% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 79
    Карабах 92.4% (73)
    X 6.3% (5)
    Линкольн 1.3% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Карабах
    Ничья
    Линкольн
    1.13
    9.50
    27.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Карабах - Линкольн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогнозы на матч Карабах - Линкольн

    Исход игры
    Карабах
    92.5% (74)
    Ничья
    6.3% (5)
    Линкольн
    1.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.67% (44)
    Меньше
    41.33% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    24% (18)
    Нет
    76% (57)
    Популярный счёт
    3:0 Карабах
    37.5% (30)
    2:0 Карабах
    22.5% (18)
    2:1 Карабах
    13.8% (11)
    1:0 Карабах
    10% (8)
    1:1 Ничья
    5% (4)
    3:1 Карабах
    2.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Карабах
    Линкольн
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     