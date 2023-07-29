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  4. Первый дивизион А 2023-2024

Бельгия: Первый дивизион А
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Спортинг Шарлеруа
1:1
Конец матча
АХ Лёвен
0'
1:0
9' Гол
Даббаг Одай
16' Красная карточка
Nikola Stulic
38' Желтая карточка
Мбенза Исаак
52' Желтая карточка
Илаймахаритра Марко
63' Желтая карточка
Мертенс Матье
79' Желтая карточка
Хейманс Дан
1:1
84' Пенальти
Nathaniel Opoku
90'+7
16
Коффи
Херве
32
Mehdi
Boukamir
21
Андреу
Стелиос
3
Кнежевич
Стефан
29
Рогель
Жан
26
Илаймахаритра
Марко
6
Зоргане
Адем
7
Мбенза
Исаак
19
Nikola
Stulic
18
Хейманс
Дан
9
Даббаг
Одай
12
Кожокару
Валентин
52
Richie
Sagrado
28
Плетинкс
Эвауд
14
Рикка
Федерико
20
Мендиль
Хамза
8
Шрейверс
Сьебе
11
Ezechiel
Banzuzi
77
Влитинк
Тибо
10
Хольцхаузер
Рафаэль
7
Торстейнссон
Йон
21
Nathaniel
Opoku
Спортинг Шарлеруа
3-4-3
АХ Лёвен
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даббаг Одай 1 1
Мбенза Исаак 0 0
АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nathaniel Opoku 1 (1) 1

Карточки

Спортинг Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nikola Stulic 0 1
Илаймахаритра Марко 1 0
Мбенза Исаак 1 0
Хейманс Дан 1 0
АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мертенс Матье 1 0

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
АХ Лёвен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Спортинг Шарлеруа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
АХ Лёвен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АХ Лёвен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лестер - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Васланд-Беверен 5:1 Генк - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Беерсхот-Вилрейк 1:0
АХ Лёвен - Тинен 4:0 АХ Лёвен - Расинг Мехелен 3:0 АХ Лёвен - Бертем-Лифдаал 9:0 АХ Лёвен - Стандард 3:2 Остенде - АХ Лёвен 0:4 АХ Лёвен - Мехелен 4:1 Генк - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:2 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:1 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 4:2 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Гент - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 0:0 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:0

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
АХ Лёвен

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Спортинг Шарлеруа
АХ Лёвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Вестерло
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Эйпен
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
АХ Лёвен
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
РВДМ 47
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Генк
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Антверпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Кортрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Мехелен
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Стандард
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Сент-Трейден
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Андерлехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
РВДМ 47
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Эйпен
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Сент-Трейден
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Стандард
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Мехелен
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Кортрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Антверпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Генк
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
АХ Лёвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Вестерло
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
АХ Лёвен
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Вестерло
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Сент-Трейден
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Стандард
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Мехелен
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Кортрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Антверпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
РВДМ 47
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Спортинг Шарлеруа
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Эйпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Унион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Андерлехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эйпен Yentil van Genechten 2
Спортинг Шарлеруа Даббаг Одай 1
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 1
Вестерло Стассин Лукас 1
Унион Сент-Жиллуаз Пуэртас Кэмерон 1
Весь список

Топ нарушителей
Спортинг Шарлеруа Nikola Stulic 1
Андерлехт Вертонген Ян 1
Унион Сент-Жиллуаз Расмуссен Матиас 1
Унион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Мбенза Исаак получил желтую карточку от судьи
  • 16'
    УДАЛЕНИЕ! - Nikola Stulic увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
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