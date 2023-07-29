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  4. Первый дивизион А 2023-2024

Бельгия: Первый дивизион А
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
РВДМ 47
0:4
Конец матча
Генк
0'
0:1
30' Гол
Фадера Алию
0:2
37' Пенальти
Хейнен Бриан
0:3
44' Гол
Муньос Даниэль
0:4
70' Гол
Куэста Карлос
80' Желтая карточка
Abner II
90'+3
33
Дефурни
Тео
19
Эрис
Жонатан
3
Ле
Жонкур
Флориан
4
Klaus
20
Theo
Gece
30
Мерсье
Ксавье
5
Де
Сарт
Алексис
26
Abner
II
77
Zakaria
El
Ouahdi
7
Бирон
Микаэль
11
Дайлли
Никло
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
46
Куэста
Карлос
2
Маккензи
Марк
5
Артеага
Херардо
25
Matias
Galarza
19
Аль-Эйт-Хадж
Ануар
8
Хейнен
Бриан
7
Фадера
Алию
28
Пейнтсил
Джозеф
14
Сор
Коллинс
РВДМ 47
3-4-3
Генк
4-4-2

История личных встреч

РВДМ 47
Генк

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

300%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ТМК
1:3
ТМК
3:2
ТМС
3:2

Голы

Всего голов

0
7

Голов в среднем за матч

0
2.33

Среднее время на гол

0
38

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

2.33
0

Среднее время на гол

38
0

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

2.33
2.33

Тотал матчей

4.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

38
38

Бомбардиры внутри турнира

РВДМ 47
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куэста Карлос 1 1
Муньос Даниэль 1 1
Фадера Алию 1 1
Хейнен Бриан 1 (1) 1
Пейнтсил Джозеф 0 0

Карточки

РВДМ 47
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Abner II 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

РВДМ 47
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Генк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
РВДМ 47
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Генк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

РВДМ 47
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
РВДМ 47 - Лион 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Андерлехт (до 23 лет) 1:0
Брюгге-2 - РВДМ 47 1:3 Льерс Кемпензонен - РВДМ 47 0:3 РВДМ 47 - Васланд-Беверен 1:1 РВДМ 47 - Беерсхот-Вильрейк 4:0 Беерсхот-Вильрейк - РВДМ 47 1:1 РВДМ 47 - Виртон 0:0 Андерлехт (до 23 лет) - РВДМ 47 0:4 РВДМ 47 - Брюгге-2 3:2 Васланд-Беверен - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Льерс Кемпензонен 3:1 Беерсхот-Вильрейк - РВДМ 47 0:1 РВДМ 47 - СЛ 16 ФК 3:1 Льерс Кемпензонен - РВДМ 47 1:2 РВДМ 47 - Дейнзе 2:1 Свифт Эсперанж - РВДМ 47 4:3 Корона Кельце - РВДМ 47 1:0
Генк
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Серветт - Генк 1:1 Генк - Бёрнли 2:0 Спортинг Л - Генк 1:1 Генк - Зульте-Варегем 3:3
ПАОК - Генк 3:2 Генк - АХ Лёвен 4:0 Генк - Тинен 3:0 Генк - Антверпен 2:2 Брюгге - Генк 1:3 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 3:0 Антверпен - Генк 2:1 Генк - Брюгге 3:1 Шарлеруа - Генк 2:2 Генк - Андерлехт 5:2 Стандард - Генк 2:0 Генк - АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге - Генк 1:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Сент-Трейден - Генк 2:2

Результаты матчей

РВДМ 47
Генк

Точный счет

0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

РВДМ 47
Генк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Вестерло
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Эйпен
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
АХ Лёвен
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Антверпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Кортрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Мехелен
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сент-Трейден
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Стандард
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Андерлехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
РВДМ 47
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Эйпен
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Стандард
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Сент-Трейден
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Мехелен
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Кортрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Антверпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
АХ Лёвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вестерло
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Генк
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
РВДМ 47
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
АХ Лёвен
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Вестерло
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
РВДМ 47
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Стандард
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Сент-Трейден
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Мехелен
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Кортрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Антверпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Спортинг Шарлеруа
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Эйпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Унион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Андерлехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эйпен Yentil van Genechten 2
Генк Куэста Карлос 1
Генк Муньос Даниэль 1
Спортинг Шарлеруа Даббаг Одай 1
Генк Фадера Алию 1
Весь список

Топ нарушителей
Спортинг Шарлеруа Nikola Stulic 1
Андерлехт Вертонген Ян 1
Унион Сент-Жиллуаз Расмуссен Матиас 1
Унион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Г О О О О Л - Муньос Даниэль бьет в цель!
  • 37'
    Г О О О О Л - Хейнен Бриан из команды Генк забивает с точки!
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