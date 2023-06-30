Гюннлёйхссон от углового флага навесил к ближней штанге, откуда черногорцы мяч выбили.

У Стейндорссона не прошёл пас слева в штрафную площадь.

Адальстейнссон справа получил пас на ход, но не смог остановить мяч у бровки.

Грбич на фланге неудачно сыграл головой и упустил мяч за боковую линию поля.

Секулич с двадцати двух метров пробил выше ворот.

Миркович на фланге сбил Йеомана и получил жёлтую карточку.

Сигурьонссон слева со штрафного навесил к дальней штанге, откуда соперники мяч выбили.

Йеоман на левом фланге с трудом догнал мяч у линии поля, а навес к воротам и вовсе исполнить не смог.

Минут на пять-семь хватило активности у черногорской команды, после чего балканские игроки отошли на свою половину поля и вынуждены заняться обороной.

"Брейдаблик" перевёл игру на чужую половину поля и занимается зарабатыванием аутов.

Пенальти! Виктор Эйнарссон справа выскочил один на один с голкипером, но его удар парировал Павличич. Сигоурдарсон играл на добивании, после чего мяч попал в руку Дакичу.

Снова не будет пенальти. Арбитр после подсказки коллег отправил мяч к угловому флагу.

Второй тайм в Копавогюре!

В перерыве в составе "Будучности" произошли замены: вместо Марко Павловски, Василия Аджича и Ивана Нововича на поле вышли Лука Миркович, Милош Брнович и Огнен Гашевич.

Адальстейнссон в центре поля руками завалил на газон Грбича.

Гашевич не смог пробить по мячу после навеса Игньятовича справа. После отскока Миркович пробил очень слабо. Антону Эйнарссону этот удар проблем не доставил.

Миркович справа с тридцати пяти метров пробил немного выше ворот.

"Брейдаблик" после перерыва значительно снизил активность. У черногорской команды стало больше пространства.

Аджич слева со штрафного навесил к дальней штанге, где все игроки пролетели мимо мяча.

"Брейдаблик" с мячом отошёл на свою половину поля. Соперники в активный прессинг не идут.

45' Адальстейнссон на фланге сбил Грбича.

44' Эойльфссон заброс направо вперёд на ход Виктору Эйнарссону сделал слишком сильно.

43' Грбич по левому флангу пас вперёд на ход Нововичу выдал слишком сильно.

42' Сигурьонссон слева у штрафной площади сыграл на подборе и с линии пробил выше ворот.

40' Джуричкович у центрального круга ударил по ногам Гюннлёйхссона.

39' Грбич у центрального круга сыграл на перехвате, но быстро атаку своей команды Петар разогнать не сумел.

39' Аджич на правом фланге забрался в офсайд.

38' Сигурдарсон у чужой штрафной площади завалил на газон Игньятовича.

37' Адальстейнссон справа навесил к дальней штанге. Сигурдарсон сделал скидку в центр, где партнёрам сыграть не удалось.

36' Балканская команда старается быстро доставлять мяч в линию атаки, где сохранить его не удаётся.

35' "Брейдаблик" вновь принялся неспешно катать мяч у центрального круга.

34' Хороший задел создали исландцы за первые полчаса игры. Сможет ли черногорская команда переломить ход неудачно складывающейся встречи?

33' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:4!!!

ГЮННЛЁЙХССОН!!! Сигурдарссон слева выдал пас в центр на Гюннлёйхссона, который с девятнадцати метров низом точно пробил в левый угол ворот.

31' Пас Игньятовича по правому флангу на ход Алмейде перехватил Муминович.

29' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:3!!!

ЭЙОЛЬФССОН!!! Эйольфссон слева у чужой штрафной площади сыграл в отборе и с двадцати метров точно верхом пробил в дальний угол.

28' Эйольфссон на левом фланге забрался в офсайд.

27' "Брейдаблик" подержал мяч в центре поля, сбивая темп матча.

26' Быструю контратаку провели островитяне. Передачу Виктора Эйнарссона налево на ход Сигурдарсону перехватил Цеклич.

25' В середине тайма ребята в белой форме заиграли активнее. "Будучности" стало удаваться подержать мяч на чужой половине поля.

24' Грбич слева прорвался в штрафную площадь и откатил мяч на Секулича, которому соперники не позволили нанести удар по воротам.

23' Игньятович получил жёлтую карточку.

22' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:2!!!

СТЕФАН ИНГИ СИГУРДАРСОН!!! Сигурдарсон слева подошёл к штрафной площади и с линии низом точно пробил в дальний угол. Второй балл за голевую передачу в матче заработал Эйольфссон.

22' Виктор Эйнарссон от углового флага откатил мяч на Гюннлёйхссона, навес которого партнёры не смогли завершить ударом по воротам.

21' Дакич в центре поля руками остановил рывок Эйольфссона.

20' А вот и момент у черногорцев. Секулич справа убежал к воротам, но его удар пришёлся в Антона Эйнарссона.

19' Заброс Нововича вперёд по левому флангу на Аджича перехватили соперники. Черногорцам пока не удаётся доводить свои атаки до ударов по воротам.

18' Игньятович у центрального круга завалил на газон Эйольфссона.

17' Виктор Эйнарссон на правом фланге неточно выдал пас к штрафной площади на ход Гюннлёйхссону.

16' Адальстейнссон на чужой половине поля подтолкнул в спину Грбича.

15' Прострел Гюннлёйхссона справа в центр штрафной площади соперники перехватили.

14' Вот и подоспело объяснение, почему был отменён пенальти. Немного ранее нарушения правил был зафиксирован офсайд у Виктора Эйнарссона, который забрался в неправильное положение всего на пару сантиметров. Только техника может такое рассмотреть.

13' Удар Грбича слева от угла штрафной площади получился слабым. Мяч едва допрыгал до Антона Эйнарссона.

12' Йеоман по центру прорвался в штрафную площадь, но его несильный удар получился немного левее ворот.

11' Углового удара тоже не будет. Якубик принял решение, что матч будет продолжен "спорным".

10' После просмотра повторов польский арбитр отменил пенальти и отправил мяч к угловому флагу.

9' Якубик отправился смотреть повторы. Возможно, будет отмена пенальти.

8' Пенальти! Павловски в штрафной площади сбил Эйольфссона.

7' Виктор Эйнарссон сделал заброс справа к дальней штанге, где партнёров не оказалось.

5' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

ВИКТОР ЭЙНАРССОН!!! Эйольфссон выдал аккуратно пас направо на ход Виктору Эйнарссону, который с четырнадцати метров точно пробил в дальнюю штангу. Мяч от стойки залетел в сетку.

5' Команды осторожно начали встречу. Исландцам чаще удаётся доставлять мяч вперёд, но даже до ударов в сторону ворот им не удаётся доводить комбинации.

4' Эйольфссон заброс вперёд на ход Виктору Эйнарссону исполнил слишком сильно. Мяч улетел за пределы поля.

4' Виктор Эйнарссон справа прошёл вперёд, но его подача получилась в руки Павличичу.

3' Джуричкович в центре поля излишне агрессивно сыграл в отборе.

2' "Будучность" играет в белой форме, "Брейдаблик" - в зелёных футболках и белых трусах.