  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2023-2024

Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Пайретто Лука
Лудогорец
4:0
Конец матча
ФК Балкани
0'
1:0
4' Гол
Текпетей Бернард
2:0
45' Гол
Текпетей Бернард
3:0
49' Гол
Тиссера Матиас
51' Желтая карточка
Хайстер Марсель
58' Желтая карточка
Руссо Франко
59' Желтая карточка
Almir Kryeziu
69' Желтая карточка
Гонсалвеш Клод
4:0
78' Гол
Кайо Ранхел
78' Желтая карточка
Кайо Ранхел
90'+7

Ход матча

4'
Текпетей Бернард
(Витри Аслак Фонн)
1:0
45'
Текпетей Бернард
2:0
49'
Тиссера Матиас
3:0
51'
Хайстер Марсель
 
56'
 
Almir Kryeziu
Тачи Арменд
58'
Руссо Франко
 
59'
 
Almir Kryeziu
69'
Гонсалвеш Клод
 
69'
Кайо Ранхел
Текпетей Бернард
 
69'
Педринью Роша
Янков Доминик
 
75'
 
Бериша Альбин
Куц Эдвин
75'
 
Толай Блеарт
Грипши Назми
75'
 
Потоку Арбер
Зюба Чендрим
75'
Делев Спас
Тиссера Матиас
 
76'
Вердон Оливье
Десподов Кирилл
 
78'
Кайо Ранхел
(Делев Спас)
4:0
78'
Кайо Ранхел
 
83'
Йорданов Иван
Пётровски Якуб
 
89'
 
Yoan Marc-Olivier
Рахмани Альбион

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 125
Лудогорец 88.8% (111)
X 10.4% (13)
ФК Балкани 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Падт
Серджио
16
Витри
Аслак
Фонн
32
Пластун
Игорь
22
Руссо
Франко
44
Хайстер
Марсель
6
Пётровски
Якуб
8
Гонсалвеш
Клод
11
Десподов
Кирилл
64
Янков
Доминик
37
Текпетей
Бернард
10
Тиссера
Матиас
1
Количи
Энеа
2
Тачи
Арменд
5
Делова
Люмбардх
32
Яшаница
Байрам
19
Траши
Лоренц
6
Эмерлаху
Линдон
20
Куц
Эдвин
11
Зюба
Чендрим
7
Кореница
Меритон
9
Рахмани
Альбион
10
Грипши
Назми
Лудогорец
4-2-3-1
ФК Балкани
4-3-3

История личных встреч

Лудогорец
ФК Балкани

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Лудогорец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Текпетей Бернард 2 1
Кайо Ранхел 1 0.5
Тиссера Матиас 1 0.5
Делев Спас 0 0
Витри Аслак Фонн 0 0
ФК Балкани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кореница Меритон 1 0.5
Зюба Чендрим 1 0.5

Карточки

Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайо Ранхел 1 0
Пластун Игорь 1 0
Хайстер Марсель 1 0
Гонсалвеш Клод 1 0
Руссо Франко 1 0
ФК Балкани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траши Лоренц 1 0
Тачи Арменд 1 0
Almir Kryeziu 1 0

Результаты матчей

Лудогорец
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ФК Балкани
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Лудогорец
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ФК Балкани
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Лудогорец
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
ФК Балкани
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лудогорец
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Крумовград - Лудогорец 3:1 ФК Балкани - Лудогорец 2:0 Университатя Крайова - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Локомотив Пловдив 3:0
Лудогорец - Марек 1:0 Черно Море - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Левски София 3:2 ЦСКА-1948 - Лудогорец 2:2 ЦСКА-1948 - Лудогорец 1:3 Лудогорец - ЦСКА София 2:2 Лудогорец - Локомотив Пловдив 1:0 Лудогорец - Черно Море 1:2 Ботев Пловдив - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Берое 2:1 ЦСКА София - Лудогорец 0:1 Черно Море - Лудогорец 1:2 Лудогорец - Локомотив София 1:0 Арда Карджали - Лудогорец 1:2 Лудогорец - Ботев Враца 8:1 Лудогорец - Спартак Варна 2:1
ФК Балкани
(20 матчей)
50%
45%
5%
10 побед 9 ничьих 1 поражение
ФК Балкани - Лудогорец 2:0 Струга Трим-Лум - ФК Балкани 2:2 Гиляни - ФК Балкани 0:0 ФК Балкани - Феризай Урошевац 2:0
ФК Балкани - КФ Лапи 1:0 Дрита - ФК Балкани 1:2 ФК Балкани - Приштина 1:1 Дукаджини - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Трепча 7:2 Дреница - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Малишева 2:2 ФК Балкани - Гиляни 2:0 Феризай Урошевац - ФК Балкани 0:0 КФ Лапи - ФК Балкани 3:2 ФК Балкани - Дрита 1:1 Приштина - ФК Балкани 2:2 ФК Балкани - Дукаджини 1:1 Трепча - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Дреница 2:1 Малишева - ФК Балкани 2:4

Результаты матчей

Лудогорец
ФК Балкани

Точный счет

4:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Лудогорец
ФК Балкани

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1
3.5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 4 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 3
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Брейдаблик Хлюнссон Агуст 2 (1)
Брейдаблик Сванторссон Джейсон-Дади 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 2
ХИК Тенхо Миро 2
Урарту Маргарян Жирайр 2
Ларн Доннелли Аарон 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Huvepharma Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Лудогорец 88.8% (111)
    X 10.4% (13)
    ФК Балкани 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лудогорец 4:0 ФК Балкани онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лудогорец 4:0 ФК Балкани

    Исход игры
    Лудогорец
    88.8% (111)
    Ничья
    10.4% (13)
    ФК Балкани
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.49% (53)
    Меньше
    53.51% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    47.37% (54)
    Нет
    52.63% (60)
    Популярный счёт
    2:1 Лудогорец
    32.8% (41)
    2:0 Лудогорец
    30.4% (38)
    1:0 Лудогорец
    12% (15)
    1:1 Ничья
    4.8% (6)
    3:0 Лудогорец
    4% (5)
    3:1 Лудогорец
    3.2% (4)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     