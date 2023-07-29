Тур: 1. Стадион: Жемплин.
0'
Ход матча
17
Вашко
Филип
10
Жофчак
Игор
46
Труса
Матей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вашко ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Жофчак ИгорНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Сова ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
55 Artur Musak
-
Главный тренер: Marek Petrus
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Труса МатейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
78 Пинту АлексЗащитник
- Полузащитник
-
13 Кальмар ЖолтПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
21 Mark Csinger
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
История личных встреч
Михаловце
ДАК
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
80%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
16 матчей
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
Первый тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 13 побед
21 матч
19%
9.5%
71.5%
4 победы 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
23.8%
33.3%
42.9%
5 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
9.5%
28.6%
61.9%
2 победы 6 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
5
Голов в среднем за матч
1.55
0.5
Среднее время на гол
58
180
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
2.6
1.64
Среднее время на гол
34
55
Всего голов
43
23
Голов в среднем за матч
2.05
1.1
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
43
82
Результаты последних матчей
Михаловце
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Михаловце - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Заря - Михаловце 2:1 Михаловце - Казинцбарцика 1:0
Заглембе Любин - Михаловце 3:0 Михаловце - ФК Гуменне 0:0 ФК Гуменне - Михаловце 2:0 Михаловце - Злате Моравце 1:0 Ружомберок - Михаловце 2:0 Михаловце - Тренчин 0:2 Скалица - Михаловце 3:2 Татран Липтовски-Микулаш - Михаловце 1:3 Михаловце - Скалица 1:1 Тренчин - Михаловце 3:3 Михаловце - Ружомберок 2:2 Казинцбарцика - Михаловце 0:3 Михаловце - Татран Липтовски-Микулаш 0:0 Злате Моравце - Михаловце 2:5 Михаловце - Злате Моравце 0:0 Железярне Подбрезова - Михаловце 2:2
ДАК
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Дила - ДАК 2:0 ДАК - Дила 2:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Жилина - ДАК 0:1
ДАК - Слован Братислава 2:3 Железярне Подбрезова - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Жилина 1:0 ДАК - Спартак Трнава 3:1 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 2:3 Ружомберок - ДАК 0:1 ДАК - Скалица 2:1 Михаловце - ДАК 0:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 ДАК - Ружомберок 1:0 Тренчин - ДАК 0:4 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|3
|Скалица
|Гаша Роман
|1
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|1
|Железярне Подбрезова
|Christophe Kabongo
|1
|Железярне Подбрезова
|Marek Kristian Bartos
|0 (2)
|Железярне Подбрезова
|Кузма Марек
|1
|Дукла Банска-Бистрица
|Branislav Luptak
|1
|Дукла Банска-Бистрица
|Рихтарех Давид
|1
|Дукла Банска-Бистрица
|Слебодник Тибор
|1
|Железярне Подбрезова
|Christophe Kabongo
|1