Тур: 2. Стадион: Ростов Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Ростов
Зенит
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
77.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
21 матч
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Второй тайм
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед
30 матчей
16.7%
23.3%
60%
5 побед 7 ничьих 18 побед
Первый тайм
20%
30%
50%
6 побед 9 ничьих 15 побед
Второй тайм
20%
16.7%
63.3%
6 побед 5 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
0.94
0.79
Среднее время на гол
96
114
Всего голов
37
31
Голов в среднем за матч
2.64
1.94
Среднее время на гол
34
46
Всего голов
52
42
Голов в среднем за матч
1.73
1.4
Тотал матчей
2.5
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
51
64
Бомбардиры внутри турнира
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осипенко Максим
|1
|1
|Тугарев Роман
|1
|1
|Комличенко Николай
|0
|0
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кассьерра Матео
|2
|2
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
Карточки
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байрамян Хорен
|1
|0
|Уткин Даниил
|1
|0
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
Результаты матчей
Ростов
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Зенит
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Ростов
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Зенит
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ростов
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ростов - Факел 2:1 Факел - Ростов 1:0 Ростов - Факел 3:0 Ростов - Динамо Махачкала 2:1
Черноморец Нв - Ростов 1:4 Ростов - Форте 4:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Ростов - Ахмат 3:2 Краснодар - Ростов 3:0 Сочи - Ростов 1:0 Ростов - Факел 0:2 Спартак Москва - Ростов 1:1 Урал - Ростов 1:3 Ростов - Зенит 0:0 Оренбург - Ростов 2:2 Краснодар - Ростов 1:1 Ростов - Торпедо Москва 2:1 Химки - Ростов 0:1 Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1
Зенит
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Зенит - Ахмат 2:0 Пари НН - Зенит 0:2 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - Фенербахче 0:0
Црвена Звезда - Зенит 2:1 Зенит - Нефтчи 3:1 Зенит - Факел 1:0 Сочи - Зенит 1:1 Оренбург - Зенит 2:2 Зенит - Краснодар 2:2 Зенит - Спартак Москва 3:2 Крылья Советов - Зенит 1:5 Зенит - Динамо Москва 3:1 Ростов - Зенит 0:0 Локомотив Москва - Зенит 1:2 Зенит - Урал 2:0 Фенербахче - Зенит 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 1:1 Зенит - Химки 3:2
Результаты матчей
Ростов
Зенит
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Ростов
Зенит
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|2
|Спартак Москва
|Хлусевич Даниил
|2
|Краснодар
|Кордоба Джон
|1 (1)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|1 (1)
|Динамо Москва
|Смолов Фёдор
|1
|Пари НН
|Александров Виктор
|1
|Факел
|Кудряшов Фёдор
|1
|Локомотив Москва
|Дзюба Артём
|1
|Урал
|Кулаков Денис
|1
|Сочи
|Юсупов Артур
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ростов - Зенит
Исход игры
Ростов
20.3% (13)
Ничья
17.2% (11)
Зенит
62.5% (40)
Тотал 2.5
Больше
72.88% (43)
Меньше
27.12% (16)
Обе команды забьют
Да
83.05% (49)
Нет
16.95% (10)
Популярный счёт
1:2 Зенит
42.2% (27)
1:1 Ничья
10.9% (7)
4:3 Ростов
9.4% (6)
2:1 Ростов
6.3% (4)
0:1 Зенит
6.3% (4)
0:2 Зенит
4.7% (3)
2:2 Ничья
4.7% (3)
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