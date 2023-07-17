Тур: 1. Стадион: Бакинский олимпийский стадион.
История личных встреч
Карабах
Линкольн
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Карабах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензия Яссин
|1
|1
|Джиджа Редон
|1
|1
|Зубир Абделла
|0
|0
|Гараев Гара
|0
|0
Линкольн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомес Кике
|1
|1
|Айю Абдул
|0
|0
Карточки
Карабах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Линкольн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кашаро Ли
|1
|0
|Яхая Мустафа
|1
|0
|Лопеш Бернарду
|1
|0
Результаты матчей
Карабах
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Линкольн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
0
Карабах
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Линкольн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
0
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Карабах
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Линкольн - Карабах 1:2 ЦСКА София - Карабах 0:1 Легия - Карабах 2:0 Ференцварош - Карабах 3:3
Карабах - Туран Товуз 3:1 Карабах - Сумгаит 1:2 Сабаил - Карабах 0:3 Карабах - Габала 3:0 Нефтчи - Карабах 2:4 Карабах - Зира 2:2 Сабах Баку - Карабах 2:1 Карабах - Кяпаз 3:1 Шамахы - Карабах 0:1 Карабах - Галатасарай 1:2 Сумгаит - Карабах 0:6 Карабах - Сабаил 3:0 Габала - Карабах 1:3 Карабах - Нефтчи 1:1 Гент - Карабах 1:0 Зира - Карабах 0:1
Линкольн
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Линкольн - Карабах 1:2 Мэгпайс - Линкольн 1:1 Линкольн - ФК Европа 1:2 Сент-Джозефс - Линкольн 0:3
Глэйсиз Юнайтед - Линкольн 0:5 Линкольн - Линкс 4:0 Линкольн - Мэгпайс 3:1 ФК Европа - Линкольн 0:2 Линкольн - Сент-Джозефс 1:0 Линкольн - Глэйсиз Юнайтед 4:1 Линкс - Линкольн 1:4 Мэгпайс - Линкольн 1:5 Линкольн - Мэгпайс 1:3 ФК Европа - Линкольн 0:1 Линкольн - Лайонз Гибралтар 6:0 Колледж 1975 - Линкольн 0:5 Линкольн - Монс Кальпе 2:1 Линкольн - Глэйсиз Юнайтед 4:1 Линкс - Линкольн 1:2 Линкольн - Европа Поинт 10:0
Результаты матчей
Карабах
Линкольн
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Карабах
Линкольн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|3 (1)
|Брейдаблик
|Хлюнссон Агуст
|2 (1)
|Брейдаблик
|Сигурдарсон Стефан Инги
|2 (1)
|Брейдаблик
|Эйнарссон Виктор
|2
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|2
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Слован Братислава
|Куцка Юрай
|1
|Слован Братислава
|Канкава Джаба
|1
|Интер Милан
|Индзаги Симоне
|1
|Свифт Эсперанж
|Густаво Луис Бенмуя
|1
Прогнозы на матч Карабах - Линкольн
Исход игры
Карабах
92.5% (74)
Ничья
6.3% (5)
Линкольн
1.3% (1)
Тотал 2.5
Больше
58.67% (44)
Меньше
41.33% (31)
Обе команды забьют
Да
24% (18)
Нет
76% (57)
Популярный счёт
3:0 Карабах
37.5% (30)
2:0 Карабах
22.5% (18)
2:1 Карабах
13.8% (11)
1:0 Карабах
10% (8)
1:1 Ничья
5% (4)
3:1 Карабах
2.5% (2)
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