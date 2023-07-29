Тур: 2. Стадион: Stade de la Tuiliere.
1:0
Второй тайм: 74'
Ход матча
43'
1:0
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 5
-
2 Угловые 6
-
3 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
34
Raoul
Giger
80
Саншеш
Алвин
11
Бальде
Алиу
19
Илие
Рареш
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Raoul GigerЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
-
11 Бальде АлиуНападающий
- Нападающий
-
19 Илие РарешНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Каблан КрисЗащитник
- Защитник
-
28 Сузуки ТоитиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Койл ТрейПолузащитник
-
96 Лабо БригтонНападающий
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Какури ДионПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
53 Tim Meyer
-
-
57 Elvir Zukaj
-
55 Damian Nigg
-
Главный тренер: Bruno Berner
История личных встреч
Лозанна-Спорт
Грасcхоппер
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
81.8%
4 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
21 матч
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
32 матча
21.9%
28.1%
50%
7 побед 9 ничьих 16 побед
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
4 победы 20 ничьих 8 побед
Второй тайм
18.8%
31.3%
49.9%
6 побед 10 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
0.8
0.65
Среднее время на гол
112
139
Всего голов
29
15
Голов в среднем за матч
1.71
1
Среднее время на гол
52
90
Всего голов
41
26
Голов в среднем за матч
1.28
0.81
Тотал матчей
2.5
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
70
110
Бомбардиры внутри турнира
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальде Алиу
|1
|0.5
|Илие Рареш
|1
|0.5
|Дюссенн Ноэ
|0
|0
|Сене Кали
|0
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нденге Тсии-Виллиам
|1
|0.5
|Корбяну Теодор
|0
|0
Карточки
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|1
|0
|Anel Husic
|1
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|1
|0
Результаты матчей
Лозанна-Спорт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Грасcхоппер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
0
0
Лозанна-Спорт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Грасcхоппер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Лозанна-Спорт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Янг Бойз - Лозанна-Спорт 2:1 Лозанна-Спорт - Ницца 3:1 Лозанна-Спорт - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лозанна-Спорт - Стад де Ньон 1:2
Лозанна-Спорт - Сьон 3:1 Ивердон - Лозанна-Спорт 2:1 Арау - Лозанна-Спорт 2:2 Лозанна-Спорт - Виль 2:0 Тун - Лозанна-Спорт 3:3 Лозанна-Спорт - Нёвшатель Ксамакс 2:1 Ивердон - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Шаффхаузен 1:1 Вадуц - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 2:1 Беллинцона - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Ивердон 2:0 Лозанна-Спорт - Тун 1:3 Шаффхаузен - Лозанна-Спорт 1:2 Лозанна-Спорт - Вадуц 0:0 Виль - Лозанна-Спорт 1:2
Грасcхоппер
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Грасcхоппер - Серветт 1:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Лозанна Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1
Грасcхоппер - Вадуц 4:3 Базель - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 2:2 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:0 Грасcхоппер - Серветт 2:3 Лугано - Грасcхоппер 5:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 4:1 Винтертур - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Сьон 1:3 Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Сьон - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Винтертур 2:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:0
Результаты матчей
Лозанна-Спорт
Грасcхоппер
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Лозанна-Спорт
Грасcхоппер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|12.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|2
|Лугано
|Штеффен Ренато
|1 (1)
|Базель
|Фрай Фабиан
|1
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1
|Янг Бойз
|Монтейро Джоэл
|1
|Базель
|Барри Тьерно
|1 1
|Санкт-Галлен
|Кинтилья Хорди
|2
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|1
|Лозанна-Спорт
|Дюссенн Ноэ
|1
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1