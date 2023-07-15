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Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Adrian Cojocaru
ЧФР Клуж
2:0
Второй тайм: 68'
Политехника Яссы
0'
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Andrei Gheorghita
1:0
12' Гол
Бирлигея Даниэль
21' Желтая карточка
Васвари Габриэл
25' Желтая карточка
Мухар Карло
27' Желтая карточка
Andrei Gheorghita
2:0
49' Гол
Маня Кристьян
90
Сава
Рэзван
42
Бобен
Матия
6
Айети
Арлинд
25
Цэру
Богдан
4
Маня
Кристьян
8
Robert
Filip
73
Мухар
Карло
40
Цвек
Ловро
45
Камора
Мауру
30
Бирлигея
Даниэль
9
Бетанкор
Хефте
29
Янков
Ристо
2
Мартак
Мариус
6
Илие
Флорин
32
Катанец
Матия
17
Шербан
Сорин
95
Carlos
Jatoba
8
Васвари
Габриэл
10
Alin
Roman
II
23
Ион
Роберт
9
Харрисон
Шейон
80
Andrei
Gheorghita
ЧФР Клуж
Политехника Яссы

История личных встреч

ЧФР Клуж
Политехника Яссы

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

9 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ДА
0:2
ДА
1:1
ДА
0:1
ДА
0:0
ДА
1:0

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.2

Среднее время на гол

60
75

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.6
0.5

Среднее время на гол

150
180

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1
0.89

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

90
101

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маня Кристьян 1 1
Бирлигея Даниэль 1 1
Цэру Богдан 0 0
Политехника Яссы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухар Карло 1 0
Политехника Яссы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васвари Габриэл 1 0
Andrei Gheorghita 1 0

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Брашов - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - КСМ Думбрэвица 1:0 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 1:2
Сепси - ЧФР Клуж 1:2 Стяуа - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Сепси - ЧФР Клуж 3:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 ЧФР Клуж - Стяуа 1:1 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 2:5
Политехника Яссы
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 ФК Униря Деж - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - Стяуа Бухарест 5:1 Глория Бузау - Политехника Яссы 1:1
Политехника Яссы - Оцелул Галац 2:0 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - ФК Униря Деж 0:0 Стяуа Бухарест - Политехника Яссы 2:2 Политехника Яссы - Глория Бузау 1:1 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Прогресул Спартак 3:1 АСУ Политехнича - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Виторул Селимбар 4:1 Униря Констанца - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 1:0 Брашов - Политехника Яссы 2:2 КСМ Думбрэвица - Политехника Яссы 0:3 Политехника Яссы - Чиксереда Меркуря-Чук 0:0 Слатина - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - Металоглобус 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Фарул Констанца
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Сепси
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
УТА Арад
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Оцелул Галац
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Волунтари
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Стяуа
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Динамо Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Петролул Плоешти
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
У Крайова 1948
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Университатя Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Университатя Крайова
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ботошани
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Германнштадт
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Политехника Яссы
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Оцелул Галац
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Политехника Яссы
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ботошани
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Университатя Крайова
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Университатя Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
У Крайова 1948
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Петролул Плоешти
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Динамо Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Стяуа
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Волунтари
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
УТА Арад
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сепси
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Фарул Констанца
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Германнштадт
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
УТА Арад
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Сепси
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Германнштадт
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ботошани
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Университатя Крайова
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Университатя Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
У Крайова 1948
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Петролул Плоешти
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Динамо Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Стяуа
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Волунтари
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Оцелул Галац
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Рапид Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ЧФР Клуж
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Политехника Яссы
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ЧФР Клуж Маня Кристьян 1
ЧФР Клуж Бирлигея Даниэль 1
Фарул Констанца Грамени Константин 1
УТА Арад Поп Рареш 1
Оцелул Галац Alexandru Pop 1
Весь список

Топ нарушителей
Германнштадт Marius Constantin Maldarasanu 1
Оцелул Галац Доринель Мунтеану 1
Рапид Бухарест Валье Борха 1
Германнштадт Янку Габриэль 1
Фарул Констанца Вынэ Йонуц 1
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    ЧФР Клуж
    Ничья
    Политехника Яссы
    1.41
    7.40
    8.71
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