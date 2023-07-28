  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024

Австрия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Зрители: 16790
ЛАСК
1:1
Конец матча
Рапид Вена
0'
0:1
23' Гол
Matthias Seidl
33' Желтая карточка
Реннер Рене
42' Желтая карточка
Стойкович Филип
45' Желтая карточка
Йовичич Бранко
60' Желтая карточка
Заттльбергер Николас
73' Желтая карточка
Кершбаум Роман
83' Желтая карточка
Кюн Николас
90' Желтая карточка
Ауэр Йонас
1:1
90' Гол
Люкенедер Феликс
90'+7
1
Лаваль
Тобиас
7
Реннер
Рене
33
Люкенедер
Феликс
5
Цирайс
Филипп
22
Стойкович
Филип
18
Йовичич
Бранко
8
Михорль
Петер
17
Усор
Мозес
10
Цуль
Роберт
38
Накамура
Кейто
9
Любичич
Марин
45
Хедль
Никлас
13
Шик
Торстен
43
Кверфельд
Леопольд
55
Цветкович
Ненад
23
Ауэр
Йонас
34
Заттльбергер
Николас
5
Кершбаум
Роман
10
Кюн
Николас
18
Matthias
Seidl
27
Грюлль
Марко
9
Бургшталлер
Гвидо
ЛАСК
4-2-3-1
Рапид Вена
4-2-3-1

История личных встреч

ЛАСК
Рапид Вена

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
72.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

27 матчей

18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 22 победы

Первый тайм

25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 19 побед

38 матчей

21.1%
21.1%
57.8%
8 побед 8 ничьих 22 победы

Первый тайм

18.4%
39.5%
42.1%
7 побед 15 ничьих 16 побед

Второй тайм

21.1%
28.9%
50%
8 побед 11 ничьих 19 побед

История матчей

Б
1:1
Б
3:1
Б
1:0
Б
2:1
Б
3:2
Б
1:1
Б
3:0
Б
1:1
Б
1:2
Б
3:0
Б
3:1
Б
0:1
Б
0:4
Б
1:2
К
1:1
Б
0:1
Б
2:1
Б
0:2
Б
2:0
Б
1:2
Б
1:0
К
2:1
КА
0:0
Б(M
1:2
Б(M
0:0
Б(M
5:0
Б(M
1:0
Б(M
0:0
Б(M
4:2
Б(M
3:3
Б(M
4:1
Б(M
0:2
Б(M
1:1
Б(M
5:0
Б(M
2:5
Б(M
1:2
Б(M
2:0
Б(M
4:4

Голы

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

1.26
0.74

Среднее время на гол

71
122

Всего голов

41
33

Голов в среднем за матч

2.16
1.74

Среднее время на гол

41
51

Всего голов

65
47

Голов в среднем за матч

1.71
1.24

Тотал матчей

2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
30
Больше 79%
Меньше 21%
8
21
Больше 55%
Меньше 45%
17
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
8
Больше 21%
Меньше 79%
30
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

52
72

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Люкенедер Феликс 1 1
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matthias Seidl 1 1
Шик Торстен 0 0

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стойкович Филип 1 0
Йовичич Бранко 1 0
Реннер Рене 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кершбаум Роман 1 0
Кюн Николас 1 0
Ауэр Йонас 1 0
Заттльбергер Николас 1 0

Результаты матчей

ЛАСК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Рапид Вена
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
ЛАСК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Рапид Вена
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Рёфикс Рётис - ЛАСК 0:6 ЛАСК - Фёрст Вена 4:2 ЛАСК - Дебрецен 4:2 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1
ЛАСК - Мюнхен-1860 2:0 ЛАСК - Адмира 5:2 Pregarten - ЛАСК 0:7 Штурм-2 - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Аустрия Вена 3:1 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0 ЛАСК - Рапид Вена 3:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Штурм-2 2:1 Штурм-2 - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:2 ЛАСК - Ческе-Будеёвице 3:2 Хартберг - ЛАСК 2:2
Рапид Вена
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Донауфельд - Рапид Вена 0:7 Рапид Вена - Словацко-2 3:1 Унион Берлин - Рапид Вена 3:0 Рапид Вена - Варт 4:0
Сигма Оломоуц - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - ТВЛ Электра 3:0 Рапид Вена - Полесье 1:1 Халадаш - Рапид Вена 5:0 Вайц - Рапид Вена 2:3 Дунайcка Cтреда - Рапид Вена 4:2 Кильб - Рапид Вена 1:4 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Штурм-2 3:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 3:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Штурм-2 0:2 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1 ЛАСК - Рапид Вена 3:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:3

Результаты матчей

ЛАСК
Рапид Вена

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ЛАСК
Рапид Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
ЛАСК
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Аустрия Клагенфурт
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Сваровски Тироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Хартберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Аустрия Лустенау
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Вольфсбергер
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Блау-Вайсс Линц
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Альтах
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Штурм
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аустрия Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Аустрия Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Штурм
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Альтах
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Блау-Вайсс Линц
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Вольфсбергер
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аустрия Лустенау
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Хартберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сваровски Тироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аустрия Клагенфурт
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рапид Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Аустрия Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Штурм
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Альтах
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Блау-Вайсс Линц
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Вольфсбергер
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аустрия Лустенау
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Хартберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сваровски Тироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аустрия Клагенфурт
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ЛАСК Люкенедер Феликс 1
Рапид Вена Matthias Seidl 1
Рапид Вена Шик Торстен 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Стойкович Филип 1
Рапид Вена Кершбаум Роман 1
ЛАСК Йовичич Бранко 1
ЛАСК Реннер Рене 1
Рапид Вена Кюн Николас 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч ЛАСК 1:1 Рапид Вена онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     