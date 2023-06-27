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Лига чемпионов
2023-2024

Стадион: .
Будучность Подгорица
 
Позже
Брейдаблик
Прогнозы 3
Будучность Подгорица 66.7% (2)
X 0% (0)
Брейдаблик 33.3% (1)
Все прогнозы

История личных встреч

Будучность Подгорица
Брейдаблик

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛК
2:1
ЛК
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
180

Бомбардиры внутри турнира

Будучность Подгорица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Секулич Балша 2 (1) 2
Джуричкович Миомир 1 1
Игньятович Урош 0 0
Брейдаблик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хлюнссон Агуст 2 2
Гюннлёйхссон Хёскульдур 2 2
Ольсен Клеминт 1 1
Эйнарссон Виктор 1 1
Сигурдарсон Стефан Инги 1 1
Стейндорссон Кристинн 0 0
Маргейрссон Виктор-Орн 0 0

Карточки

Будучность Подгорица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павловски Марко 1 0
Джуричкович Миомир 1 0
Аджич Василий 1 0
Брейдаблик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стефанссон Оливер 1 0

Результаты матчей

Будучность Подгорица
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Брейдаблик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Будучность Подгорица
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Брейдаблик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
0
Будучность Подгорица
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Брейдаблик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
0

Голы по времени матча

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
1
14%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Будучность Подгорица
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Атлетик Эскальдес - Будучность Подгорица 0:3 Морнар - Будучность Подгорица 0:1 Будучность Подгорица - Езеро Плав 1:3 Единство Биело-Поле - Будучность Подгорица 1:3
Будучность Подгорица - Арсенал Тиват 1:0 Сутьеска Никшич - Будучность Подгорица 2:2 Будучность Подгорица - Рудар Плевля 2:1 Рудар Плевля - Будучность Подгорица 1:1 Дечич - Будучность Подгорица 4:3 Будучность Подгорица - Петровац 4:4 Будучность Подгорица - Искра Даниловград 3:0 Будучность Подгорица - Морнар 2:0 Езеро Плав - Будучность Подгорица 1:2 Будучность Подгорица - Единство Биело-Поле 4:0 Арсенал Тиват - Будучность Подгорица 1:1 Будучность Подгорица - Сутьеска Никшич 1:1 Будучность Подгорица - Дечич 1:0 Петровац - Будучность Подгорица 1:1 Будучность Подгорица - Златибор Чаетина 4:0 Будучность Подгорица - Металац 1:2
Брейдаблик
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Тре Пенне - Брейдаблик 1:7 Копавогур ХК - Брейдаблик 5:2 Хабнарфьордюр - Брейдаблик 2:2 Брейдаблик - Хабнарфьордюр 3:1
Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 2:2 Кеблавик - Брейдаблик 0:0 Брейдаблик - Валюр Рейкьявик 1:0 Брейдаблик - Акюрейри 2:0 Троттюр - Брейдаблик 0:3 КР Рейкьявик - Брейдаблик 0:1 Филкир Рейкьявик - Брейдаблик 1:2 Стьярнан - Брейдаблик 0:2 Брейдаблик - Фрам 5:4 Вестманнаэйяр - Брейдаблик 2:1 Фьолнир - Брейдаблик 0:2 Валюр Рейкьявик - Брейдаблик 0:2 Брейдаблик - Копавогур ХК 3:4 Эльфсборг - Брейдаблик 2:1 Брейдаблик - КР Рейкьявик 3:4 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 1:0

Результаты матчей

Будучность Подгорица
Брейдаблик

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

0:3
1 раз 100%
1:7
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
7
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
1:7
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
7
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Будучность Подгорица
Брейдаблик

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Хлюнссон Агуст 2 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 2
Будучность Подгорица Секулич Балша 2
Брейдаблик Ольсен Клеминт 1
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Индзаги Симоне 1
Интер Милан Лукаку Ромелу 1
Будучность Подгорица Павловски Марко 1
Манчестер Сити Эдерсон Мораес 1
Интер Милан Барелла Николо 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Будучность Подгорица - Брейдаблик от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 июня 2023, осталось 2 дня 13 часов 22 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 3
    Будучность Подгорица 66.7% (2)
    X 0% (0)
    Брейдаблик 33.3% (1)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Будучность Подгорица - Брейдаблик онлайн

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    Прогнозы на матч Будучность Подгорица - Брейдаблик

    Исход игры
    Будучность Подгорица
    100% (1)
    Ничья
    0% (0)
    Брейдаблик
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    100% (1)
    Меньше
    0% (0)
    Обе команды забьют
    Да
    100% (1)
    Нет
    0% (0)
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