Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Robert Filip выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Команда ЧФР Клуж имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Бетанкор Хефте пробует нанести удар издали, но Ристо Янков держит все под контролем

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Матч возобновится спорным мячом

47' Игрок из команды ЧФР Клуж делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

46' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Alin Roman решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

44' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Мухар Карло не смог попасть в створ ударом издали

39' Robert Filip выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

38' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Alin Roman пробует нанести удар издали, но Рэзван Сава держит все под контролем

34' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Игрок из команды ЧФР Клуж делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

31' Robert Filip наказан за толчок Alin Roman

31' Харрисон Шейон не смог попасть в створ ударом издали

30' Andrei Gheorghita пробует нанести удар издали, но Рэзван Сава держит все под контролем

29' Robert Filip из команды ЧФР Клуж подал угловой справа.

28' Бирлигея Даниэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Могос Василе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Andrei Gheorghita совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

25' Мухар Карло совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

25' Сава Рэзван взял и забрал мяч на выходе

24' Цвек Ловро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Васвари Габриэл - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

21' Robert Filip наказан за толчок Alin Roman

20' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Мартак Мариус не смог попасть в створ ударом издали

17' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

16' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Команда ЧФР Клуж забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

12' Г О О О О Л - Бирлигея Даниэль забивает ударом с левой ноги!

12' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Матч возобновлен

11' Бобен Матия на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Матч возобновится спорным мячом

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

9' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Robert Ion ослабляет давление, выбив мяч.

6' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Политехника Яссы отменен из-за положения "вне игры".

5' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Политехника Яссы

5' Цэру Богдан плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

3' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Robert Ion выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру