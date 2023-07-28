Тур: 1. Стадион: Narodny Atleticky Stadion.
1:4
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаСлебодник Тибор
1:0
29' ГолПолиевка Роберт
1:1
34' ГолКовачик Петер
36' Желтая карточкаБайо Махмуду
1:2
41' ГолКовачик Петер
60' Желтая карточкаРихтарех Давид
74' Желтая карточкаBranislav Luptak
78' Желтая карточкаChristophe Kabongo
84' Желтая карточкаКузма Марек
1:3
90' ГолChristophe Kabongo
1:4
90' ГолКовачик Петер
90'+6
Ход матча
13'
29'
1:0
34'
36'
41'
1:2
60'
74'
84'
90'
90'
22
Грушка
Матуш
21
Lukas
Migala
88
Глинка
Марек
29
Enzo
Arevalo
14
Matej
Gresak
15
Rene
Paraj
11
Samuel
Datko
30
Andy
Masaryk
29
Кузма
Марек
- Основной состав
-
22 Грушка МатушВратарь
-
21 Lukas MigalaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Глинка МарекПолузащитник
-
29 Enzo ArevaloПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Пишоя МарьянЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
16 Adam Hanes
-
-
-
Главный тренер: Michal Scasny
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Matej GresakЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Rene ParajПолузащитник
-
11 Samuel DatkoПолузащитник
- Нападающий
-
30 Andy MasarykНападающий
-
29 Кузма МарекНападающий
- Запасные игроки
-
28 Данко АдамВратарь
- Защитник
-
10 Jozef SpyrkaНападающий
-
-
-
25 Simon Fasko
-
-
-
90 Mark Assinor
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
История личных встреч
Дукла Банска-Бистрица
Железярне Подбрезова
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1.6
1.67
Среднее время на гол
56
54
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.67
1.6
Среднее время на гол
54
56
Всего голов
18
18
Голов в среднем за матч
1.64
1.64
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
55
55
Бомбардиры внутри турнира
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полиевка Роберт
|1
|1
|Enzo Arevalo
|0
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ковачик Петер
|3
|3
|Christophe Kabongo
|1
|1
|Marek Kristian Bartos
|0
|0
|Кузма Марек
|0
|0
|Галчик Роланд
|0
|0
Карточки
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Branislav Luptak
|1
|0
|Рихтарех Давид
|1
|0
|Слебодник Тибор
|1
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кузма Марек
|1
|0
|Christophe Kabongo
|1
|0
|Байо Махмуду
|1
|0
Результаты матчей
Дукла Банска-Бистрица
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Железярне Подбрезова
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Дукла Банска-Бистрица
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Железярне Подбрезова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Петржалка 4:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Зброёвка - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Сигма Оломоуц - Дукла Банска-Бистрица 4:0
Дукла Банска-Бистрица - Поважска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:3 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:1 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 3:1 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 6:4 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 2:3 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 2:0 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 3:0
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Татран Прешов - Железярне Подбрезова 0:0 Погронье - Железярне Подбрезова 3:5 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:1 Железярне Подбрезова - Диошдьёр 1:2
Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 1:4 Словацко - Железярне Подбрезова 4:0 Карвина - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:3 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:3 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - ДАК 2:0 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:2 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Жилина 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 3:1 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 6:1 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Михаловце 2:2
Результаты матчей
Дукла Банска-Бистрица
Железярне Подбрезова
Точный счет
1:4
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:4
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Дукла Банска-Бистрица
Железярне Подбрезова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|3
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|1
|Железярне Подбрезова
|Christophe Kabongo
|1
|Железярне Подбрезова
|Marek Kristian Bartos
|0 (2)
|Железярне Подбрезова
|Кузма Марек
|0 (1)
|Железярне Подбрезова
|Кузма Марек
|1
|Дукла Банска-Бистрица
|Branislav Luptak
|1
|Дукла Банска-Бистрица
|Рихтарех Давид
|1
|Дукла Банска-Бистрица
|Слебодник Тибор
|1
|Железярне Подбрезова
|Christophe Kabongo
|1