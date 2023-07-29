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  4. Бундеслига 2023-2024

Австрия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Сваровски Тироль
1:3
Конец матча
Аустрия Клагенфурт
0'
0:1
10' Гол
Sinan Karweina
0:2
53' Гол
Andy Irving
58' Желтая карточка
Thorsten Mahrer
78' Желтая карточка
Кронбергер Лука
1:2
80' Гол
Кронбергер Лука
1:3
90' Гол
Andy Irving
90'+8
40
Стейскал
Адам
14
Alexander
Ranacher
5
Felix
Bacher
26
Dominik
Stumberger
44
Шульц
Кофи
7
Кронбергер
Лука
4
Мюллер
Валентино
77
Эртльталер
Юлиус
98
Огринец
Санди
9
Прелец
Ник
11
Букса
Александр
13
Менцель
Филлип
8
Kosmas
Gezos
31
Thorsten
Mahrer
37
Nicolas
Wimmer
17
Штрауди
Симон
19
Andy
Irving
20
Бенателли
Рико
14
Christopher
Cvetko
33
Шумахер
Тилль
10
Sinan
Karweina
39
Арвайлер
Йонас
Сваровски Тироль
4-3-1-2
Аустрия Клагенфурт
3-5-2

История личных встреч

Сваровски Тироль
Аустрия Клагенфурт

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед

13 матчей

7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

Б
2:3
Б
2:2
Б
0:1
Б
2:1
ВЛ
1:1
ВЛ
1:1
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

1.7
1.7

Среднее время на гол

52
52

Всего голов

20
22

Голов в среднем за матч

1.54
1.69

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

58
53

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кронбергер Лука 1 1
Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Andy Irving 2 2
Sinan Karweina 1 1
Florian Jaritz 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кронбергер Лука 1 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Thorsten Mahrer 1 0

Результаты матчей

Сваровски Тироль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аустрия Клагенфурт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Сваровски Тироль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аустрия Клагенфурт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Сваровски Тироль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Бад Шаллербах - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:4
Сваровски Тироль - Рид 1:1 Хартберг - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Рид - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 4:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Штурм-2 0:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:3 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:2 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:0 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:3
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Форвертс Штайр - Аустрия Клагенфурт 0:3 Аско Коттманнсдорф - Аустрия Клагенфурт 0:10 Аустрия Клагенфурт - Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Клагенфурт - Леобен 4:0
Аустрия Клагенфурт - Лиферинг 1:4 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 0:9 Аустрия Клагенфурт - Ферлах 8:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:1 Штурм-2 - Аустрия Клагенфурт 4:1 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм-2 0:2 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 0:3 Гразер - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 4:2 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 1:0

Результаты матчей

Сваровски Тироль
Аустрия Клагенфурт

Точный счет

1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Сваровски Тироль
Аустрия Клагенфурт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Клагенфурт
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Вольфсбергер
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Рапид Вена
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
ЛАСК
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Хартберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Аустрия Лустенау
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Альтах
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Штурм
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аустрия Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Блау-Вайсс Линц
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сваровски Тироль
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбергер
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Хартберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
ЛАСК
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Блау-Вайсс Линц
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Аустрия Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Штурм
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Альтах
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аустрия Лустенау
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Рапид Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аустрия Клагенфурт
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сваровски Тироль
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Клагенфурт
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Аустрия Лустенау
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Рапид Вена
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Сваровски Тироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Аустрия Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Штурм
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Альтах
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Хартберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Вольфсбергер
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Блау-Вайсс Линц
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Andy Irving 2 (1)
Вольфсбергер Балло Тьерно 2
Аустрия Лустенау Lukas Fridrikas 2
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 1 (1)
Блау-Вайсс Линц Simon Pirkl 1
Весь список

Топ нарушителей
Хартберг Mamadou Sangare 1
Аустрия Лустенау Оливейра Андерсон 1
Аустрия Лустенау Маак Маттиас 1
Хартберг Кайнц Тобиас 1
ЛАСК Стойкович Филип 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 10'
      Andy Irving сделал результативную передачу.
    • 10'
      Г О О О О Л - Sinan Karweina бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сваровски Тироль 1:3 Аустрия Клагенфурт онлайн

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