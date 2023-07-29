  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024

Словакия: Суперлига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Михаловце
0:0
Второй тайм: 74'
ДАК
0'

Ход матча

46'
 
Mark Csinger
Рисванис Спирос
61'
 
Ammar Ramadan
Milan Vitalis
62'
Стайнгубел Кристиан
Stanislav Danko
 
Лучшие коэффициенты
Михаловце
Ничья
ДАК
5.50
3.80
2.45
Все Коэффициенты
1
Сараз
Беньямин
21
Магда
Даниэль
15
Марьянович
Саша
5
Polydefkis
Volanakis
17
Вашко
Филип
8
Yushi
Shimamura
7
Daniel
Pavuk
51
Stanislav
Danko
10
Жофчак
Игор
66
Беднар
Мартин
9
Matus
Marcin
99
Петраш
Самуэл
80
Гаврич
Желько
44
Рисванис
Спирос
16
Брунетти
Матеус
17
Андзуана
Иоан
66
Качер
Мирослав
8
Димун
Милан
18
Мендес
Алехандро
46
Труса
Матей
45
Крстович
Никола
27
Milan
Vitalis
Михаловце
4-3-3
ДАК
4-3-3

История личных встреч

Михаловце
ДАК

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
80%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 13 побед

21 матч

19%
9.5%
71.5%
4 победы 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

23.8%
33.3%
42.9%
5 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

9.5%
28.6%
61.9%
2 победы 6 ничьих 13 побед

История матчей

С
0:2
С
1:0
С
1:0
С
4:1
С
2:1
С
2:4
С
5:0
С
5:0
С
1:1
С
5:0
С
0:2
С
2:1
С
4:1
С
2:0
С
1:2
С
1:2
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
3:1
С
0:3

Голы

Всего голов

17
5

Голов в среднем за матч

1.55
0.5

Среднее время на гол

58
180

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

2.6
1.64

Среднее время на гол

34
55

Всего голов

43
23

Голов в среднем за матч

2.05
1.1

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

43
82

Результаты последних матчей

Михаловце
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Михаловце - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Заря - Михаловце 2:1 Михаловце - Казинцбарцика 1:0
Заглембе Любин - Михаловце 3:0 Михаловце - ФК Гуменне 0:0 ФК Гуменне - Михаловце 2:0 Михаловце - Злате Моравце 1:0 Ружомберок - Михаловце 2:0 Михаловце - Тренчин 0:2 Скалица - Михаловце 3:2 Татран Липтовски-Микулаш - Михаловце 1:3 Михаловце - Скалица 1:1 Тренчин - Михаловце 3:3 Михаловце - Ружомберок 2:2 Казинцбарцика - Михаловце 0:3 Михаловце - Татран Липтовски-Микулаш 0:0 Злате Моравце - Михаловце 2:5 Михаловце - Злате Моравце 0:0 Железярне Подбрезова - Михаловце 2:2
ДАК
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Дила - ДАК 2:0 ДАК - Дила 2:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Жилина - ДАК 0:1
ДАК - Слован Братислава 2:3 Железярне Подбрезова - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Жилина 1:0 ДАК - Спартак Трнава 3:1 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 2:3 Ружомберок - ДАК 0:1 ДАК - Скалица 2:1 Михаловце - ДАК 0:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 ДАК - Ружомберок 1:0 Тренчин - ДАК 0:4 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Скалица
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
ДАК
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Михаловце
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Спартак Трнава
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Тренчин
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ружомберок
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Кошице
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Жилина
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Злате Моравце
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Дукла Банска-Бистрица
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Скалица
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Михаловце
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Злате Моравце
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Жилина
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Кошице
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ружомберок
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Тренчин
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Спартак Трнава
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ДАК
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Железярне Подбрезова
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Дукла Банска-Бистрица
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
ДАК
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Дукла Банска-Бистрица
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Жилина
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Кошице
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ружомберок
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Тренчин
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Спартак Трнава
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Михаловце
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Скалица
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Злате Моравце
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 3
Скалица Гаша Роман 1
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 1
Железярне Подбрезова Christophe Kabongo 1
Железярне Подбрезова Marek Kristian Bartos 0 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Железярне Подбрезова Кузма Марек 1
Дукла Банска-Бистрица Branislav Luptak 1
Дукла Банска-Бистрица Рихтарех Давид 1
Дукла Банска-Бистрица Слебодник Тибор 1
Железярне Подбрезова Christophe Kabongo 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Михаловце
Ничья
ДАК
5.50
3.80
2.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Михаловце 0:0 ДАК онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Михаловце
ДАК
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
1000 рублей - бесплатная ставка






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 