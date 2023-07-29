Тур: 1. Стадион: Кэшпойнт Арена.
0:2
Конец матча
0'
0:1
34' ГолРатков Петар
0:2
48' ГолПавлович Страхинья
52' Желтая карточкаMike-Steven Baehre
90' Желтая карточкаПавлович Страхинья
90'+6
Ход матча
34'
0:1
48'
62'
23
Йегер
Лукас
28
Jan
Jurcec
70
Дедич
Амар
22
Соле
Умар
19
Конате
Карим
21
Ратков
Петар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Jan JurcecНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
20 Gustavo VI
-
Главный тренер: Joachim Standfest
- Основной состав
- Вратарь
-
70 Дедич АмарЗащитник
-
22 Соле УмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Конате КаримНападающий
-
21 Ратков ПетарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Шимич РокоНападающий
-
30 Глух ОскарНападающий
-
Главный тренер: Florens Koch
История личных встреч
Альтах
Ред Булл Зальцбург
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
88.9%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
66.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед
25 матчей
8%
92%
0 побед 2 ничьи 23 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 5 ничьих 18 побед
Второй тайм
16%
84%
0 побед 4 ничьи 19 побед
34 матча
14.7%
17.6%
67.7%
5 побед 6 ничьих 23 победы
Первый тайм
8.8%
38.2%
53%
3 победы 13 ничьих 18 побед
Второй тайм
14.7%
29.4%
55.9%
5 побед 10 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
9
Голов в среднем за матч
1.24
0.53
Среднее время на гол
72
170
Всего голов
43
35
Голов в среднем за матч
2.53
2.06
Среднее время на гол
35
43
Всего голов
64
44
Голов в среднем за матч
1.88
1.29
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
47
69
Бомбардиры внутри турнира
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павлович Страхинья
|1
|1
|Ратков Петар
|1
|1
|Кьергаард Мауриц
|0
|0
|Конате Карим
|0
|0
Карточки
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mike-Steven Baehre
|1
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Страхинья
|1
|0
Результаты матчей
Альтах
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Альтах
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ред Булл Зальцбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Альтах
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Трайскирхен - Альтах 1:2 Альтах - Вильярреал 0:3 Альтах - Арау 1:0 Альтах - Хомбург-08 2:1
Альтах - Люцерн 0:2 Сваровски Тироль - Альтах 1:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:1 Рид - Альтах 0:1 Альтах - Хартберг 0:1 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Вольфсбергер 0:2 Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 2:2 Аустрия Лустенау - Альтах 1:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 1:1 Альтах - Рид 1:2 Аустрия Клагенфурт - Альтах 3:0 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Рапид Вена - Альтах 3:0
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ардаггер - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Словацко 0:3 Ред Булл Зальцбург - Гамбург 4:1 Ред Булл Зальцбург - Нордшелланн 0:2
Ред Булл Зальцбург - Легия 0:2 Ред Булл Зальцбург - Ференцварош 2:1 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:2 Ред Булл Зальцбург - Штурм-2 2:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1 Штурм-2 - Ред Булл Зальцбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:3 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 1:2 Ред Булл Зальцбург - Альтах 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:2 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:4
Результаты матчей
Альтах
Ред Булл Зальцбург
Точный счет
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Альтах
Ред Булл Зальцбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Andy Irving
|2 (1)
|Вольфсбергер
|Балло Тьерно
|2
|Аустрия Лустенау
|Lukas Fridrikas
|2
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|1 (1)
|Блау-Вайсс Линц
|Simon Pirkl
|1
|Хартберг
|Mamadou Sangare
|1
|Аустрия Лустенау
|Оливейра Андерсон
|1
|Аустрия Лустенау
|Маак Маттиас
|1
|Хартберг
|Кайнц Тобиас
|1
|ЛАСК
|Стойкович Филип
|1