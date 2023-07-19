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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Aristotelis Diamantopoulos
Ларн
0:0
Первый тайм: 19'
ХИК
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 34 Владение мячом, % 66
Прогнозы 122
Ларн 7.4% (9)
X 47.5% (58)
ХИК 45.1% (55)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ларн
Ничья
ХИК
3.75
3.25
2.45
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фергюсон
Рохан
23
Косгроув
Томас
18
Болджер
Киан
2
Уонт
Шон
4
Доннелли
Аарон
25
Dylan
Sloan
16
Shea
Gordon
22
Michael
Glynn
29
Райан
Энди
10
Lee
Bonis
21
Leroy
Millar
25
Илиев
Деян
22
Райтала
Юкка
4
Тойвио
Йоона
15
Тенхо
Миро
2
Оллила
Туомас
24
Канеллопулос
Гиоргос
10
Лингман
Лукас
18
Topi
Keskinen
23
Соири
Пюрю
9
Радулович
Боян
29
Олусанья
Антони
Ларн
4-3-3
ХИК
4-3-3

История личных встреч

Ларн
ХИК

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Ларн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радулович Боян 1 (1) 0.5

Карточки

Ларн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болджер Киан 1 0
Косгроув Томас 1 0
Уонт Шон 1 0
Доннелли Аарон 1 0
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тенхо Миро 1 0

Результаты матчей

Ларн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ХИК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Ларн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ХИК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ларн
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ХИК - Ларн 1:0 Балликлэр - Ларн 0:4 Бангор - Ларн 0:6 Ларн - Хаверфордуэст Каунти 2:0
Ларн - Харлэнд и Вульф Велдерс 8:0 Ларн - Финн Харпс 2:1 Колрейн - Ларн 3:0 Ларн - Линфилд 1:1 Крузейдерс - Ларн 0:2 Клифтонвилл - Ларн 0:2 Ларн - Гленторан 2:0 Ларн - Баллимена Юнайтед 0:2 Колрейн - Ларн 0:0 Ларн - Баллимена Юнайтед 1:0 Ларн - Линфилд 0:0 Харлэнд и Вульф Велдерс - Ларн 0:1 Каррик Рейнджерс - Ларн 2:3 Баллимена Юнайтед - Ларн 0:3 Ларн - Клифтонвилл 2:1 Данганнон Свифт - Ларн 0:3
ХИК
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ХИК - Ларн 1:0 ХИК - Лахти 0:1 Хонка - ХИК 1:1 Хака - ХИК 1:1
ХИК - КТП 1:0 Лахти - ХИК 1:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК - Хонка 1:1 Мариехамн - ХИК 0:0 Ильвес - ХИК 1:1 ХИК - Интер Турку 4:1 КТП - ХИК 3:3 КуПС - ХИК 2:1 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Оулу 1:1 ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 2:0 ХИК - Ильвес 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3

Результаты матчей

Ларн
ХИК

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ларн
ХИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 4 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 3
Брейдаблик Хлюнссон Агуст 2 (1)
Брейдаблик Сванторссон Джейсон-Дади 2 (1)
Брейдаблик Сигурдарсон Стефан Инги 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 2
Урарту Маргарян Жирайр 2
Шериф Буэно Дидье 2
Слован Братислава Куцка Юрай 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • До матча
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Прогнозы 122
Ларн 7.4% (9)
X 47.5% (58)
ХИК 45.1% (55)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ларн
Ничья
ХИК
3.75
3.25
2.45
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Ларн 0:0 ХИК онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ларн 0:0 ХИК

Исход игры
Ларн
7.3% (9)
Ничья
47.6% (59)
ХИК
45.2% (56)
Тотал 2.5
Больше
23.68% (27)
Меньше
76.32% (87)
Обе команды забьют
Да
69.3% (79)
Нет
30.7% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.7% (53)
0:1 ХИК
16.1% (20)
1:2 ХИК
13.7% (17)
0:2 ХИК
4.8% (6)
0:0 Ничья
4% (5)
2:1 Ларн
4% (5)
1:0 Ларн
2.4% (3)
1:3 ХИК
2.4% (3)
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