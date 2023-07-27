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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Ростов
 
Позже
Зенит
Прогнозы 64
Ростов 20.3% (13)
X 17.2% (11)
Зенит 62.5% (40)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ростов
Ничья
Зенит
5.28
4.20
1.71
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Ростов
Зенит

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
77.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Второй тайм

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед

30 матчей

16.7%
23.3%
60%
5 побед 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

20%
30%
50%
6 побед 9 ничьих 15 побед

Второй тайм

20%
16.7%
63.3%
6 побед 5 ничьих 19 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:4
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
6:1
ПЛ
1:0
КPП
0:5
ПЛ
2:0
К
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:5
ПЛ
0:2
ПЛ
0:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
5:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

0.94
0.79

Среднее время на гол

96
114

Всего голов

37
31

Голов в среднем за матч

2.64
1.94

Среднее время на гол

34
46

Всего голов

52
42

Голов в среднем за матч

1.73
1.4

Тотал матчей

2.5
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

51
64

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осипенко Максим 1 1
Тугарев Роман 1 1
Комличенко Николай 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кассьерра Матео 2 2
Караваев Вячеслав 0 0
Бакаев Зелимхан 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрамян Хорен 1 0
Уткин Даниил 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бакаев Зелимхан 1 0

Результаты матчей

Ростов
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Зенит
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Ростов
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Зенит
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ростов - Факел 2:1 Факел - Ростов 1:0 Ростов - Факел 3:0 Ростов - Динамо Махачкала 2:1
Черноморец Нв - Ростов 1:4 Ростов - Форте 4:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Ростов - Ахмат 3:2 Краснодар - Ростов 3:0 Сочи - Ростов 1:0 Ростов - Факел 0:2 Спартак Москва - Ростов 1:1 Урал - Ростов 1:3 Ростов - Зенит 0:0 Оренбург - Ростов 2:2 Краснодар - Ростов 1:1 Ростов - Торпедо Москва 2:1 Химки - Ростов 0:1 Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1
Зенит
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Зенит - Ахмат 2:0 Пари НН - Зенит 0:2 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - Фенербахче 0:0
Црвена Звезда - Зенит 2:1 Зенит - Нефтчи 3:1 Зенит - Факел 1:0 Сочи - Зенит 1:1 Оренбург - Зенит 2:2 Зенит - Краснодар 2:2 Зенит - Спартак Москва 3:2 Крылья Советов - Зенит 1:5 Зенит - Динамо Москва 3:1 Ростов - Зенит 0:0 Локомотив Москва - Зенит 1:2 Зенит - Урал 2:0 Фенербахче - Зенит 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 1:1 Зенит - Химки 3:2

Результаты матчей

Ростов
Зенит

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ростов
Зенит

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Краснодар
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Сочи
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Урал
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Крылья Советов
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Ростов
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Локомотив Москва
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Рубин
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
ЦСКА Москва
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Ахмат
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Факел
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Оренбург
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Пари НН
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Балтика
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Динамо Москва
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сочи
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Ростов
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Урал
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Локомотив Москва
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ахмат
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Динамо Москва
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Пари НН
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Зенит
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Крылья Советов
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Рубин
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Урал
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Оренбург
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Факел
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
ЦСКА Москва
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Балтика
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 2
Спартак Москва Хлусевич Даниил 2
Краснодар Кордоба Джон 1 (1)
Рубин Даку Мирлинд 1 (1)
Динамо Москва Смолов Фёдор 1
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 1
Факел Кудряшов Фёдор 1
Локомотив Москва Дзюба Артём 1
Урал Кулаков Денис 1
Сочи Юсупов Артур 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 июля 2023, осталось 2 дня 11 часов 21 минуту.



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    • Прогнозы 64
    Ростов 20.3% (13)
    X 17.2% (11)
    Зенит 62.5% (40)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
    Ничья
    Зенит
    5.28
    4.20
    1.71
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ростов - Зенит

    Исход игры
    Ростов
    20.3% (13)
    Ничья
    17.2% (11)
    Зенит
    62.5% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.88% (43)
    Меньше
    27.12% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    83.05% (49)
    Нет
    16.95% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    42.2% (27)
    1:1 Ничья
    10.9% (7)
    4:3 Ростов
    9.4% (6)
    2:1 Ростов
    6.3% (4)
    0:1 Зенит
    6.3% (4)
    0:2 Зенит
    4.7% (3)
    2:2 Ничья
    4.7% (3)
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    Ростов
    Зенит
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