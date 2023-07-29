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Швейцария: Суперлига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Лугано
1:0
Второй тайм: 72'
Санкт-Галлен
0'
16' Желтая карточка
Кинтилья Хорди
28' Желтая карточка
Валенсуэла Мильтон
52' Желтая карточка
Дзанотти Маттиа
1:0
70' Гол
Целар Жан
71' Желтая карточка

Ход матча

16'
 
Кинтилья Хорди
28'
Валенсуэла Мильтон
 
46'
Эль-Амин Амура Мохамед
Эспиноса Джон
 
46'
Боттани Маттиа
Гргич Анто
 
52'
 
Дзанотти Маттиа
57'
Ayman El Wafi
Крешник Хайризи
 
67'
Мацек Роман
Бислими Уран
 
67'
 
Аколо Чадрак
Жеббель Виллем
67'
 
Nikolaj Moeller
Фон Моос Юлиан
70'
Целар Жан
(Эль-Амин Амура Мохамед)
1:0
71'
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 2
  • 3 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Лучшие коэффициенты
Лугано
Ничья
Санкт-Галлен
2.38
4.50
2.96
Все Коэффициенты
1
Саипи
Амир
34
Allan
Arigoni
4
Крешник
Хайризи
5
Хайдари
Альбиан
23
Валенсуэла
Мильтон
16
Гргич
Анто
14
Саббатини
Хонатан
6
Эспиноса
Джон
25
Бислими
Уран
11
Штеффен
Ренато
9
Целар
Жан
1
Ати-Зиги
Лоуренс
46
Дзанотти
Маттиа
15
Abdoulay
Diaby3
20
Фалльци
Альберт
33
Шмидт
Исаак
8
Кинтилья
Хорди
23
Фазлии
Бетим
16
Гёртлер
Лукас
37
Christian
Witzig
11
Фон
Моос
Юлиан
9
Жеббель
Виллем
Лугано
4-2-3-1
Санкт-Галлен
4-2-2-2

История личных встреч

Лугано
Санкт-Галлен

21 матч

90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.2%
14.3%
9.5%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

81%
33.3%
17 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 12 побед

39 матчей

48.7%
17.9%
33.4%
19 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

41%
25.6%
33.4%
16 побед 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

43.6%
25.6%
30.8%
17 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

С
1:2
С
1:1
С
1:1
С
2:3
К
4:1
С
3:0
С
0:2
С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
0:1
С
0:0
С
1:0
С
3:3
С
3:1
С
1:3
С
3:2
С
1:0
С
0:2
С
3:1
С
2:2
С
2:1
С
3:0
С
0:2
С
0:1
С
3:2
С
0:1
С
2:3
С
0:2
С
3:0
С
3:3
С
3:1
С
2:0
КШ
1:3
ЧЛ
3:1
ЧЛ
1:0
ТМС
1:3
ЧЛ
3:1
ЧЛ
2:1

Голы

Всего голов

40
24

Голов в среднем за матч

2
1.26

Среднее время на гол

45
71

Всего голов

26
28

Голов в среднем за матч

1.37
1.4

Среднее время на гол

65
64

Всего голов

66
52

Голов в среднем за матч

1.69
1.33

Тотал матчей

2.5
38
Больше 97%
Меньше 3%
1
32
Больше 82%
Меньше 18%
7
23
Больше 59%
Меньше 41%
16
16
Больше 41%
Меньше 59%
23
7
Больше 18%
Меньше 82%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
37

Среднее время на гол

53
67

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штеффен Ренато 1 0.5
Целар Жан 1 0.5
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.5
Боттани Маттиа 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гёртлер Лукас 1 0.5
Жеббель Виллем 1 0.5
Кинтилья Хорди 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валенсуэла Мильтон 1 0
Махмуд Хадж 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кинтилья Хорди 2 0
Аколо Чадрак 1 0
Фалльци Альберт 1 0
Patrick Sutter 1 0
Дзанотти Маттиа 1 0
Nikolaj Moeller 1 0

Результаты матчей

Лугано
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
2
Лугано
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
2

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Лугано - Парадисо 5:1 Унтерахинг - Лугано 1:1 Лугано - Беллинцона 3:2
Янг Бойз - Лугано 3:2 Цюрих - Лугано 2:3 Лугано - Янг Бойз 2:0 Базель - Лугано 1:1 Лугано - Винтертур 2:1 Люцерн - Лугано 2:2 Лугано - Грасcхоппер 5:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:2 Лугано - Сьон 2:0 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Серветт - Лугано 2:2 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Комо - Лугано 2:2 Лугано - Серветт 1:1 Лугано - Цюрих 2:0
Санкт-Галлен
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1 Санкт-Галлен - Вильярреал 6:1 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1
Санкт-Галлен - Аустрия Лустенау 1:2 Дорнбирн - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Шаффхаузен 2:1 Санкт-Галлен - Сьон 4:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 2:2 Люцерн - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Базель 6:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 0:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:2 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Цюрих 2:2 Аугсбург - Санкт-Галлен 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0

Результаты матчей

Лугано
Санкт-Галлен

Точный счет

0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Лугано
Санкт-Галлен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Санкт-Галлен
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Серветт
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Цюрих
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Янг Бойз
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Лозанна-Спорт
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Винтертур
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Люцерн
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Базель
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Ивердон
 1 0 0 1 0 - 2 0
11.
Стад Лозанна-Уши
 1 0 0 1 0 - 3 0
12.
Грасcхоппер
 0:1 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Лозанна-Спорт
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Янг Бойз
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Санкт-Галлен
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Винтертур
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Лугано
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Ивердон
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Базель
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Люцерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Серветт
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Грасcхоппер
 0:1 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
Стад Лозанна-Уши
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 0:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Серветт
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Люцерн
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Санкт-Галлен
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Стад Лозанна-Уши
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Винтертур
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Цюрих
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Грасcхоппер
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Лозанна-Спорт
 1:0 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Базель
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Ивердон
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 2
Лугано Штеффен Ренато 1 (1)
Базель Фрай Фабиан 1
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1
Янг Бойз Монтейро Джоэл 1
Весь список

Топ нарушителей
Базель Барри Тьерно 1 1
Санкт-Галлен Кинтилья Хорди 2
Грасcхоппер Абраши Амир 1
Лозанна-Спорт Дюссенн Ноэ 1
Ивердон Тижани Мохамед 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 28'
    Валенсуэла Мильтон получил желтую карточку от судьи
  • 16'
    Кинтилья Хорди получил желтую карточку от судьи
  • 3'
    Г О О О О Л - Шмидт Исаак уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
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    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Лугано
    Ничья
    Санкт-Галлен
    2.38
    4.50
    2.96
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Лугано 1:0 Санкт-Галлен онлайн

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