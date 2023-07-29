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  4. Бундеслига 2023-2024

Австрия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Вольфсбергер
2:1
Конец матча
Блау-Вайсс Линц
0'
1:0
3' Гол
Балло Тьерно
14' Желтая карточка
Штраусс Фабио
22' Желтая карточка
Michael Brandner
23' Желтая карточка
Митрович Данило
44' Желтая карточка
Хаудум Штефан
2:0
50' Гол
Балло Тьерно
74' Желтая карточка
Pascal Muller
79' Желтая карточка
Баумгартнер Доминик
2:1
90' Гол
Simon Pirkl
90'+7
1
Бонманн
Хендрик
22
Баумгартнер
Доминик
8
Писингер
Симон
4
Кеннеди
Скотт
3
Шерцер
Йонатан
97
Яшич
Адис
16
Ляйтгеб
Марио
44
Омич
Эрвин
11
Балло
Тьерно
9
Циммерманн
Бернхард
23
Ридер
Флориан
1
Nicolas
Schmid
2
Штраусс
Фабио
5
Митрович
Данило
27
Хаудум
Штефан
6
Кох
Тобиас
8
Simon
Pirkl
13
Michael
Brandner
22
Fabian
Windhager
9
Ronivaldo
II
10
Paul
Mensah
11
Хофер
Рафаэль
Вольфсбергер
4-3-3
Блау-Вайсс Линц
4-3-3

История личных встреч

Вольфсбергер
Блау-Вайсс Линц

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
1:3
ЭЛ
2:0

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балло Тьерно 2 2
Ридер Флориан 0 0
Блау-Вайсс Линц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Simon Pirkl 1 1

Карточки

Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баумгартнер Доминик 1 0
Pascal Muller 1 0
Блау-Вайсс Линц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаудум Штефан 1 0
Michael Brandner 1 0
Штраусс Фабио 1 0
Митрович Данило 1 0

Результаты матчей

Вольфсбергер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Блау-Вайсс Линц
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Вольфсбергер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Блау-Вайсс Линц
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбергер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Куфштайн - Вольфсбергер 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Дебрецен 1:0 Динамо Киев - Вольфсбергер 8:0
Вольфсбергер - Жилина 2:2 Леобен - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 0:9 Атус Велден - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:2 Рид - Вольфсбергер 1:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:0 Хартберг - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 2:2 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Хартберг 2:2 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:3 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 4:0 Вольфсбергер - Рид 1:0 Рид - Вольфсбергер 0:0
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 1:5 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - Диошдьёр 2:0 Амштеттен - Блау-Вайсс Линц 1:1
Фёрст Вена - Блау-Вайсс Линц 2:0 Галлнойкирхен - Блау-Вайсс Линц 0:6 Блау-Вайсс Линц - Штурм-2 2:1 Рапид-2 Вена - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Хорн 0:1 Санкт-Пёльтен - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Флоридсдорфер 1:1 Гразер - Блау-Вайсс Линц 0:3 Блау-Вайсс Линц - Дорнбирн 1:0 Лиферинг - Блау-Вайсс Линц 2:2 Блау-Вайсс Линц - Адмира 3:1 Аустрия Вена-2 - Блау-Вайсс Линц 2:1 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 1:2 Блау-Вайсс Линц - Амштеттен 2:1 СВ Лафниц - Блау-Вайсс Линц 1:1 Блау-Вайсс Линц - Капфенберг 2:0

Результаты матчей

Вольфсбергер
Блау-Вайсс Линц

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Вольфсбергер
Блау-Вайсс Линц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Клагенфурт
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Вольфсбергер
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Рапид Вена
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
ЛАСК
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Хартберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Аустрия Лустенау
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Альтах
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Штурм
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аустрия Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Блау-Вайсс Линц
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сваровски Тироль
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбергер
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Хартберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
ЛАСК
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Блау-Вайсс Линц
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Аустрия Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Штурм
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Альтах
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аустрия Лустенау
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Рапид Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аустрия Клагенфурт
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сваровски Тироль
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Клагенфурт
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Аустрия Лустенау
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Рапид Вена
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Сваровски Тироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Аустрия Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Штурм
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Альтах
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Хартберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Вольфсбергер
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Блау-Вайсс Линц
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Andy Irving 2 (1)
Вольфсбергер Балло Тьерно 2
Аустрия Лустенау Lukas Fridrikas 2
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 1 (1)
Блау-Вайсс Линц Simon Pirkl 1
Весь список

Топ нарушителей
Хартберг Mamadou Sangare 1
Аустрия Лустенау Оливейра Андерсон 1
Аустрия Лустенау Маак Маттиас 1
Хартберг Кайнц Тобиас 1
ЛАСК Стойкович Филип 1
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
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    • 44'
      Хаудум Штефан получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Митрович Данило получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Michael Brandner получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Штраусс Фабио получил желтую карточку от судьи
    • 4'
      Г О О О О Л - Thierno Ballo бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Вольфсбергер 2:1 Блау-Вайсс Линц онлайн

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