—

Главным арбитром на этот матч назначен Артём Чистяков из Азова. Помогать ему на бровках будут Алексей Стипиди из Краснодара и Варанцо Петросян из Ростова-на-Дону. Резервным арбитром на этот матч назначен Иван Сиденков из Санкт-Петербурга. За VAR будут отвечать Евгений Буланов из Саранска и Арам Петросян из Бронниц.