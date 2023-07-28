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  4. Первый дивизион А 2023-2024

Бельгия: Первый дивизион А
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Унион Сент-Жиллуаз
1:0
Второй тайм: 55'
Андерлехт
0'
17' Желтая карточка
Бёрджесс Кристиан
24' Желтая карточка
Brian Riemer
27' Желтая карточка
Расмуссен Матиас
1:0
30' Гол
Эккерт Айенса Деннис
55' Желтая карточка
Ванхутт Шарль

Ход матча

17'
Бёрджесс Кристиан
 
24'
 
Brian Riemer
27'
Расмуссен Матиас
 
30'
Эккерт Айенса Деннис
(Лапуссен Лоик)
1:0
55'
Ванхутт Шарль
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Унион Сент-Жиллуаз
Ничья
Андерлехт
2.09
5.70
3.51
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
49
Морис
Антони
5
Kevin
Mac
Allister
16
Бёрджесс
Кристиан
28
Матида
Коки
2
Ниукоп
Барт
10
Лапуссен
Лоик
24
Ванхутт
Шарль
20
Линен
Сенне
4
Расмуссен
Матиас
23
Пуэртас
Кэмерон
9
Эккерт
Айенса
Деннис
1
Дюпе
Максим
22
Патрис
Луи
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
5
Н'Диайе
Мусса
18
Ашимеру
Маджид
21
Диавара
Амаду
61
Арнстад
Кристиан
36
Дрейер
Андерс
12
Дольберг
Каспер
7
Амузу
Френсис
Унион Сент-Жиллуаз
3-4-2-1
Андерлехт
4-3-3

История личных встреч

Унион Сент-Жиллуаз
Андерлехт

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПДА
1:3
ПДА
2:1
ПОЗЧТ
0:2
ПОЗЧТ
3:1
ПДА
1:0
ПДА
1:3
К
0:5
ТМК
0:1
К
0:3

Голы

Всего голов

6
12

Голов в среднем за матч

1.5
2.4

Среднее время на гол

60
37

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

0.4
1.75

Среднее время на гол

225
51

Всего голов

8
19

Голов в среднем за матч

0.89
2.11

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

101
42

Бомбардиры внутри турнира

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эккерт Айенса Деннис 1 1
Лапуссен Лоик 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Расмуссен Матиас 1 0
Бёрджесс Кристиан 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Riemer 1 0

Результаты последних матчей

Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Валансьен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:0 Фейеноорд - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Льеж ФК 4:0
Монако - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Nijlen - Унион Сент-Жиллуаз 0:9 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:3 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 3:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:2 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:4 Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л 1:4 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 2:1 Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 3:0
Андерлехт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Андерлехт - Аякс 3:0 Андерлехт - Спарта Прага 0:6 Андерлехт - Локомотив Загреб 3:1 Андерлехт - ФКСБ 5:2
Уденаарде - Андерлехт 0:5 Андерлехт - Мехелен 2:3 АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0 Генк - Андерлехт 5:2 Андерлехт - АЗ Алкмаар 2:0 Андерлехт - Вестерло 0:0 Эйпен - Андерлехт 0:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:2 Вильярреал - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Андерлехт - Вильярреал 1:1 Гент - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Лудогорец 2:1 Кортрейк - Андерлехт 2:2 Лудогорец - Андерлехт 1:0
Команда И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Вестерло
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Эйпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Спортинг Шарлеруа
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
АХ Лёвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
РВДМ 47
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Генк
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Антверпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Кортрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Мехелен
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сент-Трейден
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Стандард
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Андерлехт
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Андерлехт
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Стандард
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Сент-Трейден
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Мехелен
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Кортрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Антверпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Генк
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
РВДМ 47
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
АХ Лёвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Спортинг Шарлеруа
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эйпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Вестерло
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Стандард
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Сент-Трейден
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Мехелен
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Кортрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Антверпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Генк
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
РВДМ 47
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
АХ Лёвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Спортинг Шарлеруа
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Эйпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вестерло
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Унион Сент-Жиллуаз
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Андерлехт
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 1
Унион Сент-Жиллуаз Лапуссен Лоик 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Сент-Жиллуаз Расмуссен Матиас 1
Унион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1
Андерлехт Brian Riemer 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 55'
    Ванхутт Шарль получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Унион Сент-Жиллуаз
Ничья
Андерлехт
2.09
5.70
3.51
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Андерлехт онлайн

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