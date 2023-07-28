Тур: 1. Стадион: Raiffeisen Arena. Зрители: 16790
1:1
Конец матча
0'
0:1
23' ГолMatthias Seidl
33' Желтая карточкаРеннер Рене
42' Желтая карточкаСтойкович Филип
45' Желтая карточкаЙовичич Бранко
60' Желтая карточкаЗаттльбергер Николас
73' Желтая карточкаКершбаум Роман
83' Желтая карточкаКюн Николас
90' Желтая карточкаАуэр Йонас
1:1
90' ГолЛюкенедер Феликс
90'+7
Ход матча
23'
0:1
33'
42'
45'
73'
83'
90'
90'
1:1
17
Усор
Мозес
10
Цуль
Роберт
45
Хедль
Никлас
13
Шик
Торстен
23
Ауэр
Йонас
10
Кюн
Николас
27
Грюлль
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Усор МозесПолузащитник
-
10 Цуль РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Любич ИванПолузащитник
-
11 Коне МуссаНападающий
-
19 Пинто ЛенниНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Thomas Sageder
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
-
13 Шик ТорстенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кюн НиколасПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
17 Фалли Маюлу
-
Главный тренер: Баришич Зоран
История личных встреч
ЛАСК
Рапид Вена
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
72.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
27 матчей
18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 22 победы
Первый тайм
25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 19 побед
38 матчей
21.1%
21.1%
57.8%
8 побед 8 ничьих 22 победы
Первый тайм
18.4%
39.5%
42.1%
7 побед 15 ничьих 16 побед
Второй тайм
21.1%
28.9%
50%
8 побед 11 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
14
Голов в среднем за матч
1.26
0.74
Среднее время на гол
71
122
Всего голов
41
33
Голов в среднем за матч
2.16
1.74
Среднее время на гол
41
51
Всего голов
65
47
Голов в среднем за матч
1.71
1.24
Тотал матчей
2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
30
Больше 79%
Меньше 21%
8
21
Больше 55%
Меньше 45%
17
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
8
Больше 21%
Меньше 79%
30
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
52
72
Бомбардиры внутри турнира
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Люкенедер Феликс
|1
|1
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matthias Seidl
|1
|1
|Шик Торстен
|0
|0
Карточки
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стойкович Филип
|1
|0
|Йовичич Бранко
|1
|0
|Реннер Рене
|1
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кершбаум Роман
|1
|0
|Кюн Николас
|1
|0
|Ауэр Йонас
|1
|0
|Заттльбергер Николас
|1
|0
Результаты матчей
ЛАСК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Рапид Вена
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
ЛАСК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Рапид Вена
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
ЛАСК
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Рёфикс Рётис - ЛАСК 0:6 ЛАСК - Фёрст Вена 4:2 ЛАСК - Дебрецен 4:2 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1
ЛАСК - Мюнхен-1860 2:0 ЛАСК - Адмира 5:2 Pregarten - ЛАСК 0:7 Штурм-2 - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Аустрия Вена 3:1 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0 ЛАСК - Рапид Вена 3:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Штурм-2 2:1 Штурм-2 - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:2 ЛАСК - Ческе-Будеёвице 3:2 Хартберг - ЛАСК 2:2
Рапид Вена
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Донауфельд - Рапид Вена 0:7 Рапид Вена - Словацко-2 3:1 Унион Берлин - Рапид Вена 3:0 Рапид Вена - Варт 4:0
Сигма Оломоуц - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - ТВЛ Электра 3:0 Рапид Вена - Полесье 1:1 Халадаш - Рапид Вена 5:0 Вайц - Рапид Вена 2:3 Дунайcка Cтреда - Рапид Вена 4:2 Кильб - Рапид Вена 1:4 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Штурм-2 3:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 3:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Штурм-2 0:2 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1 ЛАСК - Рапид Вена 3:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:3
Результаты матчей
ЛАСК
Рапид Вена
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
ЛАСК
Рапид Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ЛАСК
|Люкенедер Феликс
|1
|Рапид Вена
|Matthias Seidl
|1
|Рапид Вена
|Шик Торстен
|0 (1)
|ЛАСК
|Стойкович Филип
|1
|Рапид Вена
|Кершбаум Роман
|1
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|1
|ЛАСК
|Реннер Рене
|1
|Рапид Вена
|Кюн Николас
|1