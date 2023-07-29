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Австрия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Сваровски Тироль
0:1
Перерыв
Аустрия Клагенфурт
0'
0:1
10' Гол
Sinan Karweina

Ход матча

10'
0:1
Sinan Karweina
(Andy Irving)
Лучшие коэффициенты
Сваровски Тироль
Ничья
Аустрия Клагенфурт
7.60
4.10
3.56
Все Коэффициенты
40
Стейскал
Адам
14
Alexander
Ranacher
5
Felix
Bacher
26
Dominik
Stumberger
44
Шульц
Кофи
7
Кронбергер
Лука
4
Мюллер
Валентино
77
Эртльталер
Юлиус
98
Огринец
Санди
9
Прелец
Ник
11
Букса
Александр
13
Менцель
Филлип
8
Kosmas
Gezos
31
Thorsten
Mahrer
37
Nicolas
Wimmer
17
Штрауди
Симон
19
Andy
Irving
20
Бенателли
Рико
14
Christopher
Cvetko
33
Шумахер
Тилль
10
Sinan
Karweina
39
Арвайлер
Йонас
Сваровски Тироль
4-3-1-2
Аустрия Клагенфурт
3-5-2

История личных встреч

Сваровски Тироль
Аустрия Клагенфурт

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед

13 матчей

7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

Б
2:3
Б
2:2
Б
0:1
Б
2:1
ВЛ
1:1
ВЛ
1:1
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

1.7
1.7

Среднее время на гол

52
52

Всего голов

20
22

Голов в среднем за матч

1.54
1.69

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

58
53

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sinan Karweina 1 1
Andy Irving 0 0

Карточки

Результаты последних матчей

Сваровски Тироль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Бад Шаллербах - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:4
Сваровски Тироль - Рид 1:1 Хартберг - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Рид - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 4:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Штурм-2 0:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:3 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:2 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:0 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:3
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Форвертс Штайр - Аустрия Клагенфурт 0:3 Аско Коттманнсдорф - Аустрия Клагенфурт 0:10 Аустрия Клагенфурт - Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Клагенфурт - Леобен 4:0
Аустрия Клагенфурт - Лиферинг 1:4 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 0:9 Аустрия Клагенфурт - Ферлах 8:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:1 Штурм-2 - Аустрия Клагенфурт 4:1 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм-2 0:2 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 0:3 Гразер - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 4:2 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Клагенфурт
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Хартберг
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Вольфсбергер
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Рапид Вена
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
ЛАСК
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Альтах
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аустрия Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Штурм
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сваровски Тироль
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Блау-Вайсс Линц
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Аустрия Лустенау
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбергер
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Хартберг
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
ЛАСК
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Аустрия Лустенау
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Блау-Вайсс Линц
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Штурм
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Аустрия Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Альтах
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Рапид Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аустрия Клагенфурт
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сваровски Тироль
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Клагенфурт
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Рапид Вена
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Сваровски Тироль
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Штурм
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Аустрия Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Альтах
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вольфсбергер
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хартберг
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аустрия Лустенау
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Блау-Вайсс Линц
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ЛАСК Люкенедер Феликс 1
Хартберг Диаките Усман 1
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 1
Вольфсбергер Балло Тьерно 1
Рапид Вена Matthias Seidl 1
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Стойкович Филип 1
Блау-Вайсс Линц Хаудум Штефан 1
Рапид Вена Кершбаум Роман 1
Блау-Вайсс Линц Michael Brandner 1
Блау-Вайсс Линц Штраусс Фабио 1
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 10'
    Andy Irving сделал результативную передачу.
  • 10'
    Г О О О О Л - Sinan Karweina бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сваровски Тироль
Ничья
Аустрия Клагенфурт
7.60
4.10
3.56
Все Коэффициенты
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Аустрия Клагенфурт
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