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Австрия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Альтах
0:2
Второй тайм: 73'
Ред Булл Зальцбург
0'
0:1
34' Гол
Ратков Петар
0:2
48' Гол
Павлович Страхинья
52' Желтая карточка
Mike-Steven Baehre
1
Стоянович
Деян
6
Райнер
Константин
5
Гугганиг
Лукас
18
Цвишенбруггер
Ян
27
Гебауэр
Кристиан
23
Йегер
Лукас
8
Mike-Steven
Baehre
12
Лукачевич
Леонардо
30
Фадингер
Лукас
7
Бишоф
Ной
28
Jan
Jurcec
24
Шлагер
Александер
70
Дедич
Амар
22
Соле
Умар
31
Павлович
Страхинья
3
Терзич
Алекса
32
Форсон
Аманква
27
Гурна-Дуат
Люка
14
Кьергаард
Мауриц
45
Nene
Dorgeles
19
Конате
Карим
21
Ратков
Петар
Альтах
3-4-3
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2

История личных встреч

Альтах
Ред Булл Зальцбург

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
88.9%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
66.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

25 матчей

8%
92%
0 побед 2 ничьи 23 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Второй тайм

16%
84%
0 побед 4 ничьи 19 побед

34 матча

14.7%
17.6%
67.7%
5 побед 6 ничьих 23 победы

Первый тайм

8.8%
38.2%
53%
3 победы 13 ничьих 18 побед

Второй тайм

14.7%
29.4%
55.9%
5 побед 10 ничьих 19 побед

История матчей

Б
1:1
Б
2:3
Б
4:0
Б
1:1
Б
0:2
Б
4:1
Б
3:2
Б
6:0
ТМК
0:0
Б
1:0
Б
2:3
Б
3:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
0:1
Б
1:0
Б
0:5
Б
4:1
Б
0:0
Б
1:3
Б
2:0
Б
1:0
Б
2:0
Б
2:2
КОС
0:4
Б
0:1
Б
4:1
Б
5:0
Б(M
1:4
Б(M
1:2
Б(M
3:4
Б(M
3:0
Б(M
1:1
Б(M
4:0

Голы

Всего голов

21
9

Голов в среднем за матч

1.24
0.53

Среднее время на гол

72
170

Всего голов

43
35

Голов в среднем за матч

2.53
2.06

Среднее время на гол

35
43

Всего голов

64
44

Голов в среднем за матч

1.88
1.29

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

47
69

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлович Страхинья 1 1
Ратков Петар 1 1
Кьергаард Мауриц 0 0
Конате Карим 0 0

Карточки

Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mike-Steven Baehre 1 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Альтах
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Трайскирхен - Альтах 1:2 Альтах - Вильярреал 0:3 Альтах - Арау 1:0 Альтах - Хомбург-08 2:1
Альтах - Люцерн 0:2 Сваровски Тироль - Альтах 1:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:1 Рид - Альтах 0:1 Альтах - Хартберг 0:1 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Вольфсбергер 0:2 Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 2:2 Аустрия Лустенау - Альтах 1:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 1:1 Альтах - Рид 1:2 Аустрия Клагенфурт - Альтах 3:0 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Рапид Вена - Альтах 3:0
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ардаггер - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Словацко 0:3 Ред Булл Зальцбург - Гамбург 4:1 Ред Булл Зальцбург - Нордшелланн 0:2
Ред Булл Зальцбург - Легия 0:2 Ред Булл Зальцбург - Ференцварош 2:1 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:2 Ред Булл Зальцбург - Штурм-2 2:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1 Штурм-2 - Ред Булл Зальцбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:3 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 1:2 Ред Булл Зальцбург - Альтах 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:2 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Клагенфурт
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Ред Булл Зальцбург
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Вольфсбергер
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Рапид Вена
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
ЛАСК
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Хартберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Аустрия Лустенау
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Аустрия Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Штурм
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Блау-Вайсс Линц
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Сваровски Тироль
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
Альтах
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбергер
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Хартберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
ЛАСК
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Блау-Вайсс Линц
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Штурм
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Аустрия Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Аустрия Лустенау
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Рапид Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ред Булл Зальцбург
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аустрия Клагенфурт
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Альтах
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Сваровски Тироль
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Аустрия Клагенфурт
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Аустрия Лустенау
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Рапид Вена
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Альтах
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Сваровски Тироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Штурм
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аустрия Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Хартберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Вольфсбергер
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Блау-Вайсс Линц
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Andy Irving 2 (1)
Вольфсбергер Балло Тьерно 2
Аустрия Лустенау Lukas Fridrikas 2
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 1 (1)
Блау-Вайсс Линц Simon Pirkl 1
Весь список

Топ нарушителей
Хартберг Mamadou Sangare 1
Аустрия Лустенау Оливейра Андерсон 1
Аустрия Лустенау Маак Маттиас 1
Хартберг Кайнц Тобиас 1
ЛАСК Стойкович Филип 1
Весь список
  • 48'
    Мауритс Кьергор сделал результативную передачу.
  • 48'
    Г О О О О Л - Павлович Страхинья бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Конате Карим сделал результативную передачу.
  • 34'
    Г О О О О Л - Ратков Петар бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Альтах
Ничья
Ред Булл Зальцбург
9.60
6.50
1.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Альтах 0:2 Ред Булл Зальцбург онлайн

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