Тур: 14.
0'
1:0
18' ПенальтиДейверсон Силва
38' Желтая карточкаДоминик Андре
42' Желтая карточкаКафу Жонатан
1:1
51' Гол в свои воротаЭмпереур Алан
Ход матча
18'
1:0
38'
42'
51'
1:1
59'
67'
70'
Прогноз на матч от Liveresult
4
Marllon
20
Рикельме
14
Raniele
99
Иури
Фрейтас
31
Уго
Витор
16
Thaciano
19
Мугни
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 MarllonЗащитник
- Защитник
-
20 РикельмеЗащитник
-
14 RanieleПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Иури ФрейтасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 АллисонЗащитник
-
6 UendelЗащитник
- Полузащитник
-
8 РоналдПолузащитник
-
29 ClaysonПолузащитник
-
17 NeguebaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Antonio Oliveira
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Уго ВиторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 ThacianoПолузащитник
-
19 Мугни ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
17 Diego RosaПолузащитник
-
12 Гомеш ТьягуНападающий
- Нападающий
-
77 Mateus Claus
-
-
14 Arthur Sales
-
-
5 Rezende2
-
-
66 Ryan Santos
-
Главный тренер: Renato Paiva
История личных встреч
Куяба
Байя
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
180
Бомбардиры внутри турнира
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дейверсон Силва
|5 (1)
|0.36
|Marllon
|1
|0.07
|Fernando Sobral
|1
|0.07
|Рикельме
|1
|0.07
|Денилсон Невес
|1
|0.07
|Matheusinho
|1
|0.07
|Роналд
|1
|0.07
|Raniele
|1
|0.07
|Pablo Cepellini
|0
|0
|Кафу Жонатан
|0
|0
|Эмпереур Алан
|0
|0
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Thaciano
|2
|0.14
|Стум Эвералдо
|2
|0.14
|Да Силва Кайки
|2
|0.14
|Gabriel Teixeira
|2
|0.14
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0.07
|Ademir Santos
|1
|0.07
|Alessandro Vinicius2
|1
|0.07
|Vitor Jacare
|1
|0.07
|Arthur Sales
|1
|0.07
|Соуза Коули
|0
|0
|Ryan Santos
|0
|0
Карточки
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Денилсон Невес
|5
|0
|Филипе Аугусто
|2
|1
|Antonio Oliveira
|2
|1
|Patric Calmon
|2
|1
|Marllon
|3
|0
|Дейверсон Силва
|3
|0
|Эмпереур Алан
|3
|0
|Matheusinho
|3
|0
|Fernando Sobral
|3
|0
|Matheus Alexandre
|3
|0
|Raniele
|3
|0
|Pablo Cepellini
|2
|0
|Кафу Жонатан
|2
|0
|Роналд
|2
|0
|Веллингтон Силва
|1
|0
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|1
|0
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кану Рубенилсон
|3
|1
|Асеведо Николас
|4
|0
|Rezende2
|2
|1
|Сисиньо Неусиано
|3
|0
|Стум Эвералдо
|3
|0
|Ademir Santos
|3
|0
|Vitor Jacare
|3
|0
|Ryan Santos
|3
|0
|Да Силва Кайки
|2
|0
|Gabriel Teixeira
|2
|0
|Danilo XVI
|1
|0
|Уго Витор
|1
|0
|Yago I
|1
|0
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0
|Thaciano
|1
|0
|Alessandro Vinicius2
|1
|0
|Matheus Bahia
|1
|0
|Jhoanner Chavez
|1
|0
|Доминик Андре
|1
|0
Результаты матчей
Куяба
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Байя
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
2
Куяба
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Байя
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
7
Волевые поражения
4
6
Куяба
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Байя
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
5
7
Волевые поражения
7
8
Голы по времени матча
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
9
9
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
22%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
5
56%
46-60
3
33%
1
11%
61-75
2
22%
1
11%
76-90
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
40%
2
20%
31-45
2
40%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
20%
1
10%
76-90
Пропущено
8
12
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
3
38%
1
8%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
3
38%
2
17%
76-90
Забито
11
13
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
4
31%
16-30
2
18%
4
31%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
1
9%
3
23%
61-75
3
27%
1
8%
76-90
Пропущено
17
21
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
5
29%
29%
3
14%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
3
18%
5
24%
46-60
4
24%
2
10%
61-75
5
29%
29%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Куяба
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Куяба - Сантос 3:0 Васко да Гама - Куяба 1:0 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Коринтианс - Куяба 1:1
Гойяс - Куяба 0:1 Куяба - Коритиба Парана 1:1 Крузейро - Куяба 0:1 Флуминенсе - Куяба 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Америка Минейро - Куяба 1:2 Куяба - Гремио 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1 Куяба - Униан Рондонополис 1:0 Униан Рондонополис - Куяба 0:2 Куяба - Луверденсе 5:0 Луверденсе - Куяба 0:0 Касеренсе - Куяба 0:1 Куяба - Луверденсе 5:0 Сан-Раймундо РР - Куяба 4:3
Байя
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Байя - Гремио 1:1 Байя - Гремио 1:2 Флуминенсе - Байя 2:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:0
Байя - Крузейро 2:2 Форталеза Сеара - Байя 0:0 Байя - Сантос 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Байя - Гойяс 1:1 Сантос - Байя 0:0 Байя - Фламенго 2:3 Сантос - Байя 3:0 Байя - Коритиба Парана 3:1 Васко да Гама - Байя 0:1 Байя - Волта-Редонда 4:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Волта-Редонда - Байя 1:2 Байя - Жакуипенсе 3:0 Жакуипенсе - Байя 1:1
Результаты матчей
Куяба
Байя
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Куяба
Байя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
15
34
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
33
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
103
211
310
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|0
|2
|22 - 7
|33
|2.
|13
|8
|2
|3
|24 - 18
|26
|3.
|13
|8
|1
|4
|26 - 17
|25
|4.
|13
|6
|5
|2
|24 - 12
|23
|5.
|13
|6
|5
|2
|22 - 14
|23
|6.
|13
|6
|3
|4
|18 - 13
|21
|7.
|13
|6
|3
|4
|19 - 14
|21
|8.
|13
|6
|3
|4
|13 - 14
|21
|9.
|1:0
|14
|6
|3
|5
|16 - 11
|21
|10.
|13
|6
|2
|5
|18 - 17
|20
|11.
|13
|5
|5
|3
|18 - 13
|20
|12.
|13
|5
|5
|3
|15 - 11
|20
|13.
|1:1
|14
|4
|4
|6
|13 - 17
|16
|14.
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|15.
|1:1
|14
|3
|4
|7
|15 - 21
|13
|16.
|13
|3
|3
|7
|11 - 17
|12
|17.
|13
|3
|2
|8
|11 - 22
|11
|18.
|13
|2
|3
|8
|15 - 29
|9
|19.
|0:1
|14
|2
|3
|9
|11 - 23
|9
|20.
|13
|1
|4
|8
|11 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|14 - 1
|21
|2.
|7
|6
|0
|1
|14 - 6
|18
|3.
|7
|5
|2
|0
|17 - 7
|17
|4.
|7
|5
|1
|1
|14 - 4
|16
|5.
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|6.
|7
|5
|1
|1
|12 - 7
|16
|7.
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|8.
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|9.
|6
|4
|1
|1
|7 - 4
|13
|10.
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|11.
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|13.
|1:0
|7
|3
|0
|4
|4 - 6
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|15.
|1:1
|7
|2
|2
|3
|11 - 11
|8
|16.
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|17.
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|18.
|1:1
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|19.
|0:1
|7
|1
|1
|5
|4 - 10
|4
|20.
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|2.
|1:0
|7
|3
|3
|1
|12 - 5
|12
|3.
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|4.
|1:1
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|5.
|7
|2
|4
|1
|12 - 6
|10
|6.
|6
|3
|0
|3
|12 - 13
|9
|7.
|6
|3
|0
|3
|7 - 11
|9
|8.
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|10.
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|11.
|7
|2
|1
|4
|9 - 10
|7
|12.
|0:1
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|13.
|1:1
|7
|1
|2
|4
|4 - 10
|5
|14.
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|15.
|6
|1
|1
|4
|2 - 8
|4
|16.
|7
|1
|1
|5
|3 - 10
|4
|17.
|7
|1
|1
|5
|8 - 19
|4
|18.
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|19.
|7
|1
|0
|6
|4 - 12
|3
|20.
|6
|0
|2
|4
|7 - 15
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|10 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|7 (2)
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|6 (2)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|5
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Гойяс
|Магиньо
|1 6
|Крузейро
|Маркес Лукас
|2 4
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 5
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 5