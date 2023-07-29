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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Ростов
0:0
Первый тайм: 29'
Зенит
0'

Ход матча

17'
 
Эракович Страхинья
Чистяков Дмитрий
Прогнозы 172
Ростов 17.4% (30)
X 20.3% (35)
Зенит 62.2% (107)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ростов
Ничья
Зенит
5.28
4.15
2.15
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Песьяков
Сергей
28
Чернов
Евгений
55
Осипенко
Максим
4
Мелёхин
Виктор
5
Терентьев
Денис
15
Глебов
Данил
47
Уткин
Даниил
19
Байрамян
Хорен
88
Щетинин
Кирилл
11
Ионов
Алексей
27
Комличенко
Николай
41
Кержаков
Михаил
3
Дуглас
Сантос
77
Ренан
Роберт
2
Чистяков
Дмитрий
15
Караваев
Вячеслав
21
Ерохин
Александр
5
Барриос
Вильмар
11
Клаудиньо
7
Бакаев
Зелимхан
31
Мантуан
Густаво
30
Кассьерра
Матео
Ростов
4-3-3
Зенит
4-2-3-1

История личных встреч

Ростов
Зенит

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
77.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Второй тайм

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед

30 матчей

16.7%
23.3%
60%
5 побед 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

20%
30%
50%
6 побед 9 ничьих 15 побед

Второй тайм

20%
16.7%
63.3%
6 побед 5 ничьих 19 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:4
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
6:1
ПЛ
1:0
КPП
0:5
ПЛ
2:0
К
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:5
ПЛ
0:2
ПЛ
0:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
5:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

0.94
0.79

Среднее время на гол

96
114

Всего голов

37
31

Голов в среднем за матч

2.64
1.94

Среднее время на гол

34
46

Всего голов

52
42

Голов в среднем за матч

1.73
1.4

Тотал матчей

2.5
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

51
64

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осипенко Максим 1 0.5
Тугарев Роман 1 0.5
Комличенко Николай 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кассьерра Матео 2 1
Караваев Вячеслав 0 0
Бакаев Зелимхан 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрамян Хорен 1 0
Уткин Даниил 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бакаев Зелимхан 1 0

Результаты матчей

Ростов
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Зенит
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Ростов
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Зенит
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ростов - Рубин 1:0 Ростов - Факел 2:1 Факел - Ростов 1:0 Ростов - Факел 3:0
Ростов - Динамо Махачкала 2:1 Черноморец Нв - Ростов 1:4 Ростов - Форте 4:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Ростов - Ахмат 3:2 Краснодар - Ростов 3:0 Сочи - Ростов 1:0 Ростов - Факел 0:2 Спартак Москва - Ростов 1:1 Урал - Ростов 1:3 Ростов - Зенит 0:0 Оренбург - Ростов 2:2 Краснодар - Ростов 1:1 Ростов - Торпедо Москва 2:1 Химки - Ростов 0:1 Пари НН - Ростов 0:1
Зенит
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Зенит - Ахмат 2:0 Пари НН - Зенит 0:2 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - Фенербахче 0:0
Црвена Звезда - Зенит 2:1 Зенит - Нефтчи 3:1 Зенит - Факел 1:0 Сочи - Зенит 1:1 Оренбург - Зенит 2:2 Зенит - Краснодар 2:2 Зенит - Спартак Москва 3:2 Крылья Советов - Зенит 1:5 Зенит - Динамо Москва 3:1 Ростов - Зенит 0:0 Локомотив Москва - Зенит 1:2 Зенит - Урал 2:0 Фенербахче - Зенит 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 1:1 Зенит - Химки 3:2

Результаты матчей

Ростов
Зенит

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ростов
Зенит

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Урал
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Крылья Советов
 2 1 1 0 5 - 4 4
4.
Ростов
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Краснодар
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Сочи
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Локомотив Москва
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Рубин
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Динамо Москва
 2 0 1 1 4 - 6 1
11.
Пари НН
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
ЦСКА Москва
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Ахмат
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Факел
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Оренбург
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Балтика
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Урал
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Сочи
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Локомотив Москва
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Крылья Советов
 1 0 1 0 3 - 3 1
7.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Зенит
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ахмат
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Динамо Москва
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Пари НН
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Краснодар
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Крылья Советов
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Пари НН
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Динамо Москва
 1 0 1 0 3 - 3 1
6.
Рубин
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ростов
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Урал
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Оренбург
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Факел
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
ЦСКА Москва
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Балтика
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Москва Смолов Фёдор 2 (1)
Зенит Кассьерра Матео 2
Спартак Москва Хлусевич Даниил 2
Крылья Советов Гарре Бенхамин 2
Краснодар Кордоба Джон 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 1
Факел Кудряшов Фёдор 1
Локомотив Москва Дзюба Артём 1
Урал Кулаков Денис 1
Сочи Юсупов Артур 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    31'
    Байрамян теперь жестковато сфолил против Мантуана. Жёсткости в борьбе прибавляется с каждой минутой. Арбитру важно не упустить нити игры из своих рук.
  • Фол, нарушение
    30'
    Мелёхин после жёсткого нарушения правил против Клаудиньо получил суровое устное замечание от Павла Кукуляка. В следующий раз это наверняка будет жёлтая карточка.
  • 29'
    Чернов пошёл вперёд, решив сместиться со своего левого фланга в центр, но переоценил свои способности дриблинга, что привело к потере мяча.
  • 28'
    Снова пошли ростовчане в высокий прессинг. Некоторое время зенитовцы уверенно перепасовывались, но всё же упустили мяч на правом фланге за боковую линию.
  • Фол, нарушение
    27'
    Ренан забросил мяч в штрафную площадку на Ерохина, который выполнял скидку в направлении Кассьерры, тот нарвался сразу на двух защитников, в борьбе нарушив правила, так как помогал себе руками.
  • 26'
    Впервые за долгое время "Зенит" сумел покатать мяч поперёк поля в центральной зоне, пытаясь найти вариант для обострения игры в позиционном наступлении.
  • Фол, нарушение
    25'
    С правого фланга следовала подача в штрафную площадку гостей на Комличенко, но Николай до мяча не дотянулся. Ростовский "волк" до конца довёл борьбу в этом эпизоде, но смог только сфолить против Барриоса.
  • Угловой
    24'
    Байрамян решил пробить по воротам с дальней дистанции, но мяч задел защитника "Зенита" и ушёл на угловой. После подачи корнера с правого фланга петербургские защитники отбили мяч в среднюю зону.
  • Судья
    23'
    Терентьев поддерживал атаку "Ростова" по правому флангу, но проиграл там силовую борьбу. Зрители на трибунах недовольно загудели, считая, что было нарушение правил.
  • 22'
    Отобрали сейчас мяч питерцы на чужой половине поля, но после этого Клаудиньо выполнил небрежный заброс в штрафную площадку, где мяч стал простой добычей для Песьякова.
  • 21'
    Уткин забрасывал мяч по центральной оси вперёд в направлении Ионова, но Сантос уверенно сработал, достав мяч головой, выполнив точную скидку на партнёра по команде.
  • 20'
    Оттеснили сейчас соперников на чужую половину поля питерцы, добавляя агрессии в своём коллективном прессинге. Но заставить южан ошибиться не так уж просто.
  • 19'
    Не получается уже долгое время "Зениту" наладить контроль над мячом. Первым номером сейчас на поле работает "Ростов". Болельщики на трибунах стараются гнать своих любимцев вперёд.
  • Травма, повреждение
    18'
    С трудом передвигается Чистяков. Хотелось бы надеяться, что это всего лишь сильный мышечный спазм и достаточно скоро российский защитник вернётся в строй.
  • Замена
    17'
    Первая замена в составе "Зенита": вместо травмированного Дмитрия Чистякова на поле вышел Страхинья Эракович. Это дебют 22-летнего серба за "сине-бело-голубых".
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    • Травма, повреждение
      16'
      Проблемы со спиной возникли у Чистякова, который с горестью качает головой. Очевидно, что эту встречу он продолжить не сможет - нужна вынужденная замена.
    • 15'
      Уткин со стандарта выполнил навес в гущу футболистов, но ростовчанам не позволили пробить по воротам, после чего зенитовцы кое-как выбили мяч вперёд.
    • Фол, нарушение
      14'
      Бакаев пошёл в подкат против Байрамяна на правом фланге обороны, но он получился нечистым, так что будет штрафной удар для "Ростова". Пока что без жёлтых карточек.
    • Угловой
      13'
      Свой первый угловой на левом фланге смогли сейчас заработать ростовчане. Байрамян выполнил навес на Комличенко, который выполнял скидку на дальнюю штангу, куда набегал Ионов, но защитники "Зенита" смогли сработать на опережении.
    • 12'
      Клаудиньо решил пробить по воротам хозяев из центрального круга, увидев, что Песьяков далековато вышел вперёд, но удар у него совсем не получился.
    • 11'
      Постепенно стартовый сумбур этой встречи начал стихать. С запредельным настроем обе команды вышли на игру, но пока что они не в оптимальной физической форме, поэтому надо беречь силы.
    • 10'
      Валерий Карпин подбадривает своих футболистов у кромки поля аплодисментами. Старается "Ростов" теперь высоко прессинговать и не позволять соперникам комбинировать мяч с движением вперёд.
    • 9'
      В ещё одной атаке левым флангом игроки "Ростова" пытались заработать для себя угловой, но не вышло - будет удар от ворот для Михаила Кержакова.
    • 8'
      Свою первую атаку левым флангом повели подопечные Валерия Карпина, но диагональная подача в штрафную площадку была далека от совершенства, так что Кержаков спокойно поймал мяч.
    • 7'
      Ростовчане, оказавшиеся под плотным прессингом на стартовых минутах, сейчас старается успокоить игру, перепасовываясь поперёк поля.
    • Опасный момент
      6'
      Ренан мощно пробил с левой ноги метров с 30, метя в правую "девятку", но мяч пролетел немного выше цели. Не уверен я, что Песьяков здесь контролировал ситуацию.
    • Угловой
      5'
      Ещё два угловых подряд, по одному с каждого из флангов, разыграли футболисты "Зенита". Однако дело до удара по воротам "жёлто-синих" пока не доходит.
    • Угловой
      4'
      Первый угловой на правом фланге в этом матче заработали питерцы, но никаких дивидендов из этого стандартного положения извлечено не было. Но подбор остаётся за гостями.
    • 3'
      Длинный заброс из глубины поля следовал к штрафной площади хозяев на рывок Мантуану, но вовремя выскочил из ворот Песьяков, первым оказавшись на мяче.
    • 2'
      Немало свободных мест на "Ростов Арене", но всё же атмосфера в этот вечер здесь очень хорошая - поддержка у "Ростова" достаточно мощная.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • Первый тайм
    • 17'
      Чистяков Дмитрий уходит с поля. Эракович Страхинья выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    • 91 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ростов 0:0 Зенит

    Исход игры
    Ростов
    17.2% (30)
    Ничья
    20.7% (36)
    Зенит
    62.1% (108)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.94% (91)
    Меньше
    34.06% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    79.71% (110)
    Нет
    20.29% (28)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    32.2% (56)
    1:1 Ничья
    12.1% (21)
    0:1 Зенит
    8% (14)
    0:2 Зенит
    5.2% (9)
    1:3 Зенит
    5.2% (9)
    2:1 Ростов
    4.6% (8)
    4:3 Ростов
    4% (7)
    2:2 Ничья
    2.9% (5)
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