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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Крылья Советов
1:3
Перерыв
Динамо Москва
0'
0:1
8' Гол
Захарян Арсен
15' Желтая карточка
Фомин Даниил
0:2
31' Гол
Тюкавин Константин
1:2
35' Гол
Костанца Фернандо
37' Желтая карточка
Маричаль Николас
1:3
40' Гол
Смолов Фёдор
45' Желтая карточка
45' Желтая карточка
Рахманович Амер
1:3. Гол Федора Смолова (видео)....
1:2. Гол Фернандо Костанцы (виде...
0:2. Гол Константина Тюкавина (в...
Удар Смолова в штангу (видео). М...
0:1. Гол Арсена Захаряна (видео)...

Ход матча

8'
0:1
Захарян Арсен
(Смолов Фёдор)
15'
 
Фомин Даниил
31'
0:2
Тюкавин Константин
(Захарян Арсен)
35'
Костанца Фернандо
(Карпицкий Егор)
1:2
37'
 
Маричаль Николас
40'
1:3
Смолов Фёдор
(Нгамалё Николя)
45'
 
45'
Рахманович Амер
 
Прогнозы 171
Крылья Советов 36.3% (62)
X 39.8% (68)
Динамо Москва 24% (41)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крылья Советов
Ничья
Динамо Москва
22.00
9.50
2.75
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
81
Овсянников
Богдан
15
Рассказов
Николай
24
Евгеньев
Роман
4
Солдатенков
Александр
23
Бейл
Гленн
10
Гарре
Бенхамин
22
Костанца
Фернандо
8
Витюгов
Максим
11
Ежов
Роман
20
Рахманович
Амер
17
Карпицкий
Егор
1
Шунин
Антон
2
Даса
Элазар
3
Бальбуэна
Фабиан
18
Маричаль
Николас
7
Скопинцев
Дмитрий
93
Лаксальт
Диего
74
Фомин
Даниил
47
Захарян
Арсен
10
Смолов
Фёдор
13
Нгамалё
Николя
70
Тюкавин
Константин
Крылья Советов
4-4-2
Динамо Москва
4-2-3-1

История личных встреч

Крылья Советов
Динамо Москва

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
69.2%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

26 матчей

38.5%
23.1%
38.4%
10 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

19.2%
53.8%
27%
5 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

34.6%
34.6%
30.8%
9 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
1:0
К
1:1
К
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
5:2
ПЛ
0:1
К
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
К
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:3
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

20
7

Голов в среднем за матч

1.43
0.58

Среднее время на гол

63
154

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

32
21

Голов в среднем за матч

1.23
0.81

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

73
111

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Костанца Фернандо 1 0.5
Гарре Бенхамин 1 0.5
Бабкин Сергей 1 0.5
Рассказов Николай 0 0
Ежов Роман 0 0
Карпицкий Егор 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 2 1
Тюкавин Константин 1 0.5
Захарян Арсен 1 0.5
Нгамалё Николя 0 0

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ежов Роман 1 0
Костанца Фернандо 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фомин Даниил 1 0
Фернандес Роберто 1 0
Маричаль Николас 1 0

Результаты матчей

Крылья Советов
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Динамо Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

2
0
Крылья Советов
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Динамо Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Крылья Советов - Балтика 2:3 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Урал 1:1 Рубин - Крылья Советов 2:1
Нефтехимик - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Сокол 1:2 Крылья Советов - Спартак Москва 1:0 Факел - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Урал 3:0 Крылья Советов - Локомотив Москва 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Зенит 1:5 Пари НН - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Химки 0:0 Сочи - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Крылья Советов - Ахмат 0:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2
Динамо Москва
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Пари НН - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Динамо Москва - Пари НН 4:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3
ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Оренбург - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4 Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Химки - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Факел 0:2 Зенит - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Акрон 0:0 Динамо Москва - Сочи 0:2 Урал - Динамо Москва 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:1 Краснодар - Динамо Москва 3:1

Результаты матчей

Крылья Советов
Динамо Москва

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Крылья Советов
Динамо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Краснодар
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Сочи
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Урал
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Ростов
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Динамо Москва
 3:1 2 1 0 1 4 - 4 3
8.
Крылья Советов
 1:3 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Рубин
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Локомотив Москва
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
ЦСКА Москва
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Ахмат
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Оренбург
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Факел
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Пари НН
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Балтика
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сочи
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Ростов
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Урал
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Локомотив Москва
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ахмат
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Пари НН
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Крылья Советов
 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Динамо Москва
 3:1 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Краснодар
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Зенит
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Крылья Советов
 1:3 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Рубин
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Урал
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Факел
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
ЦСКА Москва
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Оренбург
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Балтика
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 2
Спартак Москва Хлусевич Даниил 2
Динамо Москва Смолов Фёдор 1 (1)
Краснодар Кордоба Джон 1 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 1
Факел Кудряшов Фёдор 1
Локомотив Москва Дзюба Артём 1
Урал Кулаков Денис 1
Сочи Юсупов Артур 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча московское "Динамо" в Самаре при очень весёлом футболе переигрывает "Крылья Советов" со счётом 3:1. Сегодня обе команды настроены на атакующий футбол, у команды Марцела Лички стала хорошо работать реализация моментов, но при этом сохраняются проблемы в обороне, а поэтому пока что говорить о победе "Динамо" ещё рано. 
  • Желтая карточка
    45'
    Форвард "Крыльев Советов" Амер Рахманович получил жёлтую карточку за отмашку против Лаксальта в борьбе за мяч в центре поля. 
  • 45'
    Бейл со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, после отскока от Тюкавина мяч на левом углу штрафной площади подхватил Гарре, но следом уже Бенхамин неудачно пробросил мяч вперёд, будет удар от ворот. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Даса на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Бейла. "Крылья Советов" тщательно готовятся к стандарту. 
  • Дополнительное время
    45'
    Четыре минуты добавил Артём Любимов к основному времени первого тайма. 
  • 44'
    Скопинцев теперь уже при развитии атаки по левой половине поля отыгрался с Нгамалё, но далее Дмитрий упёрся в соперника и потерял мяч. 
  • Дождь
    43'
    В Самаре под конец первого тайма пошёл дождь, во второй половине поля из-за влажности футболистам может стать ещё труднее. 
  • Угловой
    42'
    Угловой у ворот "Крыльев Советов". Захарян выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, игроки самарского клуба сыграли без ошибок и сразу же выбили мяч к центру поля. 
  • 41'
    Продолжает "Динамо" активно создавать моменты у ворот соперника, сегодня у московского клуба также получаются очень хорошие комбинации на половине поля соперника. 
  • 40'
    Бейл с левого фланга выполнил слишком сильную подачу для партнёров по команде к линии вратарской, Шунин спокойно перехватил мяч при игре на выходе. 
  • Описание гола
    39'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:3!!! Смолов!!! В ответной атаке "Динамо" забивает третий мяч. Нгамалё при развитии атаки по правому флангу удачно отыгрался с Захаряном, далее Николя убежал к лицевой линии поля, Витюгов не смог остановить своего соперника, следом Нгамалё выполнил прострел в центр штрафной площади на Смолова, а Фёдор в касание отправил мяч в левый угол ворот. 
  • Судья
    38'
    Гарре на у радиуса штрафной площади в борьбе со Скопинцевым оказался на газоне, Артём Любимов показал, что нужно играть дальше. 
  • 37'
    Ежов с левого фланга выполнил прострел на ближний угол штрафной площади, после рикошета Костанца пробил по воротам, мяч улетел в сторону от цели. 
  • 36'
    Бейл со стандарта выполнил слабую подачу в штрафную площадь, игроки "Динамо" без всякого труда выбили мяч к центру поля. 
  • Желтая карточка
    35'
    Центральный защитник "Динамо" Николас Маричаль получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге у своей штрафной площади против Карпицкого. 
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    • Описание гола
      34'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:2!!! Костанца!!! Шунин при розыгрыше удара от ворот от линии вратарской выполнил передачу вперёд на Фомина, Даниил на своей половине поля сразу же попал под прессинг, в итоге он отдал плохую передачу на правый угол штрафной площади, где уже мяч перехватили футболисты самарского клуба, Карпицкий выполнил передачу к линии вратарской на Костанцу, а Фернандо уверенно отправил мяч в сетку. 
    • 33'
      Поднялись после небольшой паузы Нгамалё и Гарре, оба футболиста показали, что они готовы продолжать матч. 
    • Фол, нарушение
      32'
      Нгамалё в центральном круге теперь уже ограл по ногам Гарре, но при этом оба футболиста получили повреждение. 
    • Описание гола
      31'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0:2!!! Тюкавин!!! Захарян и Тюкавин хорошо провели атаку по центру. Арсен получил мяч у центрального круга, далее Захарян прошёл немного вперёд и выполнил отличный заброс в центр к линии штрафной площади, Тюкавин оторвался от защитников "Крыльев Советов", подработал мяч и здорово перебросил мяч через Овсянникова.
    • 30'
      Нгамалё при развитии атаки по центру решил выполнить передачу к правому углу штрафной площади на Даса, но пас был плохой, в итоге игроки "Крыльев Советов" перехватили мяч без особого труда. 
    • 29'
      Вышли на поле врачи "Динамо", после небольшой паузу Тюкавин поднялся, пока что Константин прихрамывает, но форвард "Динамо" должен будет вернуться в игру. 
    • Травма, повреждение
      28'
      Солдатенков при игре в подкате на левом фланге в рамках правил выбил мяч в аут из-под ног Тюкавина, но всё же Константин получил небольшое повреждение. 
    • 27'
      Ежов совершил проход вперёд по левому флангу, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
    • 26'
      Продолжается наша игра, пока что "Динамо" всё же чуть лучше смотрится в Самаре, но преимущество не особо большое. 
    • Судья
      25'
      Дал Артём Любимов небольшую паузу футболистам, могут они попить воды и перевести дух. 
    • 24'
      Сегодня из-за погоды в Самаре собралось на трибунах не очень много любителей футбола, около шести тысяч находится на стадионе. 
    • Штанга
      23'
      Фомин со стандарта откатил мяч чуть в сторону на Смолова, а Фёдор с приличной дистанции плотно пробил в правый угол ворот, штанга спасла "Крылья Советов" от второго пропущенного мяча. 
    • Фол, нарушение
      22'
      Витюгов при игре в подкате на своей половине поля огрел по ногам Тюкавина. "Динамо" тщательно готовится к стандарту. 
    • Офсайд
      21'
      Бейл из глубины поля выполнил заброс на ход Ежову по левому флангу, Роман забрался в офсайд. 
    • 20'
      Фомин с левой половины поля выполнил передачу на ход Лаксальту к левому углу штрафной площади, мяч полетел слишком сильно для Диего, Овсянников вовремя вышел из ворот и перехватил его. 
    • 19'
      Игроки "Динамо" перехватили контроль над мячом после небольшой активности от "Крыльев Советов", но пока что московский клуб не форсирует события на поле. 
    • 18'
      Рассказов совершил рывок вперёд по правому флангу и выполнил прострел в центр штрафной площади, Маричаль выбил мяч обратно на фланг. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Нгамалё при попытке обыграть Солдатенкова в центре поля подыграл себе рукой, Артём Любимов всё видел и дал справедливый свисток в пользу "Крыльев Советов". 
    • Офсайд
      16'
      Солдатенков из центра поля выполнил заброс на ход Карпицкому по левой половине поля, форвард "Крыльев Советов" на этот раз забрался в офсайд. 
    • Судья
      15'
      Бейл при попытке войти в штрафную площадь с правого фланга налетел на Даса, казалось, что Гленн заработал угловой для своей команды, но боковой арбитр показал, что будет удар от ворот. 
    • Желтая карточка
      14'
      Сразу же Даниил Фомин после неудачного удара по воротам пошёл в подкат на половине поля соперника, чтобы перехватить мяч, но в итоге получился прыжок в ноги сопернику. Фомин получил жёлтую карточку за грубую игру. 
    • 13'
      Фомин пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Евгеньева. 
    • 12'
      Карпицкий при смещении в центр с правой половины поля ушёл от Бальбуэны и затем от радиуса штрафной площади Егор пробил под левый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Шунин в красивом прыжке намертво поймал его. 
    • Фол, нарушение
      11'
      Захарян в центре поля нарушил правила против Костанцы. Игроки "Крыльев Советов" быстро разыграли стандарт. 
    • 10'
      Удачное начало матча получается для команды Марцела Лички сегодня , однако, играть ещё очень много времени и конечно же всё может не раз измениться. 
    • Описание гола
      9'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Захарян!!! За счёт высокого прессинга игроки "Динамо" перехватили мяч на половине поля соперника, Захарян с правой половины поля выполнил передачу в центр половины поля "Крыльев Советов" на Смолова, Фёдор отыгрался с Нгамалё и выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Захарян удачно набежал на мяч и грамотно пробил в дальний угол ворот мимо Овсянникова, который пытался сократить дистанцию. 
    • 8'
      Захарян со стандарта выполнил мягкую подачу в центр штрафной площади, защитники самарского клуба сыграли внимательно и выбили мяч к центру поля.
    • Фол, нарушение
      7'
      Даса совершил рывок вперёд по правому флангу и налетел на Бейла. Боковой арбитр немного подумал и всё же дал отмашку Артёму Любимову о нарушении правил. 
    • 6'
      Московское "Динамо" продолжает попытки строить атаки за счёт забросов к штрафной площади соперника, но пока что с их точностью у гостей большие проблемы. 
    • Фол, нарушение
      5'
      Ежов совершил рывок вперёд по левому флангу и выполнил ещё одну подачу в центр штрафной площади, на этот раз Карпицкий в борьбе за мяч нарушил правила. 
    • 4'
      Бейл с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Карпицкий головой пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
    • 3'
      Из глубины поля последовал заброс к радиусу штрафной площади от Бальбуэна на Тюкавина, мяч полетел слишком сильно, Константин не смог за него зацепиться, в итоге при игре на выходе немного размялся Овсянников. 
    • 2'
      Сегодня в Самаре к началу матча было за +30 градусов. Будем надеяться, что всё же футболисты справятся с погодой и порадуют нас неплохим футболом. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня в Самаре нас ждёт очень интересная и непредсказуемая игра. "Крылья Советов" на домашнем поле очень опасны, а "Динамо" нужно исправляться за неудачный старт сезона. Обе команды должны быть настроены на атакующий футбол, хоть в Самаре погода довольно душная. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Крылья Советов 1:3 Динамо Москва

    Исход игры
    Крылья Советов
    36.3% (62)
    Ничья
    39.8% (68)
    Динамо Москва
    24% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.82% (62)
    Меньше
    51.18% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    89.76% (114)
    Нет
    10.24% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.4% (52)
    2:1 Крылья Советов
    18.1% (31)
    1:2 Динамо Москва
    11.1% (19)
    2:2 Ничья
    5.8% (10)
    1:0 Крылья Советов
    2.9% (5)
    0:2 Динамо Москва
    1.8% (3)
    2:0 Крылья Советов
    1.8% (3)
    0:1 Динамо Москва
    1.2% (2)
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