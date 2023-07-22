Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

52' Это был отличный перфоманс от команды Фарул Констанца , есть о чем петь фанатам в перерыве.

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Mateus Criciuma пробует нанести удар издали, но Octavian Valceanu держит все под контролем

49' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Сали Энес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Хорошую попытку сделал Сали Энес . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

45' Ларие Йонуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Удар от ворот произведет Волунтари

44' Mateus Criciuma оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Doru Cristian Andrei навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Ларие Йонуц бьет в створ ворот из-за пределов штрафной площади

40' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Удар от ворот произведет Волунтари

39' Удар от ворот произведет Волунтари

37' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Вианна Фабио пробует нанести удар издали, но Octavian Valceanu держит все под контролем

36' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Матч возобновлен

31' Mateus Criciuma на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Г О О О О О Л - Ларие Йонуц из команды Фарул Констанца забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Octavian Valceanu прыгнул не в ту сторону.

28' После проверки VAR судья изменил решение - Фарул Констанца пробьет пенальти!

28' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Фарул Констанца

27' Матч возобновлен

27' Кырнац Николае на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Сали Энес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Удар от ворот произведет Волунтари

24' Вианна Фабио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Удар от ворот произведет Волунтари

22' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

21' Удар от ворот произведет Волунтари

18' Бузбуки Александру взял и забрал мяч на выходе

17' Мерлой Джордже пробует нанести удар издали, но Alexandru Buzbuchi держит все под контролем

17' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Матч возобновлен

16' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

15' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Црепуля Любян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Матрикарди Патрисио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Црепуля Любян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Doru Cristian Andrei выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Г О О О О Л - Мерлой Джордже записал гол на свой счет!

9' Немец Адам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Octavian Valceanu из команды Волунтари перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

8' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Волунтари

6' Вынэ Йонуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Волунтари

5' Кырнац Николае оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Сали Энес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола