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Австрия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Хартберг
1:0
Перерыв
Аустрия Лустенау
0'
1:0
21' Гол
Диаките Усман
36' Желтая карточка
Daniel Tiefenbach

Ход матча

21'
Диаките Усман
1:0
36'
 
Daniel Tiefenbach
Лучшие коэффициенты
Хартберг
Ничья
Аустрия Лустенау
1.93
5.40
4.24
Все Коэффициенты
1
Заллингер
Рафаэль
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
5
Ibane
Bowat
20
Manuel
Pfeifer
32
Диаките
Усман
70
Провиденс
Рубен
26
Ланг
Кристоф
23
Кайнц
Тобиас
27
Прокоп
Доминик
11
Энтруп
Максимилиан
27
Domenik
Schierl
7
Fabian
Gmeiner
31
Маак
Маттиас
6
Dario
Grujic
4
Tobias
Berger
33
Daniel
Tiefenbach
23
Pius
Grabher
28
Оливейра
Андерсон
70
Stefano
Surdanovic
10
Lukas
Fridrikas
18
Anthony
Schmid
Хартберг
4-1-4-1
Аустрия Лустенау
4-2-3-1

История личных встреч

Хартберг
Аустрия Лустенау

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
57.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 12 побед

31 матч

32.3%
19.4%
48.3%
10 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

22.6%
35.5%
41.9%
7 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

32.3%
29%
38.7%
10 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

Б
5:1
Б
0:1
Б
1:1
Б
4:1
ЭЛ
2:0
ЭЛ
0:4
ЭЛ
0:0
ЭЛ
1:2
ЭЛ
1:3
ЭЛ
0:4
ЭЛ
0:1
ЭЛ
5:0
ЭЛ
1:0
ЭЛ
1:1
ЭЛ
0:1
ЭЛ
0:1
ЭЛ
1:3
ЭЛ
0:0
ЭЛ
3:1
ЭЛ
0:1
ЭЛ
2:0
ЭЛ
0:2
ЭЛ
4:0
ЭЛ
2:3
ЭЛ
2:2
ЭЛ
1:1
ЭЛ
2:1
ЭЛ
1:0
ЭЛ
3:0
ЭЛ
0:3
ЭЛ
2:0

Голы

Всего голов

12
23

Голов в среднем за матч

0.8
1.44

Среднее время на гол

112
62

Всего голов

32
15

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

44
38

Голов в среднем за матч

1.42
1.23

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

63
73

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диаките Усман 1 1
Аустрия Лустенау
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аустрия Лустенау
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Tiefenbach 1 0

Результаты последних матчей

Хартберг
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Фаворитнер - Хартберг 2:3 Хартберг - Блэкберн 1:4 Хартберг - Полесье 2:3 Леобен - Хартберг 0:0
Хартберг - Нюрнберг 2:2 Хартберг - Гразер 0:0 Гляйсдорф 09 - Хартберг 1:1 Аустрия Лустенау - Хартберг 5:1 Хартберг - Рид 2:0 Хартберг - Вольфсбергер 0:2 Альтах - Хартберг 0:1 Хартберг - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 2:2 Хартберг - Альтах 2:2 Рид - Хартберг 1:3 Хартберг - Аустрия Лустенау 0:1 Хартберг - Штурм-2 3:0 Хартберг - ЛАСК 2:2 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 1:0
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
СПГ Силз/Метц - Аустрия Лустенау 0:8 Аустрия Лустенау - Хольштайн Киль 1:6 Аустрия Лустенау - Дорнбирнер 5:0 Аустрия Лустенау - Санкт-Паули 1:7
Санкт-Галлен - Аустрия Лустенау 1:2 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 5:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:2 Аустрия Лустенау - Хартберг 5:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:4 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 2:2 Аустрия Лустенау - Рид 2:2 Рид - Аустрия Лустенау 4:4 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:3 Аустрия Лустенау - Альтах 1:0 Хартберг - Аустрия Лустенау 0:1 Аустрия Лустенау - Вадуц 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Клагенфурт
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Хартберг
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Вольфсбергер
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Рапид Вена
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
ЛАСК
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Альтах
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аустрия Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Штурм
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сваровски Тироль
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Блау-Вайсс Линц
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Аустрия Лустенау
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбергер
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Хартберг
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
ЛАСК
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Аустрия Лустенау
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Блау-Вайсс Линц
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Штурм
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Аустрия Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Альтах
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Рапид Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аустрия Клагенфурт
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сваровски Тироль
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Клагенфурт
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Рапид Вена
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Сваровски Тироль
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Штурм
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Аустрия Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Альтах
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вольфсбергер
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хартберг
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аустрия Лустенау
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Блау-Вайсс Линц
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ЛАСК Люкенедер Феликс 1
Хартберг Диаките Усман 1
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 1
Вольфсбергер Балло Тьерно 1
Рапид Вена Matthias Seidl 1
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Стойкович Филип 1
Блау-Вайсс Линц Хаудум Штефан 1
Рапид Вена Кершбаум Роман 1
Блау-Вайсс Линц Michael Brandner 1
Блау-Вайсс Линц Штраусс Фабио 1
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 36'
    Daniel Tiefenbach получил желтую карточку от судьи
  • 21'
    Г О О О О Л - Диаките Усман бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хартберг
Ничья
Аустрия Лустенау
1.93
5.40
4.24
Все Коэффициенты
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Аустрия Лустенау
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