Позже
История личных встреч
Шахтёр Солигорск
Слуцк
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
47.1%
11.8%
41.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 6 побед
20 матчей
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
22
Голов в среднем за матч
1.2
2.2
Среднее время на гол
75
40
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
0.4
0.7
Среднее время на гол
225
128
Всего голов
16
29
Голов в среднем за матч
0.8
1.45
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
112
62
Бомбардиры внутри турнира
Шахтёр Солигорск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карпицкий Егор
|12
|1
|Скавыш Максим
|4 (1)
|0.33
|Шрамченко Антон
|3
|0.25
|Ахмеди Валон
|2
|0.17
|Забелин Павел
|2
|0.17
|Николаевич Никита
|1
|0.08
|Ковалевич Максим
|1
|0.08
|Гружевский Денис
|0
|0
|Плакка Фессу
|0
|0
|Зенькович Игорь
|0
|0
|Шевченко Глеб
|0
|0
Слуцк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мельников Никита
|5 (1)
|0.42
|Пушняков Сергей
|3
|0.25
|Глебко Сергей
|2
|0.17
|Яроцкий Ярослав
|1
|0.08
|Заяц Игорь
|1
|0.08
|Крень Андрей
|1
|0.08
|Ачаповский Арсений
|1
|0.08
Карточки
Шахтёр Солигорск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Динга Доминик
|3
|0
|Капленко Никита
|3
|0
|Карпицкий Егор
|3
|0
|Шрамченко Антон
|2
|0
|Корзун Никита
|2
|0
|Зенькович Игорь
|2
|0
|Ахмеди Валон
|1
|0
|Забелин Павел
|1
|0
|Шевченко Глеб
|1
|0
|Ковалевич Максим
|1
|0
Слуцк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Былинкин Никита
|2
|0
|Заяц Игорь
|2
|0
|Крень Андрей
|2
|0
|Глебко Сергей
|1
|0
|Пушняков Сергей
|1
|0
|Гречишко Павел
|1
|0
|Гирс Дмитрий
|1
|0
Результаты матчей
Шахтёр Солигорск
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Слуцк
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
1
4
Шахтёр Солигорск
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Слуцк
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
8
10
Шахтёр Солигорск
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Слуцк
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
9
14
Голы по времени матча
Забито
16
4
10 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
3
19%
0
0%
1-15
4
25%
1
25%
16-30
3
19%
1
25%
31-45
3
19%
1
25%
46-60
1
6%
1
25%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Пропущено
5
9
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
9
10
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
11%
1
10%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
2
22%
3
30%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
3
30%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Забито
25
14
14 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
4
16%
1
7%
1-15
5
20%
2
14%
16-30
5
20%
4
29%
31-45
4
16%
3
21%
46-60
4
16%
1
7%
61-75
3
12%
3
21%
76-90
Пропущено
12
15
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
4
27%
16-30
5
42%
1
7%
31-45
2
17%
3
20%
46-60
2
17%
3
20%
61-75
1
8%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Шахтёр Солигорск
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Славия Мозырь - Шахтёр Солигорск 3:1 Шахтёр Солигорск - Ислочь Минск 0:0 Шахтёр Солигорск - Ислочь Минск 3:0 Торпедо-БелАЗ - Шахтёр Солигорск 1:1
Шахтёр Солигорск - Белшина 7:3 Сморгонь - Шахтёр Солигорск 1:3 Шахтёр Солигорск - Динамо-Брест 2:0 Динамо Минск - Шахтёр Солигорск 1:0 Шахтёр Солигорск - Минск 1:0 Энергетик-БГУ - Шахтёр Солигорск 1:4 Шахтёр Солигорск - ФК Гомель 1:1 Неман Гродно - Шахтёр Солигорск 0:1 Шахтёр Солигорск - Нафтан 2:1 ФК Гомель - Шахтёр Солигорск 0:1 Шахтёр Солигорск - Динамо-Брест 1:1 Шахтёр Солигорск - Славия Мозырь 1:0 Шахтёр Солигорск - Островец-Свентокшиски 3:1 Шахтёр Солигорск - Шахтёр-2 Петриков 4:1 Шахтёр Солигорск - Арсенал Дзержинск 5:0 Шахтёр Солигорск - Белшина 1:2
Слуцк
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Слуцк - Неман Гродно 0:2 Слуцк - Белшина 1:1 Слуцк - Нафтан 3:1 Слуцк - БАТЭ 1:0
Славия Мозырь - Слуцк 1:0 Слуцк - Ислочь Минск 1:1 Торпедо-БелАЗ - Слуцк 1:1 Слуцк - Белшина 2:1 Сморгонь - Слуцк 3:2 Слуцк - Динамо-Брест 2:0 Динамо Минск - Слуцк 3:1 Слуцк - Минск 1:1 Слуцк - Торпедо-БелАЗ 2:1 Энергетик-БГУ - Слуцк 1:0 Неман Гродно - Слуцк 2:0 Динамо Минск - Слуцк 3:1 Нафтан - Слуцк 0:3 Слуцк - Неман Гродно 0:3 Динамо-Брест - Слуцк 2:1 Слуцк - Волна 2:2
Результаты матчей
Шахтёр Солигорск
Слуцк
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
7:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
7
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
7:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Шахтёр Солигорск
Слуцк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
34
24
16
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
32
24
14
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
93
66
48
48
111
210
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|21 - 6
|29
|2.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|27 - 9
|28
|3.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|19 - 6
|26
|4.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|13 - 10
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 15
|17
|6.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 14
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 15
|15
|8.
|Заявка
|13
|5
|0
|8
|14 - 25
|15
|9.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|12 - 12
|14
|10.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 22
|14
|11.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 22
|8
|12.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|10 - 22
|7
|13.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|7 - 22
|-5
|14.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|26 - 12
|-9
|15.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|6 - 13
|-11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 5
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 10
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 2
|13
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 5
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 5
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 12
|10
|10.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|13.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|-9
|15.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|4 - 5
|-13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|7 - 1
|14
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|7.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 16
|6
|8.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|9.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|8 - 10
|4
|10.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|11.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|12.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 8
|2
|13.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|14.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 15
|0
|15.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|-25
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первый дивизион
|Шахтёр Солигорск
|Карпицкий Егор
|12 (2)
|Динамо Минск
|Морозов Владислав
|9
|Неман Гродно
|Савицкий Павел
|8
|Козловский Денис
|6 (1)
|Слуцк
|Мельников Никита
|5 (1)
|Нафтан
|_Slepov S.
|1 3
|Динамо-Брест
|Ковалевич Денис
|1 3
|Неман Гродно
|Садовничий Иван
|4
|Нафтан
|Бруй Артём
|4
|Сморгонь
|Атрашкевич Станислав
|4
Прогнозы на матч Шахтёр Солигорск - Слуцк
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