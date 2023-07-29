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Словакия: Суперлига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Скалица
2:0
Конец матча
Злате Моравце
0'
1:0
58' Гол
Гаша Роман
2:0
83' Гол
Denis Baumgartner
90' Желтая карточка
Denis Baumgartner
90'+4
1
Matej
Luksch
37
Adam
Krcik
20
Подгорин
Оливер
5
Michael
Ranko
16
Матеёв
Роберт
18
Martin
Nagy
II
19
Martin
Masik
21
Jakub
Kousal
23
Гаша
Роман
7
Яо
Янн
Майкл
34
Собчик
Алекс
1
Matej
Slavik
2
Майдан
Владимир
25
Наги
Рихард
39
Мошко
Матей
90
Чонка
Матуш
6
Гоно
Мирослав
14
Дуга
Денис
29
Бренкус
Адам
16
Мондек
Кароль
7
Черепаки
Роман
11
Jakub
Svec
Скалица
4-2-3-1
Злате Моравце
4-3-3

История личных встреч

Скалица
Злате Моравце

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

8 матчей

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

История матчей

С
0:1
С
0:0
С
0:2
С
2:2
К
3:1
С
1:0
С
3:1
С
2:3

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.38
1.25

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
72

Бомбардиры внутри турнира

Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаша Роман 1 1
Denis Baumgartner 1 1
Яо Янн Майкл 0 0
Daniel Smekal 0 0
Злате Моравце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Denis Baumgartner 1 0
Злате Моравце
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Скалица
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Злате Моравце
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Скалица
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Злате Моравце
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Скалица
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Скалица - Мошонмадьяровар 0:1 МФК Вышков - Скалица 1:1 Скалица - Петржалка 1:0 Поважска-Бистрица - Скалица 0:1
Словацко - Скалица 3:1 Баник Острава - Скалица 1:2 Тренчин - Скалица 1:3 Скалица - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Ружомберок - Скалица 1:2 Скалица - Михаловце 3:2 Скалица - Злате Моравце 0:1 Скалица - Слован Братислава 3:3 Михаловце - Скалица 1:1 Слован Братислава - Скалица 2:1 Скалица - Ружомберок 1:1 Злате Моравце - Скалица 0:0 Скалица - Тренчин 2:0 Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 2:2 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2
Злате Моравце
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Злате Моравце - Погронье 3:0 Бани Яс - Злате Моравце 0:1 Дьёр - Злате Моравце 1:2 Вашаш - Злате Моравце 1:0
Татран Ладке - Злате Моравце 0:3 Злате Моравце - Петржалка 3:1 Михаловце - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Ружомберок 1:0 Скалица - Злате Моравце 0:1 Тренчин - Злате Моравце 2:1 Злате Моравце - Татран Липтовски-Микулаш 0:1 Злате Моравце - Скалица 0:0 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Михаловце 2:5 Михаловце - Злате Моравце 0:0 Злате Моравце - Слован Братислава 1:1 Тренчин - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:1

Результаты матчей

Скалица
Злате Моравце

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Скалица
Злате Моравце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Скалица
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
ДАК
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Михаловце
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Кошице
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Слован Братислава
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Спартак Трнава
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Тренчин
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ружомберок
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Жилина
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Злате Моравце
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Дукла Банска-Бистрица
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Скалица
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Кошице
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Михаловце
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Злате Моравце
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Жилина
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ружомберок
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Тренчин
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Спартак Трнава
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Слован Братислава
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ДАК
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Железярне Подбрезова
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Дукла Банска-Бистрица
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Слован Братислава
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
ДАК
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Дукла Банска-Бистрица
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Жилина
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ружомберок
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Тренчин
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Спартак Трнава
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Кошице
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Михаловце
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Скалица
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Злате Моравце
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 3
Скалица Гаша Роман 1
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 1
Скалица Denis Baumgartner 1
Железярне Подбрезова Christophe Kabongo 1
Весь список

Топ нарушителей
Железярне Подбрезова Кузма Марек 1
Дукла Банска-Бистрица Branislav Luptak 1
Дукла Банска-Бистрица Рихтарех Давид 1
Скалица Denis Baumgartner 1
ДАК Труса Матей 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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