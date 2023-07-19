Тур: 1. Стадион: Солитьюд. Главный судья: Aristotelis Diamantopoulos
0'
0:1
26' ГолОллила Туомас
47' Желтая карточкаДоннелли Аарон
1:1
65' ПенальтиLee Bonis
74' Желтая карточкаТенхо Миро
79' Желтая карточкаОллила Туомас
2:1
87' ГолТомсон Джозеф
2:2
96' Гол в свои воротаУонт Шон
107' Желтая карточкаРадулович Боян
Ход матча
26'
0:1
46'
47'
65'
1:1
74'
79'
87'
2:1
89'
96'
2:2
107'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 2
-
8 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
2
Уонт
Шон
18
Болджер
Киан
25
Dylan
Sloan
21
Leroy
Millar
16
Shea
Gordon
10
Lee
Bonis
29
Райан
Энди
25
Илиев
Деян
22
Райтала
Юкка
15
Тенхо
Миро
23
Соири
Пюрю
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Уонт ШонЗащитник
-
18 Болджер КианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Dylan SloanПолузащитник
-
21 Leroy MillarПолузащитник
-
16 Shea GordonПолузащитник
-
10 Lee BonisНападающий
-
29 Райан ЭндиНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
3 Omar Ali
-
-
-
-
26 Corey Smith
-
Главный тренер: Tiernan Lynch
- Основной состав
-
25 Илиев ДеянВратарь
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Соири ПюрюНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 Танака АтомуПолузащитник
-
11 Риски РоопеНападающий
-
-
59 Liam Moeller
-
-
Главный тренер: Toni Korkeakunnas
История личных встреч
Ларн
ХИК
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Ларн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томсон Джозеф
|1
|0.5
|Lee Bonis
|1 (1)
|0.5
|Райан Энди
|0
|0
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оллила Туомас
|1
|0.5
|Радулович Боян
|1 (1)
|0.5
|Topi Keskinen
|0
|0
Карточки
Ларн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доннелли Аарон
|2
|0
|Болджер Киан
|1
|0
|Косгроув Томас
|1
|0
|Уонт Шон
|1
|0
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тенхо Миро
|2
|0
|Радулович Боян
|1
|0
|Оллила Туомас
|1
|0
Результаты матчей
Ларн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ХИК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
1
Ларн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ХИК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Ларн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ХИК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
2
Голы по времени матча
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Результаты последних матчей
Ларн
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ХИК - Ларн 1:0 Балликлэр - Ларн 0:4 Бангор - Ларн 0:6 Ларн - Хаверфордуэст Каунти 2:0
Ларн - Харлэнд и Вульф Велдерс 8:0 Ларн - Финн Харпс 2:1 Колрейн - Ларн 3:0 Ларн - Линфилд 1:1 Крузейдерс - Ларн 0:2 Клифтонвилл - Ларн 0:2 Ларн - Гленторан 2:0 Ларн - Баллимена Юнайтед 0:2 Колрейн - Ларн 0:0 Ларн - Баллимена Юнайтед 1:0 Ларн - Линфилд 0:0 Харлэнд и Вульф Велдерс - Ларн 0:1 Каррик Рейнджерс - Ларн 2:3 Баллимена Юнайтед - Ларн 0:3 Ларн - Клифтонвилл 2:1 Данганнон Свифт - Ларн 0:3
ХИК
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ХИК - Ларн 1:0 ХИК - Лахти 0:1 Хонка - ХИК 1:1 Хака - ХИК 1:1
ХИК - КТП 1:0 Лахти - ХИК 1:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК - Хонка 1:1 Мариехамн - ХИК 0:0 Ильвес - ХИК 1:1 ХИК - Интер Турку 4:1 КТП - ХИК 3:3 КуПС - ХИК 2:1 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Оулу 1:1 ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 2:0 ХИК - Ильвес 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3
Результаты матчей
Ларн
ХИК
Точный счет
2:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Ларн
ХИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|4 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|3
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
|Брейдаблик
|Хлюнссон Агуст
|2 (1)
|Брейдаблик
|Сванторссон Джейсон-Дади
|2 (1)
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|2
|ХИК
|Тенхо Миро
|2
|Урарту
|Маргарян Жирайр
|2
|Ларн
|Доннелли Аарон
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ларн 2:2 ХИК
Исход игры
Ларн
7.3% (9)
Ничья
47.6% (59)
ХИК
45.2% (56)
Тотал 2.5
Больше
23.68% (27)
Меньше
76.32% (87)
Обе команды забьют
Да
69.3% (79)
Нет
30.7% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.7% (53)
0:1 ХИК
16.1% (20)
1:2 ХИК
13.7% (17)
0:2 ХИК
4.8% (6)
0:0 Ничья
4% (5)
2:1 Ларн
4% (5)
1:0 Ларн
2.4% (3)
1:3 ХИК
2.4% (3)
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