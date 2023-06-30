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Лига чемпионов
2023-2024

Стадион: . Главный судья: Якубик Кржыштоф
Будучность Подгорица
0:4
Второй тайм: 66'
Брейдаблик
0'
0:1
5' Гол
Эйнарссон Виктор
0:2
22' Гол
Сигурдарсон Стефан Инги
23' Желтая карточка
Игньятович Урош
0:3
29' Гол
Эйольфссон Гисли
0:4
33' Гол
Гюннлёйхссон Хёскульдур
65' Желтая карточка
Миркович Лука

Ход матча

5'
0:1
Эйнарссон Виктор
(Стейндорссон Кристинн)
22'
0:2
Сигурдарсон Стефан Инги
(Эйольфссон Гисли)
23'
Игньятович Урош
 
29'
0:3
Эйольфссон Гисли
33'
0:4
Гюннлёйхссон Хёскульдур
(Сигурдарсон Стефан Инги)
46'
Миркович Лука
Павловски Марко
 
46'
Гашевич Огнен
Новович Иван
 
46'
Брнович Милош
Аджич Василий
 
65'
Миркович Лука
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
Прогнозы 116
Будучность Подгорица 64.7% (75)
X 8.6% (10)
Брейдаблик 26.7% (31)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Будучность Подгорица
Ничья
Брейдаблик
69.00
4.50
1.76
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Павличич
Джёрджие
2
Игньятович
Урош
35
Дакич
Дамьян
5
Цеклич
Звонко
30
Новович
Иван
22
Джуричкович
Миомир
88
Павловски
Марко
19
Алмейда
Стефано
45
Аджич
Василий
18
Грбич
Петар
98
Секулич
Балша
1
Эйнарссон
Антон
7
Гюннлёйхссон
Хёскульдур
4
Муминович
Дамир
5
Адальстейнссон
Арнор
30
Йеоман
Андри
10
Стейндорссон
Кристинн
3
Сигурьонссон
Оливер
21
Маргейрссон
Виктор-Орн
8
Эйнарссон
Виктор
23
Сигурдарсон
Стефан
Инги
11
Эйольфссон
Гисли
Будучность Подгорица
4-2-3-1
Брейдаблик
4-3-3

История личных встреч

Будучность Подгорица
Брейдаблик

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛК
2:1
ЛК
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
180

Бомбардиры внутри турнира

Будучность Подгорица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Секулич Балша 2 (1) 1
Джуричкович Миомир 1 0.5
Игньятович Урош 0 0
Брейдаблик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюннлёйхссон Хёскульдур 3 1.5
Хлюнссон Агуст 2 1
Сигурдарсон Стефан Инги 2 1
Эйнарссон Виктор 2 1
Эйольфссон Гисли 1 0.5
Ольсен Клеминт 1 0.5
Стейндорссон Кристинн 0 0
Маргейрссон Виктор-Орн 0 0

Карточки

Будучность Подгорица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павловски Марко 1 0
Джуричкович Миомир 1 0
Игньятович Урош 1 0
Аджич Василий 1 0
Брейдаблик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стефанссон Оливер 1 0

Результаты матчей

Будучность Подгорица
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Брейдаблик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Будучность Подгорица
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Брейдаблик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
0
Будучность Подгорица
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Брейдаблик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
0

Голы по времени матча

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
1
14%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Будучность Подгорица
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Атлетик Эскальдес - Будучность Подгорица 0:3 Морнар - Будучность Подгорица 0:1 Будучность Подгорица - Езеро Плав 1:3 Единство Биело-Поле - Будучность Подгорица 1:3
Будучность Подгорица - Арсенал Тиват 1:0 Сутьеска Никшич - Будучность Подгорица 2:2 Будучность Подгорица - Рудар Плевля 2:1 Рудар Плевля - Будучность Подгорица 1:1 Дечич - Будучность Подгорица 4:3 Будучность Подгорица - Петровац 4:4 Будучность Подгорица - Искра Даниловград 3:0 Будучность Подгорица - Морнар 2:0 Езеро Плав - Будучность Подгорица 1:2 Будучность Подгорица - Единство Биело-Поле 4:0 Арсенал Тиват - Будучность Подгорица 1:1 Будучность Подгорица - Сутьеска Никшич 1:1 Будучность Подгорица - Дечич 1:0 Петровац - Будучность Подгорица 1:1 Будучность Подгорица - Златибор Чаетина 4:0 Будучность Подгорица - Металац 1:2
Брейдаблик
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Тре Пенне - Брейдаблик 1:7 Копавогур ХК - Брейдаблик 5:2 Хабнарфьордюр - Брейдаблик 2:2 Брейдаблик - Хабнарфьордюр 3:1
Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 2:2 Кеблавик - Брейдаблик 0:0 Брейдаблик - Валюр Рейкьявик 1:0 Брейдаблик - Акюрейри 2:0 Троттюр - Брейдаблик 0:3 КР Рейкьявик - Брейдаблик 0:1 Филкир Рейкьявик - Брейдаблик 1:2 Стьярнан - Брейдаблик 0:2 Брейдаблик - Фрам 5:4 Вестманнаэйяр - Брейдаблик 2:1 Фьолнир - Брейдаблик 0:2 Валюр Рейкьявик - Брейдаблик 0:2 Брейдаблик - Копавогур ХК 3:4 Эльфсборг - Брейдаблик 2:1 Брейдаблик - КР Рейкьявик 3:4 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 1:0

Результаты матчей

Будучность Подгорица
Брейдаблик

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

0:3
1 раз 100%
1:7
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
7
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
1:7
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
7
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Будучность Подгорица
Брейдаблик

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 3
Брейдаблик Хлюнссон Агуст 2 (1)
Брейдаблик Сигурдарсон Стефан Инги 2 (1)
Брейдаблик Эйнарссон Виктор 2
Будучность Подгорица Секулич Балша 2
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Индзаги Симоне 1
Интер Милан Лукаку Ромелу 1
Будучность Подгорица Павловски Марко 1
Манчестер Сити Эдерсон Мораес 1
Интер Милан Барелла Николо 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 68'
    Сигурьонссон слева со штрафного навесил к дальней штанге, откуда соперники мяч выбили.
  • Желтая карточка
    67'
    Миркович на фланге сбил Йеомана и получил жёлтую карточку.
  • 66'
    Секулич с двадцати двух метров пробил выше ворот.
  • 64'
    Грбич на фланге неудачно сыграл головой и упустил мяч за боковую линию поля.
  • 63'
    Адальстейнссон справа получил пас на ход, но не смог остановить мяч у бровки.
  • 62'
    У Стейндорссона не прошёл пас слева в штрафную площадь.
  • Угловой
    60'
    Гюннлёйхссон от углового флага навесил к ближней штанге, откуда черногорцы мяч выбили.
  • Видеоповтор
    59'
    Снова не будет пенальти. Арбитр после подсказки коллег отправил мяч к угловому флагу.
  • Пенальти!
    58'
    Пенальти! Виктор Эйнарссон справа выскочил один на один с голкипером, но его удар парировал Павличич. Сигоурдарсон играл на добивании, после чего мяч попал в руку Дакичу.
  • 57'
    "Брейдаблик" перевёл игру на чужую половину поля и занимается зарабатыванием аутов.
  • 56'
    Минут на пять-семь хватило активности у черногорской команды, после чего балканские игроки отошли на свою половину поля и вынуждены заняться обороной.
  • Фол, нарушение
    55'
    Брнович в центре поля локтем ударил Йеомана.
  • Офсайд
    54'
    Сигурдарсон забрался в офсайд.
  • 53'
    Йеоман на левом фланге с трудом догнал мяч у линии поля, а навес к воротам и вовсе исполнить не смог.
  • Фол, нарушение
    52'
    Гашевич в центре поля сбил Виктора Эйнарссона.
  • Бонусы букмекеров
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    • 51'
      "Брейдаблик" после перерыва значительно снизил активность. У черногорской команды стало больше пространства.
    • 50'
      Миркович справа с тридцати пяти метров пробил немного выше ворот.
    • 49'
      Гашевич не смог пробить по мячу после навеса Игньятовича справа. После отскока Миркович пробил очень слабо. Антону Эйнарссону этот удар проблем не доставил.
    • Фол, нарушение
      48'
      Адальстейнссон в центре поля руками завалил на газон Грбича.
    • Замена
      47'
      В перерыве в составе "Будучности" произошли замены: вместо Марко Павловски, Василия Аджича и Ивана Нововича на поле вышли Лука Миркович, Милош Брнович и Огнен Гашевич.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Копавогюре!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Будучность" (Подгорица, Черногория) - "Брейдаблик" (Копавогюр, Исландия) - 0:4.
    • 45'
      "Брейдаблик" с мячом отошёл на свою половину поля. Соперники в активный прессинг не идут.
    • 45'
      Аджич слева со штрафного навесил к дальней штанге, где все игроки пролетели мимо мяча.
    • Дополнительное время
      45'
      2 минуты добавил Якубик в первом тайме.
    • Фол, нарушение
      45'
      Адальстейнссон на фланге сбил Грбича.
    • 44'
      Эойльфссон заброс направо вперёд на ход Виктору Эйнарссону сделал слишком сильно.
    • 43'
      Грбич по левому флангу пас вперёд на ход Нововичу выдал слишком сильно.
    • 42'
      Сигурьонссон слева у штрафной площади сыграл на подборе и с линии пробил выше ворот.
    • Фол, нарушение
      40'
      Джуричкович у центрального круга ударил по ногам Гюннлёйхссона.
    • 39'
      Грбич у центрального круга сыграл на перехвате, но быстро атаку своей команды Петар разогнать не сумел.
    • Офсайд
      39'
      Аджич на правом фланге забрался в офсайд.
    • Фол, нарушение
      38'
      Сигурдарсон у чужой штрафной площади завалил на газон Игньятовича.
    • 37'
      Адальстейнссон справа навесил к дальней штанге. Сигурдарсон сделал скидку в центр, где партнёрам сыграть не удалось.
    • 36'
      Балканская команда старается быстро доставлять мяч в линию атаки, где сохранить его не удаётся.
    • 35'
      "Брейдаблик" вновь принялся неспешно катать мяч у центрального круга.
    • 34'
      Хороший задел создали исландцы за первые полчаса игры. Сможет ли черногорская команда переломить ход неудачно складывающейся встречи?
    • Описание гола
      33'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:4!!!
      ГЮННЛЁЙХССОН!!! Сигурдарссон слева выдал пас в центр на Гюннлёйхссона, который с девятнадцати метров низом точно пробил в левый угол ворот.
    • 31'
      Пас Игньятовича по правому флангу на ход Алмейде перехватил Муминович.
    • Описание гола
      29'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:3!!!
      ЭЙОЛЬФССОН!!! Эйольфссон слева у чужой штрафной площади сыграл в отборе и с двадцати  метров точно верхом пробил в дальний угол.
    • Офсайд
      28'
      Эйольфссон на левом фланге забрался в офсайд.
    • 27'
      "Брейдаблик" подержал мяч в центре поля, сбивая темп матча.
    • 26'
      Быструю контратаку провели островитяне. Передачу Виктора Эйнарссона налево на ход Сигурдарсону перехватил Цеклич.
    • 25'
      В середине тайма ребята в белой форме заиграли активнее. "Будучности" стало удаваться подержать мяч на чужой половине поля.
    • 24'
      Грбич слева прорвался в штрафную площадь и  откатил мяч на Секулича, которому соперники не позволили нанести удар по воротам.
    • Желтая карточка
      23'
      Игньятович получил жёлтую карточку.
    • Описание гола
      22'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:2!!!
      СТЕФАН ИНГИ СИГУРДАРСОН!!! Сигурдарсон слева подошёл к штрафной площади и с линии низом точно пробил в дальний угол. Второй балл за голевую передачу в матче заработал Эйольфссон.
    • Угловой
      22'
      Виктор Эйнарссон от  углового флага откатил мяч на Гюннлёйхссона, навес которого партнёры не смогли завершить ударом по воротам.
    • Фол, нарушение
      21'
      Дакич в центре поля руками остановил рывок Эйольфссона.
    • Опасный момент
      20'
      А вот и момент у черногорцев. Секулич справа убежал к воротам, но его удар пришёлся в Антона Эйнарссона.
    • 19'
      Заброс Нововича вперёд по левому флангу на Аджича перехватили соперники. Черногорцам пока не удаётся доводить свои атаки  до ударов по воротам.
    • Фол, нарушение
      18'
      Игньятович у центрального круга завалил на газон Эйольфссона.
    • 17'
      Виктор Эйнарссон на правом фланге неточно выдал пас к штрафной площади на ход Гюннлёйхссону.
    • Фол, нарушение
      16'
      Адальстейнссон на чужой половине поля подтолкнул в спину Грбича.
    • 15'
      Прострел Гюннлёйхссона справа в центр штрафной площади соперники перехватили.
    • 14'
      Вот и подоспело объяснение, почему был отменён пенальти. Немного ранее нарушения правил был зафиксирован офсайд у Виктора Эйнарссона, который забрался в неправильное положение всего на пару сантиметров. Только техника может такое рассмотреть.
    • 13'
      Удар Грбича слева от угла штрафной площади получился слабым. Мяч едва допрыгал до Антона Эйнарссона.
    • 12'
      Йеоман по центру прорвался в штрафную площадь, но его несильный удар получился немного левее ворот.
    • 11'
      Углового удара тоже не будет. Якубик принял решение, что матч будет продолжен "спорным".
    • 10'
      После просмотра повторов польский арбитр отменил пенальти и отправил мяч к угловому флагу.
    • Видеоповтор
      9'
      Якубик отправился смотреть повторы. Возможно, будет отмена пенальти.
    • Пенальти!
      8'
      Пенальти! Павловски в штрафной площади сбил Эйольфссона.
    • 7'
      Виктор Эйнарссон сделал заброс справа к дальней штанге, где партнёров не оказалось.
    • Описание гола
      5'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:1!!!
      ВИКТОР ЭЙНАРССОН!!! Эйольфссон выдал аккуратно пас направо на ход Виктору Эйнарссону, который с четырнадцати метров точно пробил в дальнюю штангу. Мяч от стойки залетел в сетку.
    • 5'
      Команды осторожно начали встречу. Исландцам чаще удаётся доставлять мяч вперёд, но даже до ударов в сторону ворот им не удаётся доводить комбинации.
    • 4'
      Эйольфссон заброс вперёд на ход Виктору Эйнарссону исполнил слишком сильно. Мяч улетел за пределы поля.
    • 4'
      Виктор Эйнарссон справа прошёл вперёд, но его подача получилась в руки Павличичу.
    • Фол, нарушение
      3'
      Джуричкович в центре поля излишне агрессивно сыграл в отборе.
    • 2'
      "Будучность" играет в белой форме, "Брейдаблик" - в зелёных футболках и белых трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Копавогсволлюре"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kopavogsvoellur. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Будучность Подгорица 0:4 Брейдаблик

    Исход игры
    Будучность Подгорица
    64.7% (75)
    Ничья
    8.6% (10)
    Брейдаблик
    26.7% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.38% (68)
    Меньше
    34.62% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    67.31% (70)
    Нет
    32.69% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Будучность Подгорица
    28.4% (33)
    1:2 Брейдаблик
    16.4% (19)
    2:0 Будучность Подгорица
    13.8% (16)
    1:0 Будучность Подгорица
    12.1% (14)
    1:1 Ничья
    3.4% (4)
    3:1 Будучность Подгорица
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    0:1 Брейдаблик
    1.7% (2)
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    Будучность Подгорица
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