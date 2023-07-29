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  4. Первый дивизион А 2023-2024

Бельгия: Первый дивизион А
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
РВДМ 47
0:0
Первый тайм: 15'
Генк
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РВДМ 47
Ничья
Генк
3.86
4.01
2.20
Все Коэффициенты
33
Дефурни
Тео
26
Abner
II
3
Ле
Жонкур
Флориан
4
Klaus
19
Эрис
Жонатан
30
Мерсье
Ксавье
5
Де
Сарт
Алексис
20
Theo
Gece
7
Бирон
Микаэль
11
Дайлли
Никло
77
Zakaria
El
Ouahdi
26
Вандервоордт
Маартен
46
Куэста
Карлос
5
Артеага
Херардо
23
Муньос
Даниэль
2
Маккензи
Марк
25
Matias
Galarza
19
Аль-Эйт-Хадж
Ануар
8
Хейнен
Бриан
28
Пейнтсил
Джозеф
7
Фадера
Алию
14
Сор
Коллинс
РВДМ 47
4-3-3
Генк
4-4-2

История личных встреч

РВДМ 47
Генк

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

300%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ТМК
1:3
ТМК
3:2
ТМС
3:2

Голы

Всего голов

0
7

Голов в среднем за матч

0
2.33

Среднее время на гол

0
38

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

2.33
0

Среднее время на гол

38
0

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

2.33
2.33

Тотал матчей

4.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

38
38

Результаты последних матчей

РВДМ 47
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
РВДМ 47 - Лион 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Андерлехт (до 23 лет) 1:0
Брюгге-2 - РВДМ 47 1:3 Льерс Кемпензонен - РВДМ 47 0:3 РВДМ 47 - Васланд-Беверен 1:1 РВДМ 47 - Беерсхот-Вильрейк 4:0 Беерсхот-Вильрейк - РВДМ 47 1:1 РВДМ 47 - Виртон 0:0 Андерлехт (до 23 лет) - РВДМ 47 0:4 РВДМ 47 - Брюгге-2 3:2 Васланд-Беверен - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Льерс Кемпензонен 3:1 Беерсхот-Вильрейк - РВДМ 47 0:1 РВДМ 47 - СЛ 16 ФК 3:1 Льерс Кемпензонен - РВДМ 47 1:2 РВДМ 47 - Дейнзе 2:1 Свифт Эсперанж - РВДМ 47 4:3 Корона Кельце - РВДМ 47 1:0
Генк
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Серветт - Генк 1:1 Генк - Бёрнли 2:0 Спортинг Л - Генк 1:1 Генк - Зульте-Варегем 3:3
ПАОК - Генк 3:2 Генк - АХ Лёвен 4:0 Генк - Тинен 3:0 Генк - Антверпен 2:2 Брюгге - Генк 1:3 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 3:0 Антверпен - Генк 2:1 Генк - Брюгге 3:1 Шарлеруа - Генк 2:2 Генк - Андерлехт 5:2 Стандард - Генк 2:0 Генк - АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге - Генк 1:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Сент-Трейден - Генк 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Вестерло
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Эйпен
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
АХ Лёвен
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
РВДМ 47
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Генк
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Антверпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Кортрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Мехелен
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Стандард
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Сент-Трейден
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Андерлехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
РВДМ 47
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Эйпен
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Сент-Трейден
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Стандард
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Мехелен
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Кортрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Антверпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Генк
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
АХ Лёвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Вестерло
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
АХ Лёвен
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Вестерло
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Сент-Трейден
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Стандард
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Мехелен
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Кортрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Антверпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
РВДМ 47
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Спортинг Шарлеруа
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Эйпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Унион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Андерлехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эйпен Yentil van Genechten 2
Спортинг Шарлеруа Даббаг Одай 1
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 1
Вестерло Стассин Лукас 1
Унион Сент-Жиллуаз Пуэртас Кэмерон 1
Весь список

Топ нарушителей
Спортинг Шарлеруа Nikola Stulic 1
Андерлехт Вертонген Ян 1
Унион Сент-Жиллуаз Расмуссен Матиас 1
Унион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РВДМ 47
Ничья
Генк
3.86
4.01
2.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч РВДМ 47 0:0 Генк онлайн

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Генк
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