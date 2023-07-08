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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 14.
Куяба
1:1
Второй тайм: 72'
Байя
0'
1:0
18' Пенальти
Дейверсон Силва
38' Желтая карточка
Доминик Андре
42' Желтая карточка
Кафу Жонатан
1:1
51' Гол в свои ворота
Эмпереур Алан
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
2
Matheus
Alexandre
4
Marllon
33
Эмпереур
Алан
20
Рикельме
14
Raniele
27
Денилсон
Невес
10
Pablo
Cepellini
7
Кафу
Жонатан
16
Дейверсон
Силва
99
Иури
Фрейтас
22
Маркос
Дос
Сантос
4
Кану
Рубенилсон
3
Габриэл
Шавьер
31
Уго
Витор
13
Доминик
Андре
26
Асеведо
Николас
16
Thaciano
19
Мугни
Лукас
6
Jhoanner
Chavez
37
Да
Силва
Кайки
21
Alessandro
Vinicius2
Куяба
4-3-3
Байя
3-5-2

История личных встреч

Куяба
Байя

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

СA
0:0
СA
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
180

Бомбардиры внутри турнира

Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дейверсон Силва 5 (1) 0.36
Marllon 1 0.07
Fernando Sobral 1 0.07
Рикельме 1 0.07
Денилсон Невес 1 0.07
Matheusinho 1 0.07
Роналд 1 0.07
Raniele 1 0.07
Pablo Cepellini 0 0
Кафу Жонатан 0 0
Эмпереур Алан 0 0
Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Thaciano 2 0.14
Стум Эвералдо 2 0.14
Да Силва Кайки 2 0.14
Gabriel Teixeira 2 0.14
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0.07
Ademir Santos 1 0.07
Alessandro Vinicius2 1 0.07
Vitor Jacare 1 0.07
Arthur Sales 1 0.07
Соуза Коули 0 0
Ryan Santos 0 0

Карточки

Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денилсон Невес 5 0
Филипе Аугусто 2 1
Antonio Oliveira 2 1
Patric Calmon 2 1
Marllon 3 0
Дейверсон Силва 3 0
Эмпереур Алан 3 0
Matheusinho 3 0
Fernando Sobral 3 0
Matheus Alexandre 3 0
Raniele 3 0
Pablo Cepellini 2 0
Кафу Жонатан 2 0
Роналд 2 0
Веллингтон Силва 1 0
Walter Leandro Capeloza Artune II 1 0
Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кану Рубенилсон 3 1
Асеведо Николас 4 0
Rezende2 2 1
Сисиньо Неусиано 3 0
Стум Эвералдо 3 0
Ademir Santos 3 0
Vitor Jacare 3 0
Ryan Santos 3 0
Да Силва Кайки 2 0
Gabriel Teixeira 2 0
Danilo XVI 1 0
Уго Витор 1 0
Yago I 1 0
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0
Thaciano 1 0
Alessandro Vinicius2 1 0
Matheus Bahia 1 0
Jhoanner Chavez 1 0
Доминик Андре 1 0

Результаты матчей

Куяба
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Байя
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
2
Куяба
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Байя
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
7

Волевые поражения

4
6
Куяба
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Байя
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

5
7

Волевые поражения

7
8

Голы по времени матча

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

9
9
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
22%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
5
56%
46-60
3
33%
1
11%
61-75
2
22%
1
11%
76-90

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
40%
2
20%
31-45
2
40%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
20%
1
10%
76-90

Пропущено

8
12
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
3
38%
1
8%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
3
38%
2
17%
76-90

Забито

11
13
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
4
31%
16-30
2
18%
4
31%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
1
9%
3
23%
61-75
3
27%
1
8%
76-90

Пропущено

17
21
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
5
29%
29%
3
14%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
3
18%
5
24%
46-60
4
24%
2
10%
61-75
5
29%
29%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Куяба
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Куяба - Сантос 3:0 Васко да Гама - Куяба 1:0 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Коринтианс - Куяба 1:1
Гойяс - Куяба 0:1 Куяба - Коритиба Парана 1:1 Крузейро - Куяба 0:1 Флуминенсе - Куяба 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Америка Минейро - Куяба 1:2 Куяба - Гремио 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1 Куяба - Униан Рондонополис 1:0 Униан Рондонополис - Куяба 0:2 Куяба - Луверденсе 5:0 Луверденсе - Куяба 0:0 Касеренсе - Куяба 0:1 Куяба - Луверденсе 5:0 Сан-Раймундо РР - Куяба 4:3
Байя
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Байя - Гремио 1:1 Байя - Гремио 1:2 Флуминенсе - Байя 2:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:0
Байя - Крузейро 2:2 Форталеза Сеара - Байя 0:0 Байя - Сантос 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Байя - Гойяс 1:1 Сантос - Байя 0:0 Байя - Фламенго 2:3 Сантос - Байя 3:0 Байя - Коритиба Парана 3:1 Васко да Гама - Байя 0:1 Байя - Волта-Редонда 4:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Волта-Редонда - Байя 1:2 Байя - Жакуипенсе 3:0 Жакуипенсе - Байя 1:1

Результаты матчей

Куяба
Байя

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Куяба
Байя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
3
4
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1
6
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
3
2
11
1.5
3
10
1
12
2.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 11 0 2 22 - 7 33
2.
Гремио
 13 8 2 3 24 - 18 26
3.
Фламенго
 13 8 1 4 26 - 17 25
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 6 5 2 24 - 12 23
5.
Ред Булл Брагантино
 13 6 5 2 22 - 14 23
6.
Сан-Паулу
 13 6 3 4 18 - 13 21
7.
Флуминенсе
 13 6 3 4 19 - 14 21
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 6 3 4 13 - 14 21
9.
Крузейро
 1:0 14 6 3 5 16 - 11 21
10.
Атлетико Паранаэнсе
 13 6 2 5 18 - 17 20
11.
Атлетико Минейро
 13 5 5 3 18 - 13 20
12.
Форталеза Сеара
 13 5 5 3 15 - 11 20
13.
Куяба
 1:1 14 4 4 6 13 - 17 16
14.
Сантос
 13 3 4 6 11 - 16 13
15.
Байя
 1:1 14 3 4 7 15 - 21 13
16.
Коринтианс
 13 3 3 7 11 - 17 12
17.
Гойяс
 13 3 2 8 11 - 22 11
18.
Америка Минейро
 13 2 3 8 15 - 29 9
19.
Васко да Гама
 0:1 14 2 3 9 11 - 23 9
20.
Коритиба Парана
 13 1 4 8 11 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 7 0 0 14 - 1 21
2.
Сан-Паулу
 7 6 0 1 14 - 6 18
3.
Гремио
 7 5 2 0 17 - 7 17
4.
Фламенго
 7 5 1 1 14 - 4 16
5.
Ред Булл Брагантино
 7 5 1 1 14 - 6 16
6.
Атлетико Паранаэнсе
 7 5 1 1 12 - 7 16
7.
Флуминенсе
 6 4 2 0 10 - 4 14
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 4 1 1 12 - 6 13
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 4 1 1 7 - 4 13
10.
Форталеза Сеара
 6 3 3 0 9 - 4 12
11.
Атлетико Минейро
 6 2 3 1 9 - 7 9
12.
Коринтианс
 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Крузейро
 1:0 7 3 0 4 4 - 6 9
14.
Сантос
 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Байя
 1:1 7 2 2 3 11 - 11 8
16.
Гойяс
 6 2 1 3 8 - 12 7
17.
Америка Минейро
 7 2 1 4 8 - 14 7
18.
Куяба
 1:1 7 1 3 3 7 - 10 6
19.
Васко да Гама
 0:1 7 1 1 5 4 - 10 4
20.
Коритиба Парана
 6 0 3 3 3 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 4 0 2 8 - 6 12
2.
Крузейро
 1:0 7 3 3 1 12 - 5 12
3.
Атлетико Минейро
 7 3 2 2 9 - 6 11
4.
Куяба
 1:1 7 3 1 3 6 - 7 10
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 2 4 1 12 - 6 10
6.
Фламенго
 6 3 0 3 12 - 13 9
7.
Гремио
 6 3 0 3 7 - 11 9
8.
Форталеза Сеара
 7 2 2 3 6 - 7 8
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 2 2 3 6 - 10 8
10.
Ред Булл Брагантино
 6 1 4 1 8 - 8 7
11.
Флуминенсе
 7 2 1 4 9 - 10 7
12.
Васко да Гама
 0:1 7 1 2 4 7 - 13 5
13.
Байя
 1:1 7 1 2 4 4 - 10 5
14.
Атлетико Паранаэнсе
 6 1 1 4 6 - 10 4
15.
Сантос
 6 1 1 4 2 - 8 4
16.
Гойяс
 7 1 1 5 3 - 10 4
17.
Коритиба Парана
 7 1 1 5 8 - 19 4
18.
Сан-Паулу
 6 0 3 3 4 - 7 3
19.
Коринтианс
 7 1 0 6 4 - 12 3
20.
Америка Минейро
 6 0 2 4 7 - 15 2
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Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 10 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 7 (2)
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 6 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 6 (2)
Куяба Дейверсон Силва 5
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Гойяс Магиньо 1 6
Крузейро Маркес Лукас 2 4
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 5
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 5
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Ничья
    Байя
    2.60
    6.10
    5.60
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