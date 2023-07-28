  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024

Словакия: Суперлига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Дукла Банска-Бистрица
1:2
Второй тайм: 72'
Железярне Подбрезова
0'
13' Желтая карточка
Слебодник Тибор
1:0
29' Гол
Полиевка Роберт
1:1
34' Гол
Ковачик Петер
36' Желтая карточка
Байо Махмуду
1:2
42' Гол
Ковачик Петер
61' Желтая карточка
Рихтарех Давид
22
Грушка
Матуш
21
Lukas
Migala
7
Jakub
Uhrincat
41
Lubomir
Willweber
44
Загуменски
Тимотей
10
Branislav
Luptak
88
Глинка
Марек
29
Enzo
Arevalo
9
Слебодник
Тибор
11
Рымаренко
Мартин
17
Полиевка
Роберт
1
Лудга
Рихард
39
Marek
Kristian
Bartos
4
Оравец
Матей
14
Matej
Gresak
20
Ковачик
Петер
6
Байо
Махмуду
15
Rene
Paraj
11
Samuel
Datko
7
Галчик
Роланд
30
Andy
Masaryk
29
Кузма
Марек
Дукла Банска-Бистрица
4-2-3-1
Железярне Подбрезова
3-4-3

История личных встреч

Дукла Банска-Бистрица
Железярне Подбрезова

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

С
1:2
С
3:1
С
0:2
С
3:1
ВЛ
2:0
ВЛ
2:3
ВЛ
1:0
ВЛ
3:4
ВЛПВК
2:2
ВЛ
0:2
С
1:1

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1.6
1.67

Среднее время на гол

56
54

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.67
1.6

Среднее время на гол

54
56

Всего голов

18
18

Голов в среднем за матч

1.64
1.64

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

55
55

Бомбардиры внутри турнира

Дукла Банска-Бистрица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полиевка Роберт 1 1
Enzo Arevalo 0 0
Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковачик Петер 2 2
Marek Kristian Bartos 0 0
Галчик Роланд 0 0

Карточки

Дукла Банска-Бистрица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рихтарех Давид 1 0
Слебодник Тибор 1 0
Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байо Махмуду 1 0

Результаты последних матчей

Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Петржалка 4:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Зброёвка - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Сигма Оломоуц - Дукла Банска-Бистрица 4:0
Дукла Банска-Бистрица - Поважска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:3 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:1 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 3:1 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 6:4 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 2:3 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 2:0 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 3:0
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Татран Прешов - Железярне Подбрезова 0:0 Погронье - Железярне Подбрезова 3:5 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:1 Железярне Подбрезова - Диошдьёр 1:2
Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 1:4 Словацко - Железярне Подбрезова 4:0 Карвина - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:3 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:3 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - ДАК 2:0 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:2 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Жилина 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 3:1 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 6:1 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Михаловце 2:2
Команда И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
ДАК
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Михаловце
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Скалица
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Злате Моравце
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Спартак Трнава
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Тренчин
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ружомберок
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Кошице
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Жилина
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Дукла Банска-Бистрица
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда И В Н П Г О
1.
Жилина
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Кошице
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ружомберок
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Тренчин
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Спартак Трнава
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Злате Моравце
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Скалица
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Михаловце
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ДАК
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Железярне Подбрезова
 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Дукла Банска-Бистрица
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Дукла Банска-Бистрица
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Жилина
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Кошице
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ружомберок
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Тренчин
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Спартак Трнава
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Злате Моравце
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Скалица
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Михаловце
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
ДАК
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 2
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 1
Железярне Подбрезова Marek Kristian Bartos 0 (1)
Железярне Подбрезова Галчик Роланд 0 (1)
Дукла Банска-Бистрица Enzo Arevalo 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Рихтарех Давид 1
Дукла Банска-Бистрица Слебодник Тибор 1
Железярне Подбрезова Байо Махмуду 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 65'
    Enzo Arevalo уходит с поля. Депетрис Давид выходит вместо него
  • 64'
    Andy Masaryk уходит с поля. Christophe Kabongo выходит вместо него
  • 61'
    Рихтарех Давид получил желтую карточку от судьи
  • 58'
    Tibor Slebodnik уходит с поля. Рихтарех Давид выходит вместо него
  • 46'
    Samuel Datko уходит с поля. Martin Talakov выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Дукла Банска-Бистрица
    Ничья
    Железярне Подбрезова
    2.19
    4.50
    3.13
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Дукла Банска-Бистрица 1:2 Железярне Подбрезова онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Дукла Банска-Бистрица
    Железярне Подбрезова
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     