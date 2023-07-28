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  4. Экстракласса 2023-2024

Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Рух Хожув
1:0
Второй тайм: 65'
ЛКС Лодзь
0'
4' Желтая карточка
Michal Mokrzycki
1:0
15' Гол
Михальский Кацпер
31' Желтая карточка
Szymon Szymanski
56' Желтая карточка
Летневски Юлиуш
82
Jakub
Bielecki
2
Konrad
Kasolik
21
Садлок
Мацей
71
Remigiusz
Szywacz
26
Михальский
Кацпер
20
Szymon
Szymanski
6
Tomasz
Swedrowski
5
Tomasz
Wojtowicz
7
Летневски
Юлиуш
95
Щепан
Даниэль
22
Стажиньски
Филип
1
Alexander
Bobek
17
Grzegorz
Glapka
4
Монсальве
Начо
88
Марциняк
Адам
37
Piotr
Glowacki
14
Michal
Mokrzycki
20
Piotr
Janczukowicz
16
Рамирес
Даниэль
11
Engjell
Hoti
26
Шелига
Бартош
9
Техан
Кай
Рух Хожув
3-4-3
ЛКС Лодзь
4-1-4-1

История личных встреч

Рух Хожув
ЛКС Лодзь

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
3:3
ПЛ
2:0
Э
2:2
Э
0:4
Э
2:0
OE
0:1
OE
1:1
КЛ
2:2
OE
0:0
КЛ
1:3

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.8
1.8

Среднее время на гол

50
50

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

0.8
1.4

Среднее время на гол

112
64

Всего голов

13
16

Голов в среднем за матч

1.3
1.6

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

69
56

Бомбардиры внутри турнира

Рух Хожув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михальский Кацпер 1 0.5
ЛКС Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Рух Хожув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садлок Мацей 1 0
Барановски Павел 1 0
Remigiusz Szywacz 1 0
Szymon Szymanski 1 0
ЛКС Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michal Mokrzycki 1 0

Результаты матчей

Рух Хожув
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
ЛКС Лодзь
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Рух Хожув
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ЛКС Лодзь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
0
Рух Хожув
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ЛКС Лодзь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рух Хожув
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Одра Ополе - Рух Хожув 0:2 Рух Хожув - Пяст 0:1 Рух Хожув - Сталь Жешув 1:1
Рух Хожув - Хутник Краков 1:1 Рух Хожув - Волунтари 0:0 Рух Хожув - Тыхы 1:0 ГКС Катовице - Рух Хожув 2:1 Рух Хожув - Одра Ополе 3:0 Арка Гдыня - Рух Хожув 0:2 Рух Хожув - ЦВКС Ресовия 1:3 Сандецья - Рух Хожув 0:1 Рух Хожув - Висла Краков 2:0 Заглембе Сосновец - Рух Хожув 2:0 Рух Хожув - Подбескидзе 2:2 Брук-Бет Термалица - Рух Хожув 2:1 Рух Хожув - Пуща Неполомице 5:2 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 3:3 Хойничанка Хойнице - Рух Хожув 0:1 Гурник Ленчна - Рух Хожув 1:1
ЛКС Лодзь
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Легия - ЛКС Лодзь 3:0 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 6:2 ЛКС Лодзь - Полония Бытом 3:1 ЛКС Лодзь - Прушков 1:1
ЛКС Лодзь - ГКС Катовице 1:0 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Одра Ополе 1:0 Арка Гдыня - ЛКС Лодзь 1:1 ЛКС Лодзь - ЦВКС Ресовия 2:1 Сандецья - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Висла Краков 3:2 Заглембе Сосновец - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Подбескидзе 2:1 Брук-Бет Термалица - ЛКС Лодзь 2:2 Гурник Ленчна - ЛКС Лодзь 1:1 ЛКС Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:1 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 3:3 ЛКС Лодзь - Сталь Жешув 1:0 Пуща Неполомице - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Хробры Глогув 5:2

Результаты матчей

Рух Хожув
ЛКС Лодзь

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

2:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Рух Хожув
ЛКС Лодзь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ракув
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Радомьяк Радом
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Видзев Лодзь
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Заглембе Любин
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Лех
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Рух Хожув
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Шленск Вроцлав
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Корона Кельце
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Краковия
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Сталь Мелец
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Пуща Неполомице
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Варта Познань
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Пяст
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Гурник Забже
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Ягеллония Белосток
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
ЛКС Лодзь
 0:1 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ракув
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Видзев Лодзь
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Заглембе Любин
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Рух Хожув
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Сталь Мелец
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Корона Кельце
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Краковия
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Шленск Вроцлав
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лех
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ягеллония Белосток
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Погонь Щецин
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Радомьяк Радом
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Пуща Неполомице
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ЛКС Лодзь
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Варта Познань
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Пяст
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Гурник Забже
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Радомьяк Радом
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Лех
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Шленск Вроцлав
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Краковия
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Корона Кельце
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Видзев Лодзь
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Заглембе Любин
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ракув
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Варта Познань
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Пяст
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Гурник Забже
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сталь Мелец
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Рух Хожув
 1:0 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Пуща Неполомице
 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Ягеллония Белосток
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
ЛКС Лодзь
 0:1 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Легия Пекхарт Томаш 3
Лех Мархвиньски Филип 2
Ракув Зволински Лукаш 2
Сталь Мелец Доманьски Мацей 1 (1)
Сталь Мелец Шкурин Илья 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лех Собех Артур 1
Рух Хожув Садлок Мацей 1
Корона Кельце Петров Кирилл 1
Видзев Лодзь Ганоушек Марек 1
Заглембе Любин Дабровски Дамьян 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 31'
    Szymon Szymanski получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Техан Кай уходит с поля. Слива Мацей выходит вместо него
Лучшие коэффициенты
Рух Хожув
Ничья
ЛКС Лодзь
2.42
5.00
3.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Рух Хожув 1:0 ЛКС Лодзь онлайн

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