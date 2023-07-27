  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Крылья Советов
 
Позже
Динамо Москва
Прогнозы 65
Крылья Советов 43.1% (28)
X 38.5% (25)
Динамо Москва 18.5% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крылья Советов
Ничья
Динамо Москва
2.69
3.80
2.90
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Крылья Советов
Динамо Москва

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
69.2%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

26 матчей

38.5%
23.1%
38.4%
10 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

19.2%
53.8%
27%
5 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

34.6%
34.6%
30.8%
9 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
1:0
К
1:1
К
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
5:2
ПЛ
0:1
К
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
К
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:3
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

20
7

Голов в среднем за матч

1.43
0.58

Среднее время на гол

63
154

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

32
21

Голов в среднем за матч

1.23
0.81

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

73
111

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарре Бенхамин 1 1
Бабкин Сергей 1 1
Рассказов Николай 0 0
Ежов Роман 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 1 1
Тюкавин Константин 0 0

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ежов Роман 1 0
Костанца Фернандо 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Роберто 1 0

Результаты матчей

Крылья Советов
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Динамо Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

2
0
Крылья Советов
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Динамо Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Крылья Советов - Балтика 2:3 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Урал 1:1 Рубин - Крылья Советов 2:1
Нефтехимик - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Сокол 1:2 Крылья Советов - Спартак Москва 1:0 Факел - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Урал 3:0 Крылья Советов - Локомотив Москва 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Зенит 1:5 Пари НН - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Химки 0:0 Сочи - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Крылья Советов - Ахмат 0:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2
Динамо Москва
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Пари НН - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Динамо Москва - Пари НН 4:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3
ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Оренбург - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4 Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Химки - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Факел 0:2 Зенит - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Акрон 0:0 Динамо Москва - Сочи 0:2 Урал - Динамо Москва 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:1 Краснодар - Динамо Москва 3:1

Результаты матчей

Крылья Советов
Динамо Москва

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Крылья Советов
Динамо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Краснодар
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Сочи
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Урал
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Крылья Советов
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Ростов
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Локомотив Москва
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Рубин
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
ЦСКА Москва
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Ахмат
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Факел
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Оренбург
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Пари НН
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Балтика
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Динамо Москва
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сочи
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Ростов
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Урал
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Локомотив Москва
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ахмат
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Динамо Москва
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Пари НН
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Зенит
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Крылья Советов
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Рубин
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Урал
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Оренбург
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Факел
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
ЦСКА Москва
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Балтика
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 2
Спартак Москва Хлусевич Даниил 2
Краснодар Кордоба Джон 1 (1)
Рубин Даку Мирлинд 1 (1)
Динамо Москва Смолов Фёдор 1
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 1
Факел Кудряшов Фёдор 1
Локомотив Москва Дзюба Артём 1
Урал Кулаков Денис 1
Сочи Юсупов Артур 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 июля 2023, осталось 2 дня 6 часов 21 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 32.3% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 65
    Крылья Советов 43.1% (28)
    X 38.5% (25)
    Динамо Москва 18.5% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Крылья Советов
    Ничья
    Динамо Москва
    2.69
    3.80
    2.90
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Крылья Советов - Динамо Москва онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Крылья Советов - Динамо Москва

    Исход игры
    Крылья Советов
    43.1% (28)
    Ничья
    38.5% (25)
    Динамо Москва
    18.5% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.67% (34)
    Меньше
    43.33% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    90% (54)
    Нет
    10% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Крылья Советов
    32.3% (21)
    1:1 Ничья
    30.8% (20)
    1:2 Динамо Москва
    12.3% (8)
    2:2 Ничья
    6.2% (4)
    2:0 Крылья Советов
    4.6% (3)
    0:2 Динамо Москва
    3.1% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Крылья Советов
    Динамо Москва
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     