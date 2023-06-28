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  4. Высшая лига 2023

Беларусь: Высшая лига
2023

Шахтёр Солигорск
 
Позже
Слуцк

История личных встреч

Шахтёр Солигорск
Слуцк

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

47.1%
11.8%
41.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 6 побед

20 матчей

70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

ВЛ
0:1
ВЛ
2:1
ВЛ
1:1
ВЛ
1:4
ВЛ
0:2
ВЛ
1:2
ВЛ
0:5
ВЛ
1:0
ВЛ
1:3
ВЛ
0:1
ВЛ
0:2
ВЛ
2:1
К
1:1
К
1:2
ВЛ
0:0
ВЛ
1:0
ВЛ
0:2
ВЛ
2:0
ВЛ
2:0
ВЛ
0:1

Голы

Всего голов

12
22

Голов в среднем за матч

1.2
2.2

Среднее время на гол

75
40

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

0.4
0.7

Среднее время на гол

225
128

Всего голов

16
29

Голов в среднем за матч

0.8
1.45

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

112
62

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Солигорск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карпицкий Егор 12 1
Скавыш Максим 4 (1) 0.33
Шрамченко Антон 3 0.25
Ахмеди Валон 2 0.17
Забелин Павел 2 0.17
Николаевич Никита 1 0.08
Ковалевич Максим 1 0.08
Гружевский Денис 0 0
Плакка Фессу 0 0
Зенькович Игорь 0 0
Шевченко Глеб 0 0
Слуцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мельников Никита 5 (1) 0.42
Пушняков Сергей 3 0.25
Глебко Сергей 2 0.17
Яроцкий Ярослав 1 0.08
Заяц Игорь 1 0.08
Крень Андрей 1 0.08
Ачаповский Арсений 1 0.08

Карточки

Шахтёр Солигорск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динга Доминик 3 0
Капленко Никита 3 0
Карпицкий Егор 3 0
Шрамченко Антон 2 0
Корзун Никита 2 0
Зенькович Игорь 2 0
Ахмеди Валон 1 0
Забелин Павел 1 0
Шевченко Глеб 1 0
Ковалевич Максим 1 0
Слуцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Былинкин Никита 2 0
Заяц Игорь 2 0
Крень Андрей 2 0
Глебко Сергей 1 0
Пушняков Сергей 1 0
Гречишко Павел 1 0
Гирс Дмитрий 1 0

Результаты матчей

Шахтёр Солигорск
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Слуцк
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

1
4
Шахтёр Солигорск
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Слуцк
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

8
10
Шахтёр Солигорск
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Слуцк
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

9
14

Голы по времени матча

Забито

16
4
10 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
3
19%
0
0%
1-15
4
25%
1
25%
16-30
3
19%
1
25%
31-45
3
19%
1
25%
46-60
1
6%
1
25%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

9
10
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
11%
1
10%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
2
22%
3
30%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
3
30%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Забито

25
14
14 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
4
16%
1
7%
1-15
5
20%
2
14%
16-30
5
20%
4
29%
31-45
4
16%
3
21%
46-60
4
16%
1
7%
61-75
3
12%
3
21%
76-90

Пропущено

12
15
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
4
27%
16-30
5
42%
1
7%
31-45
2
17%
3
20%
46-60
2
17%
3
20%
61-75
1
8%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Шахтёр Солигорск
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Славия Мозырь - Шахтёр Солигорск 3:1 Шахтёр Солигорск - Ислочь Минск 0:0 Шахтёр Солигорск - Ислочь Минск 3:0 Торпедо-БелАЗ - Шахтёр Солигорск 1:1
Шахтёр Солигорск - Белшина 7:3 Сморгонь - Шахтёр Солигорск 1:3 Шахтёр Солигорск - Динамо-Брест 2:0 Динамо Минск - Шахтёр Солигорск 1:0 Шахтёр Солигорск - Минск 1:0 Энергетик-БГУ - Шахтёр Солигорск 1:4 Шахтёр Солигорск - ФК Гомель 1:1 Неман Гродно - Шахтёр Солигорск 0:1 Шахтёр Солигорск - Нафтан 2:1 ФК Гомель - Шахтёр Солигорск 0:1 Шахтёр Солигорск - Динамо-Брест 1:1 Шахтёр Солигорск - Славия Мозырь 1:0 Шахтёр Солигорск - Островец-Свентокшиски 3:1 Шахтёр Солигорск - Шахтёр-2 Петриков 4:1 Шахтёр Солигорск - Арсенал Дзержинск 5:0 Шахтёр Солигорск - Белшина 1:2
Слуцк
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Слуцк - Неман Гродно 0:2 Слуцк - Белшина 1:1 Слуцк - Нафтан 3:1 Слуцк - БАТЭ 1:0
Славия Мозырь - Слуцк 1:0 Слуцк - Ислочь Минск 1:1 Торпедо-БелАЗ - Слуцк 1:1 Слуцк - Белшина 2:1 Сморгонь - Слуцк 3:2 Слуцк - Динамо-Брест 2:0 Динамо Минск - Слуцк 3:1 Слуцк - Минск 1:1 Слуцк - Торпедо-БелАЗ 2:1 Энергетик-БГУ - Слуцк 1:0 Неман Гродно - Слуцк 2:0 Динамо Минск - Слуцк 3:1 Нафтан - Слуцк 0:3 Слуцк - Неман Гродно 0:3 Динамо-Брест - Слуцк 2:1 Слуцк - Волна 2:2

Результаты матчей

Шахтёр Солигорск
Слуцк

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
7:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
7
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
7:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Шахтёр Солигорск
Слуцк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
4
2
4
2.5
1
6
1
5
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
4
1.5
1
4
2
4
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
3
6
6
1.5
4
8
4
8
2.5
1
11
2
10
3.5
1
11
4.5
1
11
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неман Гродно
 Заявка 12 9 2 1 21 - 6 29
2.
Динамо Минск
 Заявка 12 9 1 2 27 - 9 28
3.
Торпедо-БелАЗ
 Заявка 12 7 5 0 19 - 6 26
4.
Славия Мозырь
 Заявка 12 6 2 4 13 - 10 20
5.
Ислочь Минск
 Заявка 12 5 2 5 16 - 15 17
6.
БАТЭ
 Заявка 12 4 4 4 17 - 14 16
7.
Слуцк
 Заявка 12 4 3 5 14 - 15 15
8.
Сморгонь
 Заявка 13 5 0 8 14 - 25 15
9.
Минск
 Заявка 12 3 5 4 12 - 12 14
10.
ФК Гомель
 Заявка 12 3 5 4 16 - 22 14
11.
Нафтан
 Заявка 13 2 2 9 7 - 22 8
12.
Динамо-Брест
 Заявка 12 2 1 9 10 - 22 7
13.
Белшина
 Заявка 12 1 3 8 7 - 22 -5
14.
Шахтёр Солигорск
 Заявка 12 8 2 2 26 - 12 -9
15.
Энергетик-БГУ
 Заявка 12 3 3 6 6 - 13 -11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Минск
 Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2.
Шахтёр Солигорск
 Заявка 6 5 1 0 16 - 5 16
3.
Сморгонь
 Заявка 7 5 0 2 10 - 10 15
4.
Слуцк
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
5.
Неман Гродно
 Заявка 6 4 1 1 7 - 2 13
6.
Славия Мозырь
 Заявка 6 4 0 2 9 - 5 12
7.
Торпедо-БелАЗ
 Заявка 6 3 3 0 12 - 5 12
8.
Ислочь Минск
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
9.
ФК Гомель
 Заявка 7 3 1 3 8 - 12 10
10.
Минск
 Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
11.
БАТЭ
 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
12.
Динамо-Брест
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
13.
Нафтан
 Заявка 5 0 2 3 1 - 6 2
14.
Белшина
 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 -9
15.
Энергетик-БГУ
 Заявка 6 3 1 2 4 - 5 -13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неман Гродно
 Заявка 6 5 1 0 14 - 4 16
2.
Торпедо-БелАЗ
 Заявка 6 4 2 0 7 - 1 14
3.
БАТЭ
 Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
4.
Динамо Минск
 Заявка 6 3 1 2 11 - 6 10
5.
Славия Мозырь
 Заявка 6 2 2 2 4 - 5 8
6.
Ислочь Минск
 Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
7.
Нафтан
 Заявка 8 2 0 6 6 - 16 6
8.
Минск
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
9.
ФК Гомель
 Заявка 5 0 4 1 8 - 10 4
10.
Белшина
 Заявка 7 1 1 5 5 - 14 4
11.
Динамо-Брест
 Заявка 6 1 0 5 4 - 12 3
12.
Энергетик-БГУ
 Заявка 6 0 2 4 2 - 8 2
13.
Слуцк
 Заявка 5 0 1 4 4 - 9 1
14.
Сморгонь
 Заявка 6 0 0 6 4 - 15 0
15.
Шахтёр Солигорск
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 -25
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Шахтёр Солигорск Карпицкий Егор 12 (2)
Динамо Минск Морозов Владислав 9
Неман Гродно Савицкий Павел 8
Козловский Денис 6 (1)
Слуцк Мельников Никита 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нафтан _Slepov S. 1 3
Динамо-Брест Ковалевич Денис 1 3
Неман Гродно Садовничий Иван 4
Нафтан Бруй Артём 4
Сморгонь Атрашкевич Станислав 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Солигорск - Слуцк от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 июня 2023, осталось 2 дня 11 часов 22 минуты.



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    Слуцк
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