Тур: 1. Стадион: Лудогорец Арена. Главный судья: Пайретто Лука
2:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
4'
45'
2:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
22
Руссо
Франко
19
Траши
Лоренц
20
Куц
Эдвин
11
Зюба
Чендрим
10
Грипши
Назми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Руссо ФранкоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Слуга СимонВратарь
-
2 ПипаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 РайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Кайо РанхелНападающий
-
90 Делев СпасНападающий
-
68 Umut Habil
-
Главный тренер: Петев Ивайло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Траши ЛоренцЗащитник
- Полузащитник
-
20 Куц ЭдвинПолузащитник
-
11 Зюба ЧендримПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Грипши НазмиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Шаля ЛеонардПолузащитник
-
25 Туша ВетонНападающий
- Нападающий
-
99 Толай БлеартНападающий
-
12 Andrea Hoxha
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Дайя Илир
История личных встреч
Лудогорец
ФК Балкани
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Лудогорец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Текпетей Бернард
|1
|0.5
|Витри Аслак Фонн
|0
|0
ФК Балкани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кореница Меритон
|1
|0.5
|Зюба Чендрим
|1
|0.5
Карточки
Лудогорец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пластун Игорь
|1
|0
ФК Балкани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Траши Лоренц
|1
|0
|Тачи Арменд
|1
|0
Результаты матчей
Лудогорец
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ФК Балкани
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Лудогорец
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ФК Балкани
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лудогорец
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Крумовград - Лудогорец 3:1 ФК Балкани - Лудогорец 2:0 Университатя Крайова - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Локомотив Пловдив 3:0
Лудогорец - Марек 1:0 Черно Море - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Левски София 3:2 ЦСКА-1948 - Лудогорец 2:2 ЦСКА-1948 - Лудогорец 1:3 Лудогорец - ЦСКА София 2:2 Лудогорец - Локомотив Пловдив 1:0 Лудогорец - Черно Море 1:2 Ботев Пловдив - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Берое 2:1 ЦСКА София - Лудогорец 0:1 Черно Море - Лудогорец 1:2 Лудогорец - Локомотив София 1:0 Арда Карджали - Лудогорец 1:2 Лудогорец - Ботев Враца 8:1 Лудогорец - Спартак Варна 2:1
ФК Балкани
(20 матчей)
50%
45%
5%
10 побед 9 ничьих 1 поражение
ФК Балкани - Лудогорец 2:0 Струга Трим-Лум - ФК Балкани 2:2 Гиляни - ФК Балкани 0:0 ФК Балкани - Феризай Урошевац 2:0
ФК Балкани - КФ Лапи 1:0 Дрита - ФК Балкани 1:2 ФК Балкани - Приштина 1:1 Дукаджини - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Трепча 7:2 Дреница - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Малишева 2:2 ФК Балкани - Гиляни 2:0 Феризай Урошевац - ФК Балкани 0:0 КФ Лапи - ФК Балкани 3:2 ФК Балкани - Дрита 1:1 Приштина - ФК Балкани 2:2 ФК Балкани - Дукаджини 1:1 Трепча - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Дреница 2:1 Малишева - ФК Балкани 2:4
Результаты матчей
Лудогорец
ФК Балкани
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Лудогорец
ФК Балкани
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|4 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|3
|Брейдаблик
|Хлюнссон Агуст
|2 (1)
|Брейдаблик
|Сванторссон Джейсон-Дади
|2 (1)
|Брейдаблик
|Сигурдарсон Стефан Инги
|2 (1)
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|2
|Урарту
|Маргарян Жирайр
|2
|Шериф
|Буэно Дидье
|2
|Слован Братислава
|Куцка Юрай
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лудогорец 2:0 ФК Балкани
Исход игры
Лудогорец
88.8% (111)
Ничья
10.4% (13)
ФК Балкани
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
46.49% (53)
Меньше
53.51% (61)
Обе команды забьют
Да
47.37% (54)
Нет
52.63% (60)
Популярный счёт
2:1 Лудогорец
32.8% (41)
2:0 Лудогорец
30.4% (38)
1:0 Лудогорец
12% (15)
1:1 Ничья
4.8% (6)
3:0 Лудогорец
4% (5)
3:1 Лудогорец
3.2% (4)
0:0 Ничья
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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