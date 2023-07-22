Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Cristian Costin не смог попасть в створ ударом издали

Первый тайм

50' Команда Стяуа играла лучше в этом тайме.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Коман Флоринел решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

48' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

46' Хорошую попытку сделал Балута Александр . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Оооо... вот это был удар! Микулеску Давид должен был забить с этой позиции.

45' Adrian Sut из команды Стяуа наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

45' Коман Флоринел навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Матч возобновлен

45' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

44' Коман Флоринел бьет со штрафного удара в створ ворот

43' Коман Флоринел навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Г О О О О Л - Олару Дариус забивает ударом с левой ноги!

33' Ларрусеа Горка получил желтую карточку от судьи

30' Г О О О О Л - Коман Флоринел записал гол на свой счет!

30' Микулеску Давид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Григоре Рикардо получил желтую карточку от судьи

26' Амзар Йонуц наказан за толчок Adrian Sut

25' Джокович Дамьян из команды Стяуа наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

24' Ларрусеа Горка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Матч возобновлен

22' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

20' Дава Джойским получил желтую карточку от судьи

19' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Матч возобновлен

18' Бани Андрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Пантя Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Коман Флоринел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

12' Матч возобновлен

11' Игрок команды Динамо Бухарест получает медицинскую помощь прямо на поле

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Шанс! Adrian Sut из команды Стяуа пробил головой, но мимо

10' Коман Флоринел из команды Стяуа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Adrian Sut делает скидку к воротам

3' Игра остановлена из-за технических проблем.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Стяуа начинает с центра поля