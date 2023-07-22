Тур: 2. Стадион: Stadionul Arcul de Triumf. Главный судья: Колтеску Себастьян
2:1
Второй тайм: 90+'
0'
20' Желтая карточкаДава Джойским
27' Желтая карточкаГригоре Рикардо
1:0
30' ГолКоман Флоринел
33' Желтая карточкаЛаррусеа Горка
2:0
35' ГолОлару Дариус
80' Желтая карточкаЭджума Малком
2:1
83' ГолGoncalo Gregorio
90' Желтая карточкаКомпаньо Андреа
Ход матча
20'
27'
30'
33'
35'
2:0
80'
83'
2:1
90'
Владение мячом
27
Олару
Дариус
24
Гиафер
Денис
31
Амзар
Йонуц
99
Гезали
Ламин
30
Рошу
Нелуц
22
Бани
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кордя АндрейНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Гиафер ДенисЗащитник
- Защитник
-
31 Амзар ЙонуцЗащитник
-
99 Гезали ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Рошу НелуцПолузащитник
-
22 Бани АндрейНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Борча ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ovidiu Burca
История личных встреч
Стяуа
Динамо Бухарест
26 матчей
69.2%
30.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.5%
42.3%
16 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
42.3%
3.9%
14 побед 11 ничьих 0 побед
17 матчей
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 13 побед
43 матча
41.9%
32.6%
25.5%
18 побед 14 ничьих 11 побед
Первый тайм
37.2%
37.2%
25.6%
16 побед 16 ничьих 11 побед
Второй тайм
32.6%
37.2%
30.2%
14 побед 16 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
41
30
Голов в среднем за матч
1.86
1.43
Среднее время на гол
48
63
Всего голов
29
24
Голов в среднем за матч
1.38
1.09
Среднее время на гол
65
82
Всего голов
70
54
Голов в среднем за матч
1.63
1.26
Тотал матчей
2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
35
Больше 81%
Меньше 19%
8
24
Больше 56%
Меньше 44%
19
14
Больше 33%
Меньше 67%
29
6
Больше 14%
Меньше 86%
37
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
55
71
Бомбардиры внутри турнира
Стяуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коман Флоринел
|2 (1)
|1
|Микулеску Давид
|1
|0.5
|Олару Дариус
|1
|0.5
|Эджума Малком
|1
|0.5
|Кордя Андрей
|0
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Стяуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радунович Ристо
|1
|0
|Эджума Малком
|1
|0
|Дава Джойским
|1
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рошу Нелуц
|1
|0
|Моура Габриэл
|1
|0
|Голубович Аднан
|1
|0
|Ларрусеа Горка
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Амзар Йонуц
|1
|0
Результаты матчей
Стяуа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Динамо Бухарест
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
3
0
Стяуа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Динамо Бухарест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
3
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Стяуа
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
У Крайова 1948 - Стяуа 1:3 Стяуа - Рапид Бухарест 1:5 Фарул Констанца - Стяуа 3:2 Стяуа - ЧФР Клуж 1:0
Стяуа - Сепси 3:1 Университатя Крайова - Стяуа 1:2 Рапид Бухарест - Стяуа 1:0 Стяуа - Фарул Констанца 2:1 ЧФР Клуж - Стяуа 1:1 Сепси - Стяуа 1:2 Арджеш - Стяуа 3:0 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Стяуа - Сепси 1:0 УТА Арад - Стяуа 3:1 Стяуа - Петролул Плоешти 4:1 Арджеш - Стяуа 1:2 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Стяуа - Конкордия 0:0 Стяуа - Слатина 1:1 Волунтари - Стяуа 1:2
Динамо Бухарест
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Залаэгерсег 0:1 Динамо Бухарест - Славен 1:0
Арджеш - Динамо Бухарест 4:2 Динамо Бухарест - Арджеш 6:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Стяуа Бухарест 3:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - ФК Униря Деж 0:0 Глория Бузау - Динамо Бухарест 2:2 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:3 Стяуа Бухарест - Динамо Бухарест 2:0 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:0 ФК Униря Деж - Динамо Бухарест 0:3 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Глория Бузау 1:1 Динамо Бухарест - АСУ Политехнича 1:1 Виторул Селимбар - Динамо Бухарест 1:2 Динамо Бухарест - Униря Констанца 6:0
Результаты матчей
Стяуа
Динамо Бухарест
Точный счет
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Стяуа
Динамо Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|2:1
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|1:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Волунтари
|Мерлой Джордже
|3
|Фарул Констанца
|Ларие Йонуц
|3
|Стяуа
|Коман Флоринел
|2 (1)
|ЧФР Клуж
|Бирлигея Даниэль
|2
|Стяуа
|Микулеску Давид
|1 (1)
|У Крайова 1948
|Маскареньяс Матеус
|1 1
|Стяуа
|Эджума Малком
|2
|ЧФР Клуж
|Мухар Карло
|2
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|2
|Сепси
|Матей Космин
|1