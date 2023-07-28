Тур: 2. Стадион: Городской стадион Хожува.
0'
4' Желтая карточкаMichal Mokrzycki
1:0
15' ГолМихальский Кацпер
31' Желтая карточкаSzymon Szymanski
56' Желтая карточкаЛетневски Юлиуш
Ход матча
15'
30'
31'
56'
21
Садлок
Мацей
11
Engjell
Hoti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Садлок МацейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jaroslaw Skrobacz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Engjell HotiПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Арндт ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Лувеу АдриенЗащитник
-
28 Лоренц МешкоЗащитник
-
23 Слива МацейПолузащитник
-
21 Stipe Juric
-
-
-
Главный тренер: Kazimierz Moskal
История личных встреч
Рух Хожув
ЛКС Лодзь
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
10 матчей
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.8
1.8
Среднее время на гол
50
50
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
0.8
1.4
Среднее время на гол
112
64
Всего голов
13
16
Голов в среднем за матч
1.3
1.6
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
69
56
Бомбардиры внутри турнира
Рух Хожув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Михальский Кацпер
|1
|0.5
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Рух Хожув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садлок Мацей
|1
|0
|Барановски Павел
|1
|0
|Remigiusz Szywacz
|1
|0
|Szymon Szymanski
|1
|0
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michal Mokrzycki
|1
|0
Результаты матчей
Рух Хожув
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
ЛКС Лодзь
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Рух Хожув
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ЛКС Лодзь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
0
Рух Хожув
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ЛКС Лодзь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Рух Хожув
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Одра Ополе - Рух Хожув 0:2 Рух Хожув - Пяст 0:1 Рух Хожув - Сталь Жешув 1:1
Рух Хожув - Хутник Краков 1:1 Рух Хожув - Волунтари 0:0 Рух Хожув - Тыхы 1:0 ГКС Катовице - Рух Хожув 2:1 Рух Хожув - Одра Ополе 3:0 Арка Гдыня - Рух Хожув 0:2 Рух Хожув - ЦВКС Ресовия 1:3 Сандецья - Рух Хожув 0:1 Рух Хожув - Висла Краков 2:0 Заглембе Сосновец - Рух Хожув 2:0 Рух Хожув - Подбескидзе 2:2 Брук-Бет Термалица - Рух Хожув 2:1 Рух Хожув - Пуща Неполомице 5:2 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 3:3 Хойничанка Хойнице - Рух Хожув 0:1 Гурник Ленчна - Рух Хожув 1:1
ЛКС Лодзь
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Легия - ЛКС Лодзь 3:0 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 6:2 ЛКС Лодзь - Полония Бытом 3:1 ЛКС Лодзь - Прушков 1:1
ЛКС Лодзь - ГКС Катовице 1:0 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Одра Ополе 1:0 Арка Гдыня - ЛКС Лодзь 1:1 ЛКС Лодзь - ЦВКС Ресовия 2:1 Сандецья - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Висла Краков 3:2 Заглембе Сосновец - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Подбескидзе 2:1 Брук-Бет Термалица - ЛКС Лодзь 2:2 Гурник Ленчна - ЛКС Лодзь 1:1 ЛКС Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:1 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 3:3 ЛКС Лодзь - Сталь Жешув 1:0 Пуща Неполомице - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Хробры Глогув 5:2
Результаты матчей
Рух Хожув
ЛКС Лодзь
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
2:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Рух Хожув
ЛКС Лодзь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Легия
|Пекхарт Томаш
|3
|Лех
|Мархвиньски Филип
|2
|Ракув
|Зволински Лукаш
|2
|Сталь Мелец
|Доманьски Мацей
|1 (1)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|1 (1)
|Лех
|Собех Артур
|1
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|1
|Корона Кельце
|Петров Кирилл
|1
|Видзев Лодзь
|Ганоушек Марек
|1
|Заглембе Любин
|Дабровски Дамьян
|1