Тур: 1. Стадион: Константин Рэдулеску. Главный судья: Adrian Cojocaru
2:0
Конец матча
0'
4' Undefined phrase: football_event_Andrei Gheorghita
1:0
12' ГолБирлигея Даниэль
21' Желтая карточкаВасвари Габриэл
25' Желтая карточкаМухар Карло
27' Желтая карточкаAndrei Gheorghita
2:0
49' ГолМаня Кристьян
70' Желтая карточкаВойтуш Якуб
71' Желтая карточкаStefan Stefanovici
80' Желтая карточкаКамора Мауру
90'+6
Ход матча
12'
1:0
21'
25'
49'
2:0
70'
80'
Владение мячом
90
Сава
Рэзван
42
Бобен
Матия
25
Цэру
Богдан
73
Мухар
Карло
40
Цвек
Ловро
45
Камора
Мауру
29
Янков
Ристо
17
Шербан
Сорин
23
Ион
Роберт
- Основной состав
-
90 Сава РэзванВратарь
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Защитник
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
-
40 Цвек ЛовроПолузащитник
-
45 Камора МауруПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Отеле ФилипПолузащитник
-
19 Могос ВасилеПолузащитник
-
82 Фика АлинПолузащитник
-
76 Tudor Lucaci
-
-
55 Mustapha Jah
-
Главный тренер: Мандорлини Андреа
- Основной состав
-
29 Янков РистоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Шербан СоринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ион РобертПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Куадио КристЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Войтуш ЯкубНападающий
-
-
21 Luis Phelipe
-
Главный тренер: Грозаву Леонтин
История личных встреч
ЧФР Клуж
Политехника Яссы
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
200%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
9 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.2
Среднее время на гол
60
75
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.6
0.5
Среднее время на гол
150
180
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1
0.89
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
90
101
Бомбардиры внутри турнира
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маня Кристьян
|1
|1
|Бирлигея Даниэль
|1
|1
|Цэру Богдан
|0
|0
Политехника Яссы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камора Мауру
|1
|0
|Мухар Карло
|1
|0
Политехника Яссы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Войтуш Якуб
|1
|0
|Васвари Габриэл
|1
|0
|Stefan Stefanovici
|1
|0
|Andrei Gheorghita
|1
|0
Результаты матчей
ЧФР Клуж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Политехника Яссы
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
ЧФР Клуж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Политехника Яссы
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Брашов - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - КСМ Думбрэвица 1:0 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 1:2
Сепси - ЧФР Клуж 1:2 Стяуа - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Сепси - ЧФР Клуж 3:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 ЧФР Клуж - Стяуа 1:1 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 2:5
Политехника Яссы
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 ФК Униря Деж - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - Стяуа Бухарест 5:1 Глория Бузау - Политехника Яссы 1:1
Политехника Яссы - Оцелул Галац 2:0 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - ФК Униря Деж 0:0 Стяуа Бухарест - Политехника Яссы 2:2 Политехника Яссы - Глория Бузау 1:1 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Прогресул Спартак 3:1 АСУ Политехнича - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Виторул Селимбар 4:1 Униря Констанца - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 1:0 Брашов - Политехника Яссы 2:2 КСМ Думбрэвица - Политехника Яссы 0:3 Политехника Яссы - Чиксереда Меркуря-Чук 0:0 Слатина - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - Металоглобус 1:0
Результаты матчей
ЧФР Клуж
Политехника Яссы
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
ЧФР Клуж
Политехника Яссы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ЧФР Клуж
|Маня Кристьян
|1
|ЧФР Клуж
|Бирлигея Даниэль
|1
|Фарул Констанца
|Грамени Константин
|1
|УТА Арад
|Поп Рареш
|1
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|1
|Германнштадт
|Marius Constantin Maldarasanu
|1
|Оцелул Галац
|Доринель Мунтеану
|1
|ЧФР Клуж
|Камора Мауру
|1
|Политехника Яссы
|Войтуш Якуб
|1
|Рапид Бухарест
|Валье Борха
|1