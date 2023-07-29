С правого фланга следовала подача в штрафную площадку гостей на Комличенко, но Николай до мяча не дотянулся. Ростовский "волк" до конца довёл борьбу в этом эпизоде, но смог только сфолить против Барриоса.

Впервые за долгое время "Зенит" сумел покатать мяч поперёк поля в центральной зоне, пытаясь найти вариант для обострения игры в позиционном наступлении.

Ренан забросил мяч в штрафную площадку на Ерохина, который выполнял скидку в направлении Кассьерры, тот нарвался сразу на двух защитников, в борьбе нарушив правила, так как помогал себе руками.

Снова пошли ростовчане в высокий прессинг. Некоторое время зенитовцы уверенно перепасовывались, но всё же упустили мяч на правом фланге за боковую линию.

Чернов пошёл вперёд, решив сместиться со своего левого фланга в центр, но переоценил свои способности дриблинга, что привело к потере мяча.

Мелёхин после жёсткого нарушения правил против Клаудиньо получил суровое устное замечание от Павла Кукуляка. В следующий раз это наверняка будет жёлтая карточка.

Байрамян теперь жестковато сфолил против Мантуана. Жёсткости в борьбе прибавляется с каждой минутой. Арбитру важно не упустить нити игры из своих рук.

Первая замена в составе "Зенита": вместо травмированного Дмитрия Чистякова на поле вышел Страхинья Эракович. Это дебют 22-летнего серба за "сине-бело-голубых".

С трудом передвигается Чистяков. Хотелось бы надеяться, что это всего лишь сильный мышечный спазм и достаточно скоро российский защитник вернётся в строй.

Не получается уже долгое время "Зениту" наладить контроль над мячом. Первым номером сейчас на поле работает "Ростов". Болельщики на трибунах стараются гнать своих любимцев вперёд.

Оттеснили сейчас соперников на чужую половину поля питерцы, добавляя агрессии в своём коллективном прессинге. Но заставить южан ошибиться не так уж просто.

Уткин забрасывал мяч по центральной оси вперёд в направлении Ионова, но Сантос уверенно сработал, достав мяч головой, выполнив точную скидку на партнёра по команде.

Отобрали сейчас мяч питерцы на чужой половине поля, но после этого Клаудиньо выполнил небрежный заброс в штрафную площадку, где мяч стал простой добычей для Песьякова.

Терентьев поддерживал атаку "Ростова" по правому флангу, но проиграл там силовую борьбу. Зрители на трибунах недовольно загудели, считая, что было нарушение правил.

Байрамян решил пробить по воротам с дальней дистанции, но мяч задел защитника "Зенита" и ушёл на угловой. После подачи корнера с правого фланга петербургские защитники отбили мяч в среднюю зону.

16' Проблемы со спиной возникли у Чистякова, который с горестью качает головой. Очевидно, что эту встречу он продолжить не сможет - нужна вынужденная замена.

15' Уткин со стандарта выполнил навес в гущу футболистов, но ростовчанам не позволили пробить по воротам, после чего зенитовцы кое-как выбили мяч вперёд.

14' Бакаев пошёл в подкат против Байрамяна на правом фланге обороны, но он получился нечистым, так что будет штрафной удар для "Ростова". Пока что без жёлтых карточек.

13' Свой первый угловой на левом фланге смогли сейчас заработать ростовчане. Байрамян выполнил навес на Комличенко, который выполнял скидку на дальнюю штангу, куда набегал Ионов, но защитники "Зенита" смогли сработать на опережении.

12' Клаудиньо решил пробить по воротам хозяев из центрального круга, увидев, что Песьяков далековато вышел вперёд, но удар у него совсем не получился.

11' Постепенно стартовый сумбур этой встречи начал стихать. С запредельным настроем обе команды вышли на игру, но пока что они не в оптимальной физической форме, поэтому надо беречь силы.

10' Валерий Карпин подбадривает своих футболистов у кромки поля аплодисментами. Старается "Ростов" теперь высоко прессинговать и не позволять соперникам комбинировать мяч с движением вперёд.

9' В ещё одной атаке левым флангом игроки "Ростова" пытались заработать для себя угловой, но не вышло - будет удар от ворот для Михаила Кержакова.

8' Свою первую атаку левым флангом повели подопечные Валерия Карпина, но диагональная подача в штрафную площадку была далека от совершенства, так что Кержаков спокойно поймал мяч.