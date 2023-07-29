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Швейцария: Суперлига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Лугано
1:0
Конец матча
Санкт-Галлен
0'
16' Желтая карточка
Кинтилья Хорди
28' Желтая карточка
Валенсуэла Мильтон
52' Желтая карточка
Дзанотти Маттиа
1:0
70' Гол
Целар Жан
71' Желтая карточка
Хайдари Альбиан
75' Желтая карточка
Abdoulay Diaby3
89' Желтая карточка
Ван дер Венне Рихард
90' Желтая карточка
Боттани Маттиа
90' Желтая карточка
Карлен Грегори
90'+6
1
Саипи
Амир
34
Allan
Arigoni
4
Крешник
Хайризи
5
Хайдари
Альбиан
23
Валенсуэла
Мильтон
16
Гргич
Анто
14
Саббатини
Хонатан
6
Эспиноса
Джон
25
Бислими
Уран
11
Штеффен
Ренато
9
Целар
Жан
1
Ати-Зиги
Лоуренс
46
Дзанотти
Маттиа
15
Abdoulay
Diaby3
20
Фалльци
Альберт
33
Шмидт
Исаак
8
Кинтилья
Хорди
23
Фазлии
Бетим
16
Гёртлер
Лукас
37
Christian
Witzig
11
Фон
Моос
Юлиан
9
Жеббель
Виллем
Лугано
4-2-3-1
Санкт-Галлен
4-2-2-2

История личных встреч

Лугано
Санкт-Галлен

21 матч

90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.2%
14.3%
9.5%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

81%
33.3%
17 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 12 побед

39 матчей

48.7%
17.9%
33.4%
19 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

41%
25.6%
33.4%
16 побед 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

43.6%
25.6%
30.8%
17 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

С
1:2
С
1:1
С
1:1
С
2:3
К
4:1
С
3:0
С
0:2
С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
0:1
С
0:0
С
1:0
С
3:3
С
3:1
С
1:3
С
3:2
С
1:0
С
0:2
С
3:1
С
2:2
С
2:1
С
3:0
С
0:2
С
0:1
С
3:2
С
0:1
С
2:3
С
0:2
С
3:0
С
3:3
С
3:1
С
2:0
КШ
1:3
ЧЛ
3:1
ЧЛ
1:0
ТМС
1:3
ЧЛ
3:1
ЧЛ
2:1

Голы

Всего голов

40
24

Голов в среднем за матч

2
1.26

Среднее время на гол

45
71

Всего голов

26
28

Голов в среднем за матч

1.37
1.4

Среднее время на гол

65
64

Всего голов

66
52

Голов в среднем за матч

1.69
1.33

Тотал матчей

2.5
38
Больше 97%
Меньше 3%
1
32
Больше 82%
Меньше 18%
7
23
Больше 59%
Меньше 41%
16
16
Больше 41%
Меньше 59%
23
7
Больше 18%
Меньше 82%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
37

Среднее время на гол

53
67

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 2 1
Штеффен Ренато 1 0.5
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.5
Боттани Маттиа 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гёртлер Лукас 1 0.5
Жеббель Виллем 1 0.5
Кинтилья Хорди 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боттани Маттиа 1 0
Валенсуэла Мильтон 1 0
Хайдари Альбиан 1 0
Махмуд Хадж 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кинтилья Хорди 2 0
Карлен Грегори 1 0
Аколо Чадрак 1 0
Ван дер Венне Рихард 1 0
Фалльци Альберт 1 0
Abdoulay Diaby3 1 0
Patrick Sutter 1 0
Дзанотти Маттиа 1 0
Nikolaj Moeller 1 0

Результаты матчей

Лугано
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Лугано
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
2
Лугано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
2

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Лугано - Парадисо 5:1 Унтерахинг - Лугано 1:1 Лугано - Беллинцона 3:2
Янг Бойз - Лугано 3:2 Цюрих - Лугано 2:3 Лугано - Янг Бойз 2:0 Базель - Лугано 1:1 Лугано - Винтертур 2:1 Люцерн - Лугано 2:2 Лугано - Грасcхоппер 5:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:2 Лугано - Сьон 2:0 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Серветт - Лугано 2:2 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Комо - Лугано 2:2 Лугано - Серветт 1:1 Лугано - Цюрих 2:0
Санкт-Галлен
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1 Санкт-Галлен - Вильярреал 6:1 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1
Санкт-Галлен - Аустрия Лустенау 1:2 Дорнбирн - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Шаффхаузен 2:1 Санкт-Галлен - Сьон 4:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 2:2 Люцерн - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Базель 6:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 0:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:2 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Цюрих 2:2 Аугсбург - Санкт-Галлен 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0

Результаты матчей

Лугано
Санкт-Галлен

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Лугано
Санкт-Галлен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Цюрих
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Янг Бойз
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Серветт
 0:1 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
Санкт-Галлен
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Люцерн
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Винтертур
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Лозанна-Спорт
 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Грасcхоппер
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Базель
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Ивердон
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Стад Лозанна-Уши
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Санкт-Галлен
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Янг Бойз
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Лугано
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Лозанна-Спорт
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Винтертур
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Ивердон
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Базель
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Люцерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Серветт
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Грасcхоппер
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
Стад Лозанна-Уши
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Серветт
 0:1 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Цюрих
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Грасcхоппер
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Люцерн
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Стад Лозанна-Уши
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Винтертур
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Базель
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Лозанна-Спорт
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Ивердон
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 2
Лугано Целар Жан 2
Лугано Штеффен Ренато 1 (1)
Цюрих Ронер Фабиан 1 (1)
Лугано Эль-Амин Амура Мохамед 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Базель Барри Тьерно 1 1
Лозанна-Спорт Дюссенн Ноэ 2
Санкт-Галлен Кинтилья Хорди 2
Грасcхоппер Абраши Амир 1
Лугано Боттани Маттиа 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 28'
      Валенсуэла Мильтон получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Кинтилья Хорди получил желтую карточку от судьи
    • 3'
      Г О О О О Л - Шмидт Исаак уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Лугано 1:0 Санкт-Галлен онлайн

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