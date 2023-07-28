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Австрия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
ЛАСК
0:1
Второй тайм: 69'
Рапид Вена
0'
0:1
23' Гол
Matthias Seidl
33' Желтая карточка
Реннер Рене
42' Желтая карточка
Стойкович Филип
45' Желтая карточка
Йовичич Бранко
60' Желтая карточка
Заттльбергер Николас
1
Лаваль
Тобиас
7
Реннер
Рене
33
Люкенедер
Феликс
5
Цирайс
Филипп
22
Стойкович
Филип
18
Йовичич
Бранко
8
Михорль
Петер
17
Усор
Мозес
10
Цуль
Роберт
38
Накамура
Кейто
9
Любичич
Марин
45
Хедль
Никлас
13
Шик
Торстен
43
Кверфельд
Леопольд
55
Цветкович
Ненад
23
Ауэр
Йонас
34
Заттльбергер
Николас
5
Кершбаум
Роман
10
Кюн
Николас
18
Matthias
Seidl
27
Грюлль
Марко
9
Бургшталлер
Гвидо
ЛАСК
4-2-3-1
Рапид Вена
4-2-3-1

История личных встреч

ЛАСК
Рапид Вена

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
72.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

27 матчей

18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 22 победы

Первый тайм

25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 19 побед

38 матчей

21.1%
21.1%
57.8%
8 побед 8 ничьих 22 победы

Первый тайм

18.4%
39.5%
42.1%
7 побед 15 ничьих 16 побед

Второй тайм

21.1%
28.9%
50%
8 побед 11 ничьих 19 побед

История матчей

Б
1:1
Б
3:1
Б
1:0
Б
2:1
Б
3:2
Б
1:1
Б
3:0
Б
1:1
Б
1:2
Б
3:0
Б
3:1
Б
0:1
Б
0:4
Б
1:2
К
1:1
Б
0:1
Б
2:1
Б
0:2
Б
2:0
Б
1:2
Б
1:0
К
2:1
КА
0:0
Б(M
1:2
Б(M
0:0
Б(M
5:0
Б(M
1:0
Б(M
0:0
Б(M
4:2
Б(M
3:3
Б(M
4:1
Б(M
0:2
Б(M
1:1
Б(M
5:0
Б(M
2:5
Б(M
1:2
Б(M
2:0
Б(M
4:4

Голы

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

1.26
0.74

Среднее время на гол

71
122

Всего голов

41
33

Голов в среднем за матч

2.16
1.74

Среднее время на гол

41
51

Всего голов

65
47

Голов в среднем за матч

1.71
1.24

Тотал матчей

2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
30
Больше 79%
Меньше 21%
8
21
Больше 55%
Меньше 45%
17
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
8
Больше 21%
Меньше 79%
30
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

52
72

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matthias Seidl 1 1
Шик Торстен 0 0

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стойкович Филип 1 0
Йовичич Бранко 1 0
Реннер Рене 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Рёфикс Рётис - ЛАСК 0:6 ЛАСК - Фёрст Вена 4:2 ЛАСК - Дебрецен 4:2 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1
ЛАСК - Мюнхен-1860 2:0 ЛАСК - Адмира 5:2 Pregarten - ЛАСК 0:7 Штурм-2 - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Аустрия Вена 3:1 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0 ЛАСК - Рапид Вена 3:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Штурм-2 2:1 Штурм-2 - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:2 ЛАСК - Ческе-Будеёвице 3:2 Хартберг - ЛАСК 2:2
Рапид Вена
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Донауфельд - Рапид Вена 0:7 Рапид Вена - Словацко-2 3:1 Унион Берлин - Рапид Вена 3:0 Рапид Вена - Варт 4:0
Сигма Оломоуц - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - ТВЛ Электра 3:0 Рапид Вена - Полесье 1:1 Халадаш - Рапид Вена 5:0 Вайц - Рапид Вена 2:3 Дунайcка Cтреда - Рапид Вена 4:2 Кильб - Рапид Вена 1:4 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Штурм-2 3:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 3:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Штурм-2 0:2 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1 ЛАСК - Рапид Вена 3:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:3
Команда И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Аустрия Клагенфурт
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Сваровски Тироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Хартберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Аустрия Лустенау
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вольфсбергер
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Блау-Вайсс Линц
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Альтах
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Штурм
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аустрия Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
ЛАСК
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда И В Н П Г О
1.
Аустрия Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Штурм
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Альтах
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Блау-Вайсс Линц
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вольфсбергер
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Аустрия Лустенау
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Хартберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сваровски Тироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аустрия Клагенфурт
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Рапид Вена
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
ЛАСК
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
ЛАСК
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Аустрия Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Штурм
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Альтах
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Блау-Вайсс Линц
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Вольфсбергер
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аустрия Лустенау
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хартберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сваровски Тироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аустрия Клагенфурт
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Рапид Вена Matthias Seidl 1
Рапид Вена Шик Торстен 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Стойкович Филип 1
ЛАСК Йовичич Бранко 1
ЛАСК Реннер Рене 1
Рапид Вена Заттльбергер Николас 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Йовичич Бранко получил желтую карточку от судьи
  • 42'
    Стойкович Филип получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
ЛАСК
Ничья
Рапид Вена
9.00
4.30
3.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ЛАСК 0:1 Рапид Вена онлайн

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