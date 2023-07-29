В Самаре под конец первого тайма пошёл дождь, во второй половине поля из-за влажности футболистам может стать ещё труднее.

Скопинцев теперь уже при развитии атаки по левой половине поля отыгрался с Нгамалё, но далее Дмитрий упёрся в соперника и потерял мяч.

Четыре минуты добавил Артём Любимов к основному времени первого тайма.

Даса на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Бейла. "Крылья Советов" тщательно готовятся к стандарту.

Бейл со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, после отскока от Тюкавина мяч на левом углу штрафной площади подхватил Гарре, но следом уже Бенхамин неудачно пробросил мяч вперёд, будет удар от ворот.

Форвард "Крыльев Советов" Амер Рахманович получил жёлтую карточку за отмашку против Лаксальта в борьбе за мяч в центре поля.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча московское "Динамо" в Самаре при очень весёлом футболе переигрывает "Крылья Советов" со счётом 3:1. Сегодня обе команды настроены на атакующий футбол, у команды Марцела Лички стала хорошо работать реализация моментов, но при этом сохраняются проблемы в обороне, а поэтому пока что говорить о победе "Динамо" ещё рано.

Центральный защитник "Динамо" Николас Маричаль получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге у своей штрафной площади против Карпицкого.

Бейл со стандарта выполнил слабую подачу в штрафную площадь, игроки "Динамо" без всякого труда выбили мяч к центру поля.

Ежов с левого фланга выполнил прострел на ближний угол штрафной площади, после рикошета Костанца пробил по воротам, мяч улетел в сторону от цели.

Гарре на у радиуса штрафной площади в борьбе со Скопинцевым оказался на газоне, Артём Любимов показал, что нужно играть дальше.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:3!!! Смолов!!! В ответной атаке "Динамо" забивает третий мяч. Нгамалё при развитии атаки по правому флангу удачно отыгрался с Захаряном, далее Николя убежал к лицевой линии поля, Витюгов не смог остановить своего соперника, следом Нгамалё выполнил прострел в центр штрафной площади на Смолова, а Фёдор в касание отправил мяч в левый угол ворот.

Бейл с левого фланга выполнил слишком сильную подачу для партнёров по команде к линии вратарской, Шунин спокойно перехватил мяч при игре на выходе.

Продолжает "Динамо" активно создавать моменты у ворот соперника, сегодня у московского клуба также получаются очень хорошие комбинации на половине поля соперника.

Угловой у ворот "Крыльев Советов". Захарян выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, игроки самарского клуба сыграли без ошибок и сразу же выбили мяч к центру поля.

Дал Артём Любимов небольшую паузу футболистам, могут они попить воды и перевести дух.

Продолжается наша игра, пока что "Динамо" всё же чуть лучше смотрится в Самаре, но преимущество не особо большое.

Ежов совершил проход вперёд по левому флангу, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

Солдатенков при игре в подкате на левом фланге в рамках правил выбил мяч в аут из-под ног Тюкавина, но всё же Константин получил небольшое повреждение.

Вышли на поле врачи "Динамо", после небольшой паузу Тюкавин поднялся, пока что Константин прихрамывает, но форвард "Динамо" должен будет вернуться в игру.

Нгамалё при развитии атаки по центру решил выполнить передачу к правому углу штрафной площади на Даса, но пас был плохой, в итоге игроки "Крыльев Советов" перехватили мяч без особого труда.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0:2!!! Тюкавин!!! Захарян и Тюкавин хорошо провели атаку по центру. Арсен получил мяч у центрального круга, далее Захарян прошёл немного вперёд и выполнил отличный заброс в центр к линии штрафной площади, Тюкавин оторвался от защитников "Крыльев Советов", подработал мяч и здорово перебросил мяч через Овсянникова.

Нгамалё в центральном круге теперь уже ограл по ногам Гарре, но при этом оба футболиста получили повреждение.

Поднялись после небольшой паузы Нгамалё и Гарре, оба футболиста показали, что они готовы продолжать матч.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:2!!! Костанца!!! Шунин при розыгрыше удара от ворот от линии вратарской выполнил передачу вперёд на Фомина, Даниил на своей половине поля сразу же попал под прессинг, в итоге он отдал плохую передачу на правый угол штрафной площади, где уже мяч перехватили футболисты самарского клуба, Карпицкий выполнил передачу к линии вратарской на Костанцу, а Фернандо уверенно отправил мяч в сетку.

24' Сегодня из-за погоды в Самаре собралось на трибунах не очень много любителей футбола, около шести тысяч находится на стадионе.

23' Фомин со стандарта откатил мяч чуть в сторону на Смолова, а Фёдор с приличной дистанции плотно пробил в правый угол ворот, штанга спасла "Крылья Советов" от второго пропущенного мяча.

22' Витюгов при игре в подкате на своей половине поля огрел по ногам Тюкавина. "Динамо" тщательно готовится к стандарту.

21' Бейл из глубины поля выполнил заброс на ход Ежову по левому флангу, Роман забрался в офсайд.

20' Фомин с левой половины поля выполнил передачу на ход Лаксальту к левому углу штрафной площади, мяч полетел слишком сильно для Диего, Овсянников вовремя вышел из ворот и перехватил его.

19' Игроки "Динамо" перехватили контроль над мячом после небольшой активности от "Крыльев Советов", но пока что московский клуб не форсирует события на поле.

18' Рассказов совершил рывок вперёд по правому флангу и выполнил прострел в центр штрафной площади, Маричаль выбил мяч обратно на фланг.

17' Нгамалё при попытке обыграть Солдатенкова в центре поля подыграл себе рукой, Артём Любимов всё видел и дал справедливый свисток в пользу "Крыльев Советов".

16' Солдатенков из центра поля выполнил заброс на ход Карпицкому по левой половине поля, форвард "Крыльев Советов" на этот раз забрался в офсайд.

15' Бейл при попытке войти в штрафную площадь с правого фланга налетел на Даса, казалось, что Гленн заработал угловой для своей команды, но боковой арбитр показал, что будет удар от ворот.

14' Сразу же Даниил Фомин после неудачного удара по воротам пошёл в подкат на половине поля соперника, чтобы перехватить мяч, но в итоге получился прыжок в ноги сопернику. Фомин получил жёлтую карточку за грубую игру.

13' Фомин пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Евгеньева.

12' Карпицкий при смещении в центр с правой половины поля ушёл от Бальбуэны и затем от радиуса штрафной площади Егор пробил под левый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Шунин в красивом прыжке намертво поймал его.

11' Захарян в центре поля нарушил правила против Костанцы. Игроки "Крыльев Советов" быстро разыграли стандарт.

10' Удачное начало матча получается для команды Марцела Лички сегодня , однако, играть ещё очень много времени и конечно же всё может не раз измениться.

9' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Захарян!!! За счёт высокого прессинга игроки "Динамо" перехватили мяч на половине поля соперника, Захарян с правой половины поля выполнил передачу в центр половины поля "Крыльев Советов" на Смолова, Фёдор отыгрался с Нгамалё и выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Захарян удачно набежал на мяч и грамотно пробил в дальний угол ворот мимо Овсянникова, который пытался сократить дистанцию.

8' Захарян со стандарта выполнил мягкую подачу в центр штрафной площади, защитники самарского клуба сыграли внимательно и выбили мяч к центру поля.

7' Даса совершил рывок вперёд по правому флангу и налетел на Бейла. Боковой арбитр немного подумал и всё же дал отмашку Артёму Любимову о нарушении правил.

6' Московское "Динамо" продолжает попытки строить атаки за счёт забросов к штрафной площади соперника, но пока что с их точностью у гостей большие проблемы.

5' Ежов совершил рывок вперёд по левому флангу и выполнил ещё одну подачу в центр штрафной площади, на этот раз Карпицкий в борьбе за мяч нарушил правила.

4' Бейл с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Карпицкий головой пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

3' Из глубины поля последовал заброс к радиусу штрафной площади от Бальбуэна на Тюкавина, мяч полетел слишком сильно, Константин не смог за него зацепиться, в итоге при игре на выходе немного размялся Овсянников.

2' Сегодня в Самаре к началу матча было за +30 градусов. Будем надеяться, что всё же футболисты справятся с погодой и порадуют нас неплохим футболом.