Тур: 1. Стадион: Edmond Machtens Stadion.
0'
0:1
30' ГолФадера Алию
0:2
37' ПенальтиХейнен Бриан
0:3
44' ГолМуньос Даниэль
0:4
70' ГолКуэста Карлос
80' Желтая карточкаAbner II
90'+3
Ход матча
30'
0:1
37'
0:2
44'
0:3
64'
70'
0:4
80'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Дефурни
Тео
19
Эрис
Жонатан
4
Klaus
20
Theo
Gece
26
Abner
II
11
Дайлли
Никло
14
Сор
Коллинс
- Основной состав
-
33 Дефурни ТеоВратарь
-
19 Эрис ЖонатанЗащитник
- Защитник
-
4 KlausЗащитник
-
20 Theo GeceПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Abner IIПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Дайлли НиклоНападающий
- Запасные игроки
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Полузащитник
-
23 Romildo
-
-
15 Sada Diallo
-
-
-
Главный тренер: Клаудио Касапа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Сор КоллинсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
История личных встреч
РВДМ 47
Генк
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
300%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
7
Голов в среднем за матч
0
2.33
Среднее время на гол
0
38
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
2.33
0
Среднее время на гол
38
0
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
2.33
2.33
Тотал матчей
4.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
38
38
Бомбардиры внутри турнира
РВДМ 47
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куэста Карлос
|1
|1
|Муньос Даниэль
|1
|1
|Фадера Алию
|1
|1
|Хейнен Бриан
|1 (1)
|1
|Пейнтсил Джозеф
|0
|0
Карточки
РВДМ 47
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Abner II
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
РВДМ 47
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Генк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
РВДМ 47
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Генк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
РВДМ 47
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
РВДМ 47 - Лион 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Андерлехт (до 23 лет) 1:0
Брюгге-2 - РВДМ 47 1:3 Льерс Кемпензонен - РВДМ 47 0:3 РВДМ 47 - Васланд-Беверен 1:1 РВДМ 47 - Беерсхот-Вильрейк 4:0 Беерсхот-Вильрейк - РВДМ 47 1:1 РВДМ 47 - Виртон 0:0 Андерлехт (до 23 лет) - РВДМ 47 0:4 РВДМ 47 - Брюгге-2 3:2 Васланд-Беверен - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Льерс Кемпензонен 3:1 Беерсхот-Вильрейк - РВДМ 47 0:1 РВДМ 47 - СЛ 16 ФК 3:1 Льерс Кемпензонен - РВДМ 47 1:2 РВДМ 47 - Дейнзе 2:1 Свифт Эсперанж - РВДМ 47 4:3 Корона Кельце - РВДМ 47 1:0
Генк
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Серветт - Генк 1:1 Генк - Бёрнли 2:0 Спортинг Л - Генк 1:1 Генк - Зульте-Варегем 3:3
ПАОК - Генк 3:2 Генк - АХ Лёвен 4:0 Генк - Тинен 3:0 Генк - Антверпен 2:2 Брюгге - Генк 1:3 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 3:0 Антверпен - Генк 2:1 Генк - Брюгге 3:1 Шарлеруа - Генк 2:2 Генк - Андерлехт 5:2 Стандард - Генк 2:0 Генк - АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге - Генк 1:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Сент-Трейден - Генк 2:2
Результаты матчей
РВДМ 47
Генк
Точный счет
0:4
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:4
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
РВДМ 47
Генк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Эйпен
|Yentil van Genechten
|2
|Генк
|Куэста Карлос
|1
|Генк
|Муньос Даниэль
|1
|Спортинг Шарлеруа
|Даббаг Одай
|1
|Генк
|Фадера Алию
|1
|Спортинг Шарлеруа
|Nikola Stulic
|1
|Андерлехт
|Вертонген Ян
|1
|Унион Сент-Жиллуаз
|Расмуссен Матиас
|1
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1