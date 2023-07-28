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  4. Первый дивизион А 2023-2024

Бельгия: Первый дивизион А
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Унион Сент-Жиллуаз
2:0
Конец матча
Андерлехт
0'
17' Желтая карточка
Бёрджесс Кристиан
24' Желтая карточка
Brian Riemer
27' Желтая карточка
Расмуссен Матиас
1:0
30' Гол
Эккерт Айенса Деннис
54' Желтая карточка
Ванхутт Шарль
75' Желтая карточка
Сарделла Киллиан
83' Желтая карточка
Нильссон Хокан
83' Желтая карточка
Вертонген Ян
85' Желтая карточка
Kevin Mac Allister
87' Желтая карточка
Леони Тео
2:0
90' Пенальти
Пуэртас Кэмерон
90'+10
49
Морис
Антони
5
Kevin
Mac
Allister
16
Бёрджесс
Кристиан
28
Матида
Коки
2
Ниукоп
Барт
10
Лапуссен
Лоик
24
Ванхутт
Шарль
20
Линен
Сенне
4
Расмуссен
Матиас
23
Пуэртас
Кэмерон
9
Эккерт
Айенса
Деннис
1
Дюпе
Максим
22
Патрис
Луи
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
5
Н'Диайе
Мусса
18
Ашимеру
Маджид
21
Диавара
Амаду
61
Арнстад
Кристиан
36
Дрейер
Андерс
12
Дольберг
Каспер
7
Амузу
Френсис
Унион Сент-Жиллуаз
3-4-2-1
Андерлехт
4-3-3

История личных встреч

Унион Сент-Жиллуаз
Андерлехт

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПДА
1:3
ПДА
2:1
ПОЗЧТ
0:2
ПОЗЧТ
3:1
ПДА
1:0
ПДА
1:3
К
0:5
ТМК
0:1
К
0:3

Голы

Всего голов

6
12

Голов в среднем за матч

1.5
2.4

Среднее время на гол

60
37

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

0.4
1.75

Среднее время на гол

225
51

Всего голов

8
19

Голов в среднем за матч

0.89
2.11

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

101
42

Бомбардиры внутри турнира

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эккерт Айенса Деннис 1 1
Пуэртас Кэмерон 1 (1) 1
Лапуссен Лоик 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Расмуссен Матиас 1 0
Бёрджесс Кристиан 1 0
Нильссон Хокан 1 0
Kevin Mac Allister 1 0
Ванхутт Шарль 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вертонген Ян 1 0
Сарделла Киллиан 1 0
Леони Тео 1 0
Brian Riemer 1 0

Результаты матчей

Унион Сент-Жиллуаз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Андерлехт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Унион Сент-Жиллуаз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Андерлехт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Валансьен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:0 Фейеноорд - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Льеж ФК 4:0
Монако - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Nijlen - Унион Сент-Жиллуаз 0:9 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:3 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 3:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:2 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:4 Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л 1:4 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 2:1 Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 3:0
Андерлехт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Андерлехт - Аякс 3:0 Андерлехт - Спарта Прага 0:6 Андерлехт - Локомотив Загреб 3:1 Андерлехт - ФКСБ 5:2
Уденаарде - Андерлехт 0:5 Андерлехт - Мехелен 2:3 АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0 Генк - Андерлехт 5:2 Андерлехт - АЗ Алкмаар 2:0 Андерлехт - Вестерло 0:0 Эйпен - Андерлехт 0:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:2 Вильярреал - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Андерлехт - Вильярреал 1:1 Гент - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Лудогорец 2:1 Кортрейк - Андерлехт 2:2 Лудогорец - Андерлехт 1:0

Результаты матчей

Унион Сент-Жиллуаз
Андерлехт

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Унион Сент-Жиллуаз
Андерлехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Вестерло
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Эйпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Спортинг Шарлеруа
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
АХ Лёвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
РВДМ 47
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Генк
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Антверпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Кортрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Мехелен
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сент-Трейден
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Стандард
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Андерлехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Стандард
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Сент-Трейден
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Мехелен
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Кортрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Антверпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Генк
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
РВДМ 47
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
АХ Лёвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Спортинг Шарлеруа
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эйпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Вестерло
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стандард
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Сент-Трейден
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Мехелен
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Кортрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Антверпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Генк
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
РВДМ 47
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
АХ Лёвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Спортинг Шарлеруа
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Эйпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вестерло
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Унион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Андерлехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 1
Унион Сент-Жиллуаз Пуэртас Кэмерон 1
Унион Сент-Жиллуаз Лапуссен Лоик 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Андерлехт Вертонген Ян 1
Унион Сент-Жиллуаз Расмуссен Матиас 1
Унион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1
Унион Сент-Жиллуаз Нильссон Хокан 1
Унион Сент-Жиллуаз Kevin Mac Allister 1
Весь список
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