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Швейцария: Суперлига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Лозанна-Спорт
1:1
Конец матча
Грасcхоппер
0'
1:0
43' Гол
Илие Рареш
1:1
76' Гол
Giotto Morandi
78' Желтая карточка
Francis Momoh
83' Желтая карточка
Кристерс Тоберс
83' Желтая карточка
Дюссенн Ноэ
87' Желтая карточка
Секо Аюму
90'+4

Ход матча

43'
Илие Рареш
(Сене Кали)
1:0
66'
 
Брэдли Финк
Дадашов Ренат
70'
Лабо Бригтон
Сене Кали
 
71'
Сузуки Тоити
Илие Рареш
 
71'
 
Какури Дион
Нденге Тсии-Виллиам
71'
 
Francis Momoh
Феррейра Филипе
76'
1:1
Giotto Morandi
(Корбяну Теодор)
78'
 
Francis Momoh
83'
 
Кристерс Тоберс
83'
Дюссенн Ноэ
 
85'
 
Damian Nigg
Корбяну Теодор
87'
 
Секо Аюму

Статистика матча

  • 15 Удары по воротам 10
  • 6 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 10
  • 3 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 431 Количество передач 345
  • 55 Владение мячом, % 45
1
Кастелла
Томас
34
Raoul
Giger
6
Дюссенн
Ноэ
4
Anel
Husic
3
Archie
Brown
10
Кустодио
Оливье
24
Бернед
Антуан
80
Саншеш
Алвин
11
Бальде
Алиу
9
Сене
Кали
19
Илие
Рареш
1
Хаммель
Джастин
24
Кемптер
Михаэль
15
Секо
Аюму
4
Кристерс
Тоберс
2
Абелс
Дирк
7
Нденге
Тсии-Виллиам
6
Абраши
Амир
8
Giotto
Morandi
77
Феррейра
Филипе
27
Дадашов
Ренат
19
Корбяну
Теодор
Лозанна-Спорт
4-3-3
Грасcхоппер
4-3-3

История личных встреч

Лозанна-Спорт
Грасcхоппер

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
81.8%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

32 матча

21.9%
28.1%
50%
7 побед 9 ничьих 16 побед

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
4 победы 20 ничьих 8 побед

Второй тайм

18.8%
31.3%
49.9%
6 побед 10 ничьих 16 побед

История матчей

С
3:1
С
0:2
С
3:1
С
3:1
К
2:0
ТМК
1:2
ЧЛ
1:0
ЧЛ
3:1
ЧЛ
1:2
ЧЛ
2:1
С
0:1
С
0:0
С
2:0
К
0:1
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
1:2
С
2:0
С
0:2
С
2:1
С
2:0
С
0:0
С
4:1
С
0:0
ТМС
0:0
С
1:1
С
0:2
С
2:1
С
0:0
С
2:1
С
2:0

Голы

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

0.8
0.65

Среднее время на гол

112
139

Всего голов

29
15

Голов в среднем за матч

1.71
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

41
26

Голов в среднем за матч

1.28
0.81

Тотал матчей

2.5
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

70
110

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна-Спорт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальде Алиу 1 0.5
Илие Рареш 1 0.5
Дюссенн Ноэ 0 0
Сене Кали 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нденге Тсии-Виллиам 1 0.5
Giotto Morandi 1 0.5
Корбяну Теодор 0 0

Карточки

Лозанна-Спорт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 2 0
Anel Husic 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 1 0
Секо Аюму 1 0
Francis Momoh 1 0
Кристерс Тоберс 1 0

Результаты матчей

Лозанна-Спорт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Грасcхоппер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Лозанна-Спорт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Грасcхоппер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

0
0
Лозанна-Спорт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Грасcхоппер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лозанна-Спорт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Янг Бойз - Лозанна-Спорт 2:1 Лозанна-Спорт - Ницца 3:1 Лозанна-Спорт - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лозанна-Спорт - Стад де Ньон 1:2
Лозанна-Спорт - Сьон 3:1 Ивердон - Лозанна-Спорт 2:1 Арау - Лозанна-Спорт 2:2 Лозанна-Спорт - Виль 2:0 Тун - Лозанна-Спорт 3:3 Лозанна-Спорт - Нёвшатель Ксамакс 2:1 Ивердон - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Шаффхаузен 1:1 Вадуц - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 2:1 Беллинцона - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Ивердон 2:0 Лозанна-Спорт - Тун 1:3 Шаффхаузен - Лозанна-Спорт 1:2 Лозанна-Спорт - Вадуц 0:0 Виль - Лозанна-Спорт 1:2
Грасcхоппер
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Грасcхоппер - Серветт 1:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Лозанна Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1
Грасcхоппер - Вадуц 4:3 Базель - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 2:2 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:0 Грасcхоппер - Серветт 2:3 Лугано - Грасcхоппер 5:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 4:1 Винтертур - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Сьон 1:3 Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Сьон - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Винтертур 2:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:0

Результаты матчей

Лозанна-Спорт
Грасcхоппер

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Лозанна-Спорт
Грасcхоппер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Цюрих
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Янг Бойз
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Серветт
 0:1 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
Санкт-Галлен
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Люцерн
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Винтертур
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Лозанна-Спорт
 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Грасcхоппер
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Базель
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Ивердон
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Стад Лозанна-Уши
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Санкт-Галлен
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Янг Бойз
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Лугано
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Лозанна-Спорт
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Винтертур
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Ивердон
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Базель
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Люцерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Серветт
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Грасcхоппер
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
Стад Лозанна-Уши
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Серветт
 0:1 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Цюрих
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Грасcхоппер
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Люцерн
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Стад Лозанна-Уши
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Винтертур
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Базель
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Лозанна-Спорт
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Ивердон
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 2
Лугано Целар Жан 2
Лугано Штеффен Ренато 1 (1)
Цюрих Ронер Фабиан 1 (1)
Лугано Эль-Амин Амура Мохамед 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Базель Барри Тьерно 1 1
Лозанна-Спорт Дюссенн Ноэ 2
Санкт-Галлен Кинтилья Хорди 2
Грасcхоппер Абраши Амир 1
Лугано Боттани Маттиа 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 43'
      Сене Кали сделал результативную передачу.
    • 43'
      Г О О О О Л - Илие Рареш бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Лозанна-Спорт 1:1 Грасcхоппер онлайн

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