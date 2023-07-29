Тур: 1. Стадион: Profertil Arena Hartberg.
1:0
Перерыв
Ход матча
21'
1:0
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
26
Ланг
Кристоф
23
Кайнц
Тобиас
31
Маак
Маттиас
23
Pius
Grabher
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Хайль ЮргенЗащитник
-
14 Компош ПаульЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Ланг КристофПолузащитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
18 Sam Schutti
-
Главный тренер: Markus Schopp
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Маак МаттиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Pius GrabherПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
-
11 Диалло БайлаЗащитник
-
17 Raul Marte
-
-
15 Namory Cisse
-
41 Enes Koc
-
Главный тренер: Markus Mader
История личных встреч
Хартберг
Аустрия Лустенау
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
57.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 12 побед
31 матч
32.3%
19.4%
48.3%
10 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
22.6%
35.5%
41.9%
7 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
32.3%
29%
38.7%
10 побед 9 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
23
Голов в среднем за матч
0.8
1.44
Среднее время на гол
112
62
Всего голов
32
15
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
44
38
Голов в среднем за матч
1.42
1.23
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
63
73
Бомбардиры внутри турнира
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диаките Усман
|1
|1
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Tiefenbach
|1
|0
Результаты последних матчей
Хартберг
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Фаворитнер - Хартберг 2:3 Хартберг - Блэкберн 1:4 Хартберг - Полесье 2:3 Леобен - Хартберг 0:0
Хартберг - Нюрнберг 2:2 Хартберг - Гразер 0:0 Гляйсдорф 09 - Хартберг 1:1 Аустрия Лустенау - Хартберг 5:1 Хартберг - Рид 2:0 Хартберг - Вольфсбергер 0:2 Альтах - Хартберг 0:1 Хартберг - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 2:2 Хартберг - Альтах 2:2 Рид - Хартберг 1:3 Хартберг - Аустрия Лустенау 0:1 Хартберг - Штурм-2 3:0 Хартберг - ЛАСК 2:2 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 1:0
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
СПГ Силз/Метц - Аустрия Лустенау 0:8 Аустрия Лустенау - Хольштайн Киль 1:6 Аустрия Лустенау - Дорнбирнер 5:0 Аустрия Лустенау - Санкт-Паули 1:7
Санкт-Галлен - Аустрия Лустенау 1:2 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 5:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:2 Аустрия Лустенау - Хартберг 5:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:4 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 2:2 Аустрия Лустенау - Рид 2:2 Рид - Аустрия Лустенау 4:4 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:3 Аустрия Лустенау - Альтах 1:0 Хартберг - Аустрия Лустенау 0:1 Аустрия Лустенау - Вадуц 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ЛАСК
|Люкенедер Феликс
|1
|Хартберг
|Диаките Усман
|1
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|1
|Вольфсбергер
|Балло Тьерно
|1
|Рапид Вена
|Matthias Seidl
|1
|ЛАСК
|Стойкович Филип
|1
|Блау-Вайсс Линц
|Хаудум Штефан
|1
|Рапид Вена
|Кершбаум Роман
|1
|Блау-Вайсс Линц
|Michael Brandner
|1
|Блау-Вайсс Линц
|Штраусс Фабио
|1