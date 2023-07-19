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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Aristotelis Diamantopoulos
Ларн
2:2
Итог доп. времени
ХИК
0'
0:1
26' Гол
Оллила Туомас
47' Желтая карточка
Доннелли Аарон
1:1
65' Пенальти
Lee Bonis
74' Желтая карточка
Тенхо Миро
79' Желтая карточка
Оллила Туомас
2:1
87' Гол
Томсон Джозеф
2:2
96' Гол в свои ворота
Уонт Шон
107' Желтая карточка
Радулович Боян

Ход матча

26'
0:1
Оллила Туомас
(Topi Keskinen)
35'
Craig Farquhar
Болджер Киан
 
46'
 
Ост Джесси
Илиев Деян
47'
Доннелли Аарон
 
57'
 
Танака Атому
Олусанья Антони
65'
Lee Bonis
1:1
71'
 
Риски Роопе
Topi Keskinen
74'
 
Тенхо Миро
76'
Isaac Westendorf
Michael Glynn
 
76'
Томсон Джозеф
Dylan Sloan
 
79'
 
Оллила Туомас
87'
Томсон Джозеф
(Райан Энди)
2:1
89'
О'Нил Пол
Райан Энди
 
91'
 
Liam Moeller
Канеллопулос Гиоргос
96'
2:2
Уонт Шон
99'
Thomas Maguire
Shea Gordon
 
107'
 
Радулович Боян
119'
 
Коуассиви-Бениссан Кевин
Соири Пюрю

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 124
Ларн 7.3% (9)
X 47.6% (59)
ХИК 45.2% (56)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фергюсон
Рохан
2
Уонт
Шон
18
Болджер
Киан
4
Доннелли
Аарон
23
Косгроув
Томас
22
Michael
Glynn
25
Dylan
Sloan
21
Leroy
Millar
16
Shea
Gordon
10
Lee
Bonis
29
Райан
Энди
25
Илиев
Деян
22
Райтала
Юкка
4
Тойвио
Йоона
15
Тенхо
Миро
2
Оллила
Туомас
24
Канеллопулос
Гиоргос
10
Лингман
Лукас
18
Topi
Keskinen
23
Соири
Пюрю
9
Радулович
Боян
29
Олусанья
Антони
Ларн
5-3-2
ХИК
4-3-3

История личных встреч

Ларн
ХИК

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Ларн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томсон Джозеф 1 0.5
Lee Bonis 1 (1) 0.5
Райан Энди 0 0
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оллила Туомас 1 0.5
Радулович Боян 1 (1) 0.5
Topi Keskinen 0 0

Карточки

Ларн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннелли Аарон 2 0
Болджер Киан 1 0
Косгроув Томас 1 0
Уонт Шон 1 0
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тенхо Миро 2 0
Радулович Боян 1 0
Оллила Туомас 1 0

Результаты матчей

Ларн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ХИК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
1
Ларн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ХИК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Ларн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ХИК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
2

Голы по времени матча

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Результаты последних матчей

Ларн
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ХИК - Ларн 1:0 Балликлэр - Ларн 0:4 Бангор - Ларн 0:6 Ларн - Хаверфордуэст Каунти 2:0
Ларн - Харлэнд и Вульф Велдерс 8:0 Ларн - Финн Харпс 2:1 Колрейн - Ларн 3:0 Ларн - Линфилд 1:1 Крузейдерс - Ларн 0:2 Клифтонвилл - Ларн 0:2 Ларн - Гленторан 2:0 Ларн - Баллимена Юнайтед 0:2 Колрейн - Ларн 0:0 Ларн - Баллимена Юнайтед 1:0 Ларн - Линфилд 0:0 Харлэнд и Вульф Велдерс - Ларн 0:1 Каррик Рейнджерс - Ларн 2:3 Баллимена Юнайтед - Ларн 0:3 Ларн - Клифтонвилл 2:1 Данганнон Свифт - Ларн 0:3
ХИК
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ХИК - Ларн 1:0 ХИК - Лахти 0:1 Хонка - ХИК 1:1 Хака - ХИК 1:1
ХИК - КТП 1:0 Лахти - ХИК 1:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК - Хонка 1:1 Мариехамн - ХИК 0:0 Ильвес - ХИК 1:1 ХИК - Интер Турку 4:1 КТП - ХИК 3:3 КуПС - ХИК 2:1 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Оулу 1:1 ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 2:0 ХИК - Ильвес 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3

Результаты матчей

Ларн
ХИК

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ларн
ХИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 4 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 3
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Брейдаблик Хлюнссон Агуст 2 (1)
Брейдаблик Сванторссон Джейсон-Дади 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 2
ХИК Тенхо Миро 2
Урарту Маргарян Жирайр 2
Ларн Доннелли Аарон 2
Весь список
  • Дополнительное время
  • 123'
    Вот и все. Прозвучал финальный свисток
  • 119'
    Соири Пюрю уходит с поля. Коуассиви-Бениссан Кевин выходит вместо него
  • 107'
    Радулович Боян получил желтую карточку от судьи
  • 106'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • 106'
    Второй тайм дополнительного времени начался
  • 99'
    Shea Gordon уходит с поля. Thomas Maguire выходит вместо него
  • 96'
    АВТОГОЛ - Уонт Шон забивает в свои ворота и в позоре складывает руки на голову!
  • 91'
    Канеллопулос Гиоргос уходит с поля. Liam Moeller выходит вместо него
  • 91'
    Начался первый тайм дополнительного времени
  • 91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Болджер Киан уходит с поля. Craig Farquhar выходит вместо него
    • 26'
      Topi Keskinen сделал результативную передачу.
    • 26'
      Г О О О О Л - Оллила Туомас бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Solitude. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Ларн 7.3% (9)
    X 47.6% (59)
    ХИК 45.2% (56)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Ларн 2:2 ХИК онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ларн 2:2 ХИК

    Исход игры
    Ларн
    7.3% (9)
    Ничья
    47.6% (59)
    ХИК
    45.2% (56)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.68% (27)
    Меньше
    76.32% (87)
    Обе команды забьют
    Да
    69.3% (79)
    Нет
    30.7% (35)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42.7% (53)
    0:1 ХИК
    16.1% (20)
    1:2 ХИК
    13.7% (17)
    0:2 ХИК
    4.8% (6)
    0:0 Ничья
    4% (5)
    2:1 Ларн
    4% (5)
    1:0 Ларн
    2.4% (3)
    1:3 ХИК
    2.4% (3)
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