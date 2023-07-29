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Швейцария: Суперлига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Серветт
0:1
Первый тайм: 30'
Цюрих
0'
0:1
11' Гол
Ронер Фабиан

Ход матча

11'
0:1
Ронер Фабиан

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Цюрих
5.00
3.88
3.82
Все Коэффициенты
32
Фрик
Джереми
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
10
Антунес
Алексис
8
Конья
Тимоте
6
Барон
Энтони
7
Флюке
Патрик
21
Гийемено
Джереми
29
Бедья
Крис
25
Бреше
Янник
5
Дапрела
Фабио
24
Катич
Никола
2
Камбери
Линдрит
3
Герреро
Адрия
12
Мэтью
Ифиний
17
Конде
Шейк
19
Боранияшевич
Никола
11
Окита
Жонатан
18
Африйе
Дэниел
23
Ронер
Фабиан
Серветт
4-4-2
Цюрих
3-4-3

История личных встреч

Серветт
Цюрих

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

86.7%
33.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 8 побед

28 матчей

46.4%
17.9%
35.7%
13 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

21.4%
46.4%
32.2%
6 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

46.4%
25%
28.6%
13 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

С
4:0
С
1:1
С
4:1
С
3:2
С
1:0
С
1:0
С
1:2
С
2:2
С
1:2
С
3:1
С
0:1
С
2:1
С
2:0
С
4:1
С
0:5
С
0:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:4
ЧЛ
3:0
С
4:0
С
1:2
С
0:2
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
0:1
С
2:3

Голы

Всего голов

23
19

Голов в среднем за матч

1.64
1.36

Среднее время на гол

54
66

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

1.5
1.29

Среднее время на гол

60
70

Всего голов

44
37

Голов в среднем за матч

1.57
1.32

Тотал матчей

2.5
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
5
Больше 18%
Меньше 82%
23

Среднее время на гол

57
68

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 2 1
Кривелли Энцо 1 (1) 0.5
Кутеса Дерек 0 0
Севрен Йоан 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ронер Фабиан 1 0.5
Катич Никола 1 0.5
Окита Жонатан 1 0.5
Конде Шейк 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Стив 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Серветт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Цюрих
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
2
Серветт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Цюрих
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
2

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Серветт - Генк 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Серветт - Рапперсвиль-Йона 5:2 Серветт - Серкль Брюгге 2:0
Серветт - Стад де Ньон 1:0 Серветт - Нёвшатель Ксамакс 4:0 Люцерн - Серветт 0:1 Серветт - Базель 3:3 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Сьон 5:0 Грасcхоппер - Серветт 2:3 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Серветт - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Серветт 6:1 Серветт - Лугано 0:0 Сьон - Серветт 2:2 Серветт - Лугано 2:2 Серветт - Янг Бойз 2:1 Лугано - Серветт 1:1 Серветт - Люцерн 0:1
Цюрих
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Цюрих - Ивердон 2:0 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Цюрих - Шаффхаузен 5:1 Цюрих - Рапперсвиль-Йона 4:2
Цюрих - Диетикон 6:0 Цюрих - Кройцлинген 8:0 Цюрих - Лугано 2:3 Винтертур - Цюрих 0:2 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Янг Бойз - Цюрих 1:1 Базель - Цюрих 0:2 Цюрих - Сьон 2:2 Серветт - Цюрих 4:0 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Цюрих 4:1 Цюрих - Базель 1:1 Санкт-Галлен - Цюрих 2:2 Цюрих - Люцерн 2:1 Лугано - Цюрих 2:0 Цюрих - Серветт 1:1

Результаты матчей

Серветт
Цюрих

Точный счет

1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Серветт
Цюрих

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Цюрих
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Янг Бойз
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Серветт
 0:1 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
Санкт-Галлен
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Люцерн
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Винтертур
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Лозанна-Спорт
 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Грасcхоппер
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Базель
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Ивердон
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Стад Лозанна-Уши
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Санкт-Галлен
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Янг Бойз
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Лугано
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Лозанна-Спорт
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Винтертур
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Ивердон
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Базель
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Люцерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Серветт
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Грасcхоппер
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
Стад Лозанна-Уши
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Серветт
 0:1 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Цюрих
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Грасcхоппер
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Люцерн
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Стад Лозанна-Уши
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Винтертур
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Базель
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Лозанна-Спорт
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Ивердон
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 2
Лугано Целар Жан 2
Лугано Штеффен Ренато 1 (1)
Цюрих Ронер Фабиан 1 (1)
Лугано Эль-Амин Амура Мохамед 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Базель Барри Тьерно 1 1
Лозанна-Спорт Дюссенн Ноэ 2
Санкт-Галлен Кинтилья Хорди 2
Грасcхоппер Абраши Амир 1
Лугано Боттани Маттиа 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 11'
    Г О О О О Л - Ронер Фабиан бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Цюрих
5.00
3.88
3.82
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Серветт 0:1 Цюрих онлайн

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