Тур: 1. Стадион: Солитьюд. Главный судья: Aristotelis Diamantopoulos
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
34 Владение мячом, % 66
Прогноз на матч от Liveresult
18
Болджер
Киан
2
Уонт
Шон
25
Dylan
Sloan
16
Shea
Gordon
29
Райан
Энди
10
Lee
Bonis
21
Leroy
Millar
25
Илиев
Деян
22
Райтала
Юкка
15
Тенхо
Миро
23
Соири
Пюрю
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Болджер КианЗащитник
-
2 Уонт ШонЗащитник
- Защитник
-
25 Dylan SloanПолузащитник
-
16 Shea GordonПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Райан ЭндиНападающий
-
10 Lee BonisНападающий
-
21 Leroy MillarНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
3 Omar Ali
-
-
-
-
26 Corey Smith
-
Главный тренер: Tiernan Lynch
- Основной состав
-
25 Илиев ДеянВратарь
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Соири ПюрюНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 Танака АтомуПолузащитник
-
11 Риски РоопеНападающий
-
-
59 Liam Moeller
-
-
Главный тренер: Toni Korkeakunnas
История личных встреч
Ларн
ХИК
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Ларн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радулович Боян
|1 (1)
|0.5
Карточки
Ларн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болджер Киан
|1
|0
|Косгроув Томас
|1
|0
|Уонт Шон
|1
|0
|Доннелли Аарон
|1
|0
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тенхо Миро
|1
|0
Результаты матчей
Ларн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ХИК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Ларн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ХИК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ларн
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ХИК - Ларн 1:0 Балликлэр - Ларн 0:4 Бангор - Ларн 0:6 Ларн - Хаверфордуэст Каунти 2:0
Ларн - Харлэнд и Вульф Велдерс 8:0 Ларн - Финн Харпс 2:1 Колрейн - Ларн 3:0 Ларн - Линфилд 1:1 Крузейдерс - Ларн 0:2 Клифтонвилл - Ларн 0:2 Ларн - Гленторан 2:0 Ларн - Баллимена Юнайтед 0:2 Колрейн - Ларн 0:0 Ларн - Баллимена Юнайтед 1:0 Ларн - Линфилд 0:0 Харлэнд и Вульф Велдерс - Ларн 0:1 Каррик Рейнджерс - Ларн 2:3 Баллимена Юнайтед - Ларн 0:3 Ларн - Клифтонвилл 2:1 Данганнон Свифт - Ларн 0:3
ХИК
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ХИК - Ларн 1:0 ХИК - Лахти 0:1 Хонка - ХИК 1:1 Хака - ХИК 1:1
ХИК - КТП 1:0 Лахти - ХИК 1:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК - Хонка 1:1 Мариехамн - ХИК 0:0 Ильвес - ХИК 1:1 ХИК - Интер Турку 4:1 КТП - ХИК 3:3 КуПС - ХИК 2:1 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Оулу 1:1 ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 2:0 ХИК - Ильвес 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3
Результаты матчей
Ларн
ХИК
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Ларн
ХИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|4 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|3
|Брейдаблик
|Хлюнссон Агуст
|2 (1)
|Брейдаблик
|Сванторссон Джейсон-Дади
|2 (1)
|Брейдаблик
|Сигурдарсон Стефан Инги
|2 (1)
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|2
|Урарту
|Маргарян Жирайр
|2
|Шериф
|Буэно Дидье
|2
|Слован Братислава
|Куцка Юрай
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ларн 0:0 ХИК
Исход игры
Ларн
7.3% (9)
Ничья
47.6% (59)
ХИК
45.2% (56)
Тотал 2.5
Больше
23.68% (27)
Меньше
76.32% (87)
Обе команды забьют
Да
69.3% (79)
Нет
30.7% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.7% (53)
0:1 ХИК
16.1% (20)
1:2 ХИК
13.7% (17)
0:2 ХИК
4.8% (6)
0:0 Ничья
4% (5)
2:1 Ларн
4% (5)
1:0 Ларн
2.4% (3)
1:3 ХИК
2.4% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!