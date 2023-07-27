Тур: 2. Стадион: Солидарность Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Крылья Советов
Динамо Москва
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
69.2%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
26 матчей
38.5%
23.1%
38.4%
10 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
19.2%
53.8%
27%
5 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
34.6%
34.6%
30.8%
9 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
7
Голов в среднем за матч
1.43
0.58
Среднее время на гол
63
154
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
32
21
Голов в среднем за матч
1.23
0.81
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
73
111
Бомбардиры внутри турнира
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарре Бенхамин
|1
|1
|Бабкин Сергей
|1
|1
|Рассказов Николай
|0
|0
|Ежов Роман
|0
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смолов Фёдор
|1
|1
|Тюкавин Константин
|0
|0
Карточки
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ежов Роман
|1
|0
|Костанца Фернандо
|1
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Роберто
|1
|0
Результаты матчей
Крылья Советов
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Динамо Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
2
0
Крылья Советов
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Динамо Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
2
0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Крылья Советов
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Крылья Советов - Балтика 2:3 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Урал 1:1 Рубин - Крылья Советов 2:1
Нефтехимик - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Сокол 1:2 Крылья Советов - Спартак Москва 1:0 Факел - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Урал 3:0 Крылья Советов - Локомотив Москва 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Зенит 1:5 Пари НН - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Химки 0:0 Сочи - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Крылья Советов - Ахмат 0:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2
Динамо Москва
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Пари НН - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Динамо Москва - Пари НН 4:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3
ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Оренбург - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4 Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Химки - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Факел 0:2 Зенит - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Акрон 0:0 Динамо Москва - Сочи 0:2 Урал - Динамо Москва 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:1 Краснодар - Динамо Москва 3:1
Результаты матчей
Крылья Советов
Динамо Москва
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Крылья Советов
Динамо Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|2
|Спартак Москва
|Хлусевич Даниил
|2
|Краснодар
|Кордоба Джон
|1 (1)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|1 (1)
|Динамо Москва
|Смолов Фёдор
|1
|Пари НН
|Александров Виктор
|1
|Факел
|Кудряшов Фёдор
|1
|Локомотив Москва
|Дзюба Артём
|1
|Урал
|Кулаков Денис
|1
|Сочи
|Юсупов Артур
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Крылья Советов - Динамо Москва
Исход игры
Крылья Советов
43.1% (28)
Ничья
38.5% (25)
Динамо Москва
18.5% (12)
Тотал 2.5
Больше
56.67% (34)
Меньше
43.33% (26)
Обе команды забьют
Да
90% (54)
Нет
10% (6)
Популярный счёт
2:1 Крылья Советов
32.3% (21)
1:1 Ничья
30.8% (20)
1:2 Динамо Москва
12.3% (8)
2:2 Ничья
6.2% (4)
2:0 Крылья Советов
4.6% (3)
0:2 Динамо Москва
3.1% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!