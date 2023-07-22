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Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Ionut Coza
Фарул Констанца
4:1
Конец матча
Волунтари
0'
0:1
9' Гол
Мерлой Джордже
1:1
29' Пенальти
Ларие Йонуц
52' Желтая карточка
Рикардинью
2:1
55' Пенальти
Ларие Йонуц
3:1
65' Гол
Вынэ Йонуц
79' Желтая карточка
Ларие Йонуц
4:1
90' Пенальти
Ларие Йонуц
90'+10
1
Бузбуки
Александру
22
Сырбу
Дан
5
Кейруш
Диогу
44
Бассонг
Зохран
13
Вианна
Фабио
17
Ларие
Йонуц
6
Балута
Тудор
8
Вынэ
Йонуц
23
Кырнац
Николае
11
Mateus
Criciuma
77
Сали
Энес
1
Вылчану
Октавиан
24
Рикардинью
XI
34
Матрикарди
Патрисио
5
Армаш
Игорь
7
Алийи
Насер
22
Раца
Вадим
4
Црепуля
Любян
10
Мерлой
Джордже
8
Рэдуц
Михай
17
Doru
Cristian
Andrei
77
Немец
Адам
Фарул Констанца
Волунтари

История личных встреч

Фарул Констанца
Волунтари

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

22 матча

50%
27.3%
22.7%
11 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

40.9%
40.9%
18.2%
9 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:1
С
2:1
Л1ГА
1:1
Л1ГА
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
Л1ГБ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
Л1ГБ
0:0
Л1ГБ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
Л1
0:0
Л1
0:0
С
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:3
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.55
1

Среднее время на гол

58
90

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

0.73
0.45

Среднее время на гол

123
198

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

1.14
0.73

Тотал матчей

2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

79
123

Бомбардиры внутри турнира

Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларие Йонуц 3 (3) 1.5
Вынэ Йонуц 1 0.5
Грамени Константин 1 0.5
Боргнино Марко 0 0
Вианна Фабио 0 0
Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мерлой Джордже 3 1.5
Немец Адам 0 0
Раду Бобок 0 0

Карточки

Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларие Йонуц 1 0
Вынэ Йонуц 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Сырбу Дан 1 0
Думитраче Валенти 1 0
Дукуре Кевин Гробры 1 0
Маринс Густаво 1 0
Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рэдуц Михай 1 0
Рикардинью XI 1 0
Angelo Cocian 1 0

Результаты матчей

Фарул Констанца
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Волунтари
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Фарул Констанца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Волунтари
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
3
Фарул Констанца
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Волунтари
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
4

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Фарул Констанца
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Шериф - Фарул Констанца 3:0 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Шериф 1:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1
Варта Познань - Фарул Констанца 3:0 Фарул Констанца - Баник Острава 0:5 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Брашов 1:1 Фарул Констанца - Поли Яссы 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 1:2 Фарул Констанца - Стяуа 3:2 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 7:2 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:0 Стяуа - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:1 ПАОК - Фарул Констанца 3:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1
Волунтари
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Волунтари - Ботошани 2:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Рух Хожув - Волунтари 0:0 ГКС Катовице - Волунтари 0:1
У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Киндия Тырговиште - Волунтари 2:2 Волунтари - Ботошани 2:0 Волунтари - Миовени 1:0 Университатя Клуж - Волунтари 2:3 Волунтари - Петролул Плоешти 2:2 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Волунтари - УТА Арад 1:1 Арджеш - Волунтари 0:2 Волунтари - Германнштадт 1:1 Киндия Тырговиште - Волунтари 1:1 Волунтари - Арджеш 0:0 Миовени - Волунтари 0:3 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 У Крайова 1948 - Волунтари 2:1 Волунтари - Стяуа 1:2

Результаты матчей

Фарул Констанца
Волунтари

Точный счет

4:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Фарул Констанца
Волунтари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
ЧФР Клуж
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Сепси
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Университатя Крайова
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Стяуа
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Волунтари
 2 1 0 1 3 - 5 3
7.
Университатя Клуж
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Оцелул Галац
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
УТА Арад
 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Ботошани
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Германнштадт
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Динамо Бухарест
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
У Крайова 1948
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Волунтари
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Сепси
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Оцелул Галац
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Политехника Яссы
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ботошани
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Университатя Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Стяуа
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Университатя Крайова
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Германнштадт
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
У Крайова 1948
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Динамо Бухарест
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
УТА Арад
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стяуа
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Университатя Крайова
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Фарул Констанца
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
УТА Арад
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Университатя Клуж
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Сепси
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Динамо Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Германнштадт
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Рапид Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Оцелул Галац
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Петролул Плоешти
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
У Крайова 1948
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Ботошани
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Волунтари
 1 0 0 1 1 - 4 0
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  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Волунтари Мерлой Джордже 3
Фарул Констанца Ларие Йонуц 3
ЧФР Клуж Бирлигея Даниэль 2
Стяуа Коман Флоринел 1 (1)
Университатя Клуж Кипчу Александру 1
Весь список

Топ нарушителей
У Крайова 1948 Маскареньяс Матеус 1 1
ЧФР Клуж Мухар Карло 2
Сепси Штефэнеску Мариус 2
Сепси Матей Космин 1
Германнштадт Marius Constantin Maldarasanu 1
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