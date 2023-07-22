Тур: 2. Стадион: Центральный (Овидиу). Главный судья: Ionut Coza
4:1
Конец матча
0'
0:1
9' ГолМерлой Джордже
1:1
29' ПенальтиЛарие Йонуц
52' Желтая карточкаРикардинью
2:1
55' ПенальтиЛарие Йонуц
3:1
65' ГолВынэ Йонуц
79' Желтая карточкаЛарие Йонуц
4:1
90' ПенальтиЛарие Йонуц
90'+10
Ход матча
9'
0:1
29'
1:1
52'
55'
2:1
65'
3:1
70'
79'
90'
4:1
Владение мячом
22
Сырбу
Дан
13
Вианна
Фабио
17
Ларие
Йонуц
77
Сали
Энес
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Сырбу ДанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вианна ФабиоЗащитник
-
17 Ларие ЙонуцПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Сали ЭнесНападающий
- Запасные игроки
-
12 Айоани МихайВратарь
-
25 Кики ДавидЗащитник
- Защитник
-
99 Дюссо ДамьенЗащитник
- Полузащитник
-
20 Беншаиб АминПолузащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Основной состав
- Вратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Немец АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Раду БобокЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ilie Poenaru
История личных встреч
Фарул Констанца
Волунтари
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
22 матча
50%
27.3%
22.7%
11 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
40.9%
40.9%
18.2%
9 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.55
1
Среднее время на гол
58
90
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
0.73
0.45
Среднее время на гол
123
198
Всего голов
25
16
Голов в среднем за матч
1.14
0.73
Тотал матчей
2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
79
123
Бомбардиры внутри турнира
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларие Йонуц
|3 (3)
|1.5
|Вынэ Йонуц
|1
|0.5
|Грамени Константин
|1
|0.5
|Боргнино Марко
|0
|0
|Вианна Фабио
|0
|0
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерлой Джордже
|3
|1.5
|Немец Адам
|0
|0
|Раду Бобок
|0
|0
Карточки
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларие Йонуц
|1
|0
|Вынэ Йонуц
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Сырбу Дан
|1
|0
|Думитраче Валенти
|1
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0
|Маринс Густаво
|1
|0
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рэдуц Михай
|1
|0
|Рикардинью XI
|1
|0
|Angelo Cocian
|1
|0
Результаты матчей
Фарул Констанца
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Волунтари
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Фарул Констанца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Волунтари
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
3
Фарул Констанца
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Волунтари
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
4
Голы по времени матча
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Фарул Констанца
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Шериф - Фарул Констанца 3:0 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Шериф 1:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1
Варта Познань - Фарул Констанца 3:0 Фарул Констанца - Баник Острава 0:5 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Брашов 1:1 Фарул Констанца - Поли Яссы 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 1:2 Фарул Констанца - Стяуа 3:2 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 7:2 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:0 Стяуа - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:1 ПАОК - Фарул Констанца 3:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1
Волунтари
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Волунтари - Ботошани 2:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Рух Хожув - Волунтари 0:0 ГКС Катовице - Волунтари 0:1
У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Киндия Тырговиште - Волунтари 2:2 Волунтари - Ботошани 2:0 Волунтари - Миовени 1:0 Университатя Клуж - Волунтари 2:3 Волунтари - Петролул Плоешти 2:2 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Волунтари - УТА Арад 1:1 Арджеш - Волунтари 0:2 Волунтари - Германнштадт 1:1 Киндия Тырговиште - Волунтари 1:1 Волунтари - Арджеш 0:0 Миовени - Волунтари 0:3 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 У Крайова 1948 - Волунтари 2:1 Волунтари - Стяуа 1:2
Результаты матчей
Фарул Констанца
Волунтари
Точный счет
4:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Фарул Констанца
Волунтари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Волунтари
|Мерлой Джордже
|3
|Фарул Констанца
|Ларие Йонуц
|3
|ЧФР Клуж
|Бирлигея Даниэль
|2
|Стяуа
|Коман Флоринел
|1 (1)
|Университатя Клуж
|Кипчу Александру
|1
|У Крайова 1948
|Маскареньяс Матеус
|1 1
|ЧФР Клуж
|Мухар Карло
|2
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|2
|Сепси
|Матей Космин
|1
|Германнштадт
|Marius Constantin Maldarasanu
|1