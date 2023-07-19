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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Пайретто Лука
Лудогорец
2:0
Первый тайм: 45+'
ФК Балкани

Ход матча

4'
Текпетей Бернард
(Витри Аслак Фонн)
1:0
45'
Текпетей Бернард
2:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогнозы 125
Лудогорец 88.8% (111)
X 10.4% (13)
ФК Балкани 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лудогорец
Ничья
ФК Балкани
1.18
7.00
14.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Падт
Серджио
16
Витри
Аслак
Фонн
32
Пластун
Игорь
22
Руссо
Франко
44
Хайстер
Марсель
6
Пётровски
Якуб
8
Гонсалвеш
Клод
11
Десподов
Кирилл
64
Янков
Доминик
37
Текпетей
Бернард
10
Тиссера
Матиас
1
Количи
Энеа
2
Тачи
Арменд
5
Делова
Люмбардх
32
Яшаница
Байрам
19
Траши
Лоренц
6
Эмерлаху
Линдон
20
Куц
Эдвин
11
Зюба
Чендрим
7
Кореница
Меритон
9
Рахмани
Альбион
10
Грипши
Назми
Лудогорец
4-2-3-1
ФК Балкани
4-3-3

История личных встреч

Лудогорец
ФК Балкани

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Лудогорец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Текпетей Бернард 1 0.5
Витри Аслак Фонн 0 0
ФК Балкани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кореница Меритон 1 0.5
Зюба Чендрим 1 0.5

Карточки

Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пластун Игорь 1 0
ФК Балкани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траши Лоренц 1 0
Тачи Арменд 1 0

Результаты матчей

Лудогорец
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ФК Балкани
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Лудогорец
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ФК Балкани
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лудогорец
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Крумовград - Лудогорец 3:1 ФК Балкани - Лудогорец 2:0 Университатя Крайова - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Локомотив Пловдив 3:0
Лудогорец - Марек 1:0 Черно Море - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Левски София 3:2 ЦСКА-1948 - Лудогорец 2:2 ЦСКА-1948 - Лудогорец 1:3 Лудогорец - ЦСКА София 2:2 Лудогорец - Локомотив Пловдив 1:0 Лудогорец - Черно Море 1:2 Ботев Пловдив - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Берое 2:1 ЦСКА София - Лудогорец 0:1 Черно Море - Лудогорец 1:2 Лудогорец - Локомотив София 1:0 Арда Карджали - Лудогорец 1:2 Лудогорец - Ботев Враца 8:1 Лудогорец - Спартак Варна 2:1
ФК Балкани
(20 матчей)
50%
45%
5%
10 побед 9 ничьих 1 поражение
ФК Балкани - Лудогорец 2:0 Струга Трим-Лум - ФК Балкани 2:2 Гиляни - ФК Балкани 0:0 ФК Балкани - Феризай Урошевац 2:0
ФК Балкани - КФ Лапи 1:0 Дрита - ФК Балкани 1:2 ФК Балкани - Приштина 1:1 Дукаджини - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Трепча 7:2 Дреница - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Малишева 2:2 ФК Балкани - Гиляни 2:0 Феризай Урошевац - ФК Балкани 0:0 КФ Лапи - ФК Балкани 3:2 ФК Балкани - Дрита 1:1 Приштина - ФК Балкани 2:2 ФК Балкани - Дукаджини 1:1 Трепча - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Дреница 2:1 Малишева - ФК Балкани 2:4

Результаты матчей

Лудогорец
ФК Балкани

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Лудогорец
ФК Балкани

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 4 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 3
Брейдаблик Хлюнссон Агуст 2 (1)
Брейдаблик Сванторссон Джейсон-Дади 2 (1)
Брейдаблик Сигурдарсон Стефан Инги 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 2
Урарту Маргарян Жирайр 2
Шериф Буэно Дидье 2
Слован Братислава Куцка Юрай 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Huvepharma Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 125
Лудогорец 88.8% (111)
X 10.4% (13)
ФК Балкани 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лудогорец
Ничья
ФК Балкани
1.18
7.00
14.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Лудогорец 2:0 ФК Балкани онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Лудогорец 2:0 ФК Балкани

Исход игры
Лудогорец
88.8% (111)
Ничья
10.4% (13)
ФК Балкани
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
46.49% (53)
Меньше
53.51% (61)
Обе команды забьют
Да
47.37% (54)
Нет
52.63% (60)
Популярный счёт
2:1 Лудогорец
32.8% (41)
2:0 Лудогорец
30.4% (38)
1:0 Лудогорец
12% (15)
1:1 Ничья
4.8% (6)
3:0 Лудогорец
4% (5)
3:1 Лудогорец
3.2% (4)
0:0 Ничья
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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