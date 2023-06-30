Стадион: Копавогсволлюр. Главный судья: Якубик Кржыштоф
0:4
Второй тайм: 66'
0'
0:1
5' ГолЭйнарссон Виктор
0:2
22' ГолСигурдарсон Стефан Инги
23' Желтая карточкаИгньятович Урош
0:3
29' ГолЭйольфссон Гисли
0:4
33' ГолГюннлёйхссон Хёскульдур
65' Желтая карточкаМиркович Лука
Ход матча
5'
22'
23'
29'
0:3
65'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 5
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
36 Владение мячом, % 64
Прогноз на матч от Liveresult
35
Дакич
Дамьян
30
Новович
Иван
18
Грбич
Петар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Дакич ДамьянЗащитник
- Защитник
-
30 Новович ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Грбич ПетарПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
33 Аджич ВладанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джудович Миодраг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Йеоман АндриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Торвальдссон Оскар
История личных встреч
Будучность Подгорица
Брейдаблик
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
180
Бомбардиры внутри турнира
Будучность Подгорица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Секулич Балша
|2 (1)
|1
|Джуричкович Миомир
|1
|0.5
|Игньятович Урош
|0
|0
Брейдаблик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|3
|1.5
|Хлюнссон Агуст
|2
|1
|Сигурдарсон Стефан Инги
|2
|1
|Эйнарссон Виктор
|2
|1
|Эйольфссон Гисли
|1
|0.5
|Ольсен Клеминт
|1
|0.5
|Стейндорссон Кристинн
|0
|0
|Маргейрссон Виктор-Орн
|0
|0
Карточки
Будучность Подгорица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павловски Марко
|1
|0
|Джуричкович Миомир
|1
|0
|Игньятович Урош
|1
|0
|Аджич Василий
|1
|0
Брейдаблик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стефанссон Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Будучность Подгорица
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Брейдаблик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
0
Будучность Подгорица
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Брейдаблик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
0
Будучность Подгорица
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Брейдаблик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
3
0
Голы по времени матча
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
1
14%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Будучность Подгорица
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Атлетик Эскальдес - Будучность Подгорица 0:3 Морнар - Будучность Подгорица 0:1 Будучность Подгорица - Езеро Плав 1:3 Единство Биело-Поле - Будучность Подгорица 1:3
Будучность Подгорица - Арсенал Тиват 1:0 Сутьеска Никшич - Будучность Подгорица 2:2 Будучность Подгорица - Рудар Плевля 2:1 Рудар Плевля - Будучность Подгорица 1:1 Дечич - Будучность Подгорица 4:3 Будучность Подгорица - Петровац 4:4 Будучность Подгорица - Искра Даниловград 3:0 Будучность Подгорица - Морнар 2:0 Езеро Плав - Будучность Подгорица 1:2 Будучность Подгорица - Единство Биело-Поле 4:0 Арсенал Тиват - Будучность Подгорица 1:1 Будучность Подгорица - Сутьеска Никшич 1:1 Будучность Подгорица - Дечич 1:0 Петровац - Будучность Подгорица 1:1 Будучность Подгорица - Златибор Чаетина 4:0 Будучность Подгорица - Металац 1:2
Брейдаблик
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Тре Пенне - Брейдаблик 1:7 Копавогур ХК - Брейдаблик 5:2 Хабнарфьордюр - Брейдаблик 2:2 Брейдаблик - Хабнарфьордюр 3:1
Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 2:2 Кеблавик - Брейдаблик 0:0 Брейдаблик - Валюр Рейкьявик 1:0 Брейдаблик - Акюрейри 2:0 Троттюр - Брейдаблик 0:3 КР Рейкьявик - Брейдаблик 0:1 Филкир Рейкьявик - Брейдаблик 1:2 Стьярнан - Брейдаблик 0:2 Брейдаблик - Фрам 5:4 Вестманнаэйяр - Брейдаблик 2:1 Фьолнир - Брейдаблик 0:2 Валюр Рейкьявик - Брейдаблик 0:2 Брейдаблик - Копавогур ХК 3:4 Эльфсборг - Брейдаблик 2:1 Брейдаблик - КР Рейкьявик 3:4 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 1:0
Результаты матчей
Будучность Подгорица
Брейдаблик
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
0:3
1 раз 100%
1:7
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
7
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
1:7
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
7
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Будучность Подгорица
Брейдаблик
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|3
|Брейдаблик
|Хлюнссон Агуст
|2 (1)
|Брейдаблик
|Сигурдарсон Стефан Инги
|2 (1)
|Брейдаблик
|Эйнарссон Виктор
|2
|Будучность Подгорица
|Секулич Балша
|2
|Интер Милан
|Индзаги Симоне
|1
|Интер Милан
|Лукаку Ромелу
|1
|Будучность Подгорица
|Павловски Марко
|1
|Манчестер Сити
|Эдерсон Мораес
|1
|Интер Милан
|Барелла Николо
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Будучность Подгорица 0:4 Брейдаблик
Исход игры
Будучность Подгорица
64.7% (75)
Ничья
8.6% (10)
Брейдаблик
26.7% (31)
Тотал 2.5
Больше
65.38% (68)
Меньше
34.62% (36)
Обе команды забьют
Да
67.31% (70)
Нет
32.69% (34)
Популярный счёт
2:1 Будучность Подгорица
28.4% (33)
1:2 Брейдаблик
16.4% (19)
2:0 Будучность Подгорица
13.8% (16)
1:0 Будучность Подгорица
12.1% (14)
1:1 Ничья
3.4% (4)
3:1 Будучность Подгорица
3.4% (4)
2:2 Ничья
2.6% (3)
0:1 Брейдаблик
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!