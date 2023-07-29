Тур: 2. Стадион: Стад де Женев.
Ход матча
11'
0:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 6
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
29
Бедья
Крис
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
12
Мэтью
Ифиний
17
Конде
Шейк
23
Ронер
Фабиан
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Бедья КрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вайлер Рене
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Ронер ФабианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Хорншу МаркЗащитник
- Полузащитник
-
14 Афдияй ДонисПолузащитник
-
32 Селмин ХоджаПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бо Энриксен
История личных встреч
Серветт
Цюрих
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
86.7%
33.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 8 побед
28 матчей
46.4%
17.9%
35.7%
13 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
21.4%
46.4%
32.2%
6 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
46.4%
25%
28.6%
13 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
19
Голов в среднем за матч
1.64
1.36
Среднее время на гол
54
66
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
1.5
1.29
Среднее время на гол
60
70
Всего голов
44
37
Голов в среднем за матч
1.57
1.32
Тотал матчей
2.5
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
Среднее время на гол
57
68
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бедья Крис
|2
|1
|Кривелли Энцо
|1 (1)
|0.5
|Кутеса Дерек
|0
|0
|Севрен Йоан
|0
|0
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ронер Фабиан
|1
|0.5
|Катич Никола
|1
|0.5
|Окита Жонатан
|1
|0.5
|Конде Шейк
|0
|0
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руй Стив
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Серветт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Цюрих
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
2
Серветт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Цюрих
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
2
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Серветт - Генк 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Серветт - Рапперсвиль-Йона 5:2 Серветт - Серкль Брюгге 2:0
Серветт - Стад де Ньон 1:0 Серветт - Нёвшатель Ксамакс 4:0 Люцерн - Серветт 0:1 Серветт - Базель 3:3 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Сьон 5:0 Грасcхоппер - Серветт 2:3 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Серветт - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Серветт 6:1 Серветт - Лугано 0:0 Сьон - Серветт 2:2 Серветт - Лугано 2:2 Серветт - Янг Бойз 2:1 Лугано - Серветт 1:1 Серветт - Люцерн 0:1
Цюрих
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Цюрих - Ивердон 2:0 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Цюрих - Шаффхаузен 5:1 Цюрих - Рапперсвиль-Йона 4:2
Цюрих - Диетикон 6:0 Цюрих - Кройцлинген 8:0 Цюрих - Лугано 2:3 Винтертур - Цюрих 0:2 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Янг Бойз - Цюрих 1:1 Базель - Цюрих 0:2 Цюрих - Сьон 2:2 Серветт - Цюрих 4:0 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Цюрих 4:1 Цюрих - Базель 1:1 Санкт-Галлен - Цюрих 2:2 Цюрих - Люцерн 2:1 Лугано - Цюрих 2:0 Цюрих - Серветт 1:1
Результаты матчей
Серветт
Цюрих
Точный счет
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Серветт
Цюрих
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|2
|Лугано
|Целар Жан
|2
|Лугано
|Штеффен Ренато
|1 (1)
|Цюрих
|Ронер Фабиан
|1 (1)
|Лугано
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1 (1)
|Базель
|Барри Тьерно
|1 1
|Лозанна-Спорт
|Дюссенн Ноэ
|2
|Санкт-Галлен
|Кинтилья Хорди
|2
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|1
|Лугано
|Боттани Маттиа
|1