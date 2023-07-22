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Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Колтеску Себастьян
Стяуа
2:1
Конец матча
Динамо Бухарест
0'
20' Желтая карточка
Дава Джойским
27' Желтая карточка
Григоре Рикардо
1:0
30' Гол
Коман Флоринел
33' Желтая карточка
Ларрусеа Горка
2:0
35' Гол
Олару Дариус
80' Желтая карточка
Эджума Малком
2:1
83' Гол
Goncalo Gregorio
90' Желтая карточка
Компаньо Андреа
90'+7
32
Тарновану
Стефан
28
Пантя
Александру
5
Дава
Джойским
6
Харуц
Денис
33
Радунович
Ристо
27
Олару
Дариус
8
Шут
Адриан
88
Джокович
Дамьян
25
Балута
Александр
11
Микулеску
Давид
7
Коман
Флоринел
1
Голубович
Аднан
2
Моура
Габриэл
24
Гиафер
Денис
27
Григоре
Рикардо
31
Амзар
Йонуц
99
Гезали
Ламин
8
Ларрусеа
Горка
10
Дани
Иглесиас
30
Рошу
Нелуц
22
Бани
Андрей
19
Абдалла
Хаким
Стяуа
Динамо Бухарест

История личных встреч

Стяуа
Динамо Бухарест

26 матчей

69.2%
30.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.5%
42.3%
16 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
42.3%
3.9%
14 побед 11 ничьих 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 13 побед

43 матча

41.9%
32.6%
25.5%
18 побед 14 ничьих 11 побед

Первый тайм

37.2%
37.2%
25.6%
16 побед 16 ничьих 11 побед

Второй тайм

32.6%
37.2%
30.2%
14 побед 16 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
6:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
К
1:0
К
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
Л1
2:2
Л1
1:0
Л1ГА
2:1
Л1ГА
2:1
КЛ
1:3
КЛ
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
К
2:2
Л1ГА
1:1
Л1ГА
1:1
К
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
К
1:1
К
5:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2
ДА
1:3
К
2:1
ДА
0:1
ДА
2:1
ДА
2:0
ДА
0:1
ДА
1:1
ДА
1:1
ДА
2:1
ДА
1:0

Голы

Всего голов

41
30

Голов в среднем за матч

1.86
1.43

Среднее время на гол

48
63

Всего голов

29
24

Голов в среднем за матч

1.38
1.09

Среднее время на гол

65
82

Всего голов

70
54

Голов в среднем за матч

1.63
1.26

Тотал матчей

2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
35
Больше 81%
Меньше 19%
8
24
Больше 56%
Меньше 44%
19
14
Больше 33%
Меньше 67%
29
6
Больше 14%
Меньше 86%
37
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

55
71

Бомбардиры внутри турнира

Стяуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коман Флоринел 2 (1) 1
Микулеску Давид 1 0.5
Олару Дариус 1 0.5
Эджума Малком 1 0.5
Кордя Андрей 0 0
Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Goncalo Gregorio 1 0.5

Карточки

Стяуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эджума Малком 2 0
Радунович Ристо 1 0
Дава Джойским 1 0
Компаньо Андреа 1 0
Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рошу Нелуц 1 0
Моура Габриэл 1 0
Голубович Аднан 1 0
Ларрусеа Горка 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Амзар Йонуц 1 0

Результаты матчей

Стяуа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Динамо Бухарест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Стяуа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Динамо Бухарест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

3
0
Стяуа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Динамо Бухарест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

3
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Стяуа
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
У Крайова 1948 - Стяуа 1:3 Стяуа - Рапид Бухарест 1:5 Фарул Констанца - Стяуа 3:2 Стяуа - ЧФР Клуж 1:0
Стяуа - Сепси 3:1 Университатя Крайова - Стяуа 1:2 Рапид Бухарест - Стяуа 1:0 Стяуа - Фарул Констанца 2:1 ЧФР Клуж - Стяуа 1:1 Сепси - Стяуа 1:2 Арджеш - Стяуа 3:0 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Стяуа - Сепси 1:0 УТА Арад - Стяуа 3:1 Стяуа - Петролул Плоешти 4:1 Арджеш - Стяуа 1:2 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Стяуа - Конкордия 0:0 Стяуа - Слатина 1:1 Волунтари - Стяуа 1:2
Динамо Бухарест
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Залаэгерсег 0:1 Динамо Бухарест - Славен 1:0
Арджеш - Динамо Бухарест 4:2 Динамо Бухарест - Арджеш 6:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Стяуа Бухарест 3:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - ФК Униря Деж 0:0 Глория Бузау - Динамо Бухарест 2:2 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:3 Стяуа Бухарест - Динамо Бухарест 2:0 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:0 ФК Униря Деж - Динамо Бухарест 0:3 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Глория Бузау 1:1 Динамо Бухарест - АСУ Политехнича 1:1 Виторул Селимбар - Динамо Бухарест 1:2 Динамо Бухарест - Униря Констанца 6:0

Результаты матчей

Стяуа
Динамо Бухарест

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Стяуа
Динамо Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
ЧФР Клуж
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Стяуа
 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Сепси
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Университатя Крайова
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Волунтари
 2 1 0 1 3 - 5 3
7.
Университатя Клуж
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Оцелул Галац
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
УТА Арад
 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Ботошани
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Германнштадт
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
У Крайова 1948
 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Динамо Бухарест
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Волунтари
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Сепси
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Стяуа
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Оцелул Галац
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Политехника Яссы
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ботошани
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Университатя Крайова
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Университатя Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Германнштадт
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Динамо Бухарест
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
УТА Арад
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
У Крайова 1948
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Стяуа
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Фарул Констанца
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
УТА Арад
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Университатя Клуж
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Сепси
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Германнштадт
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Рапид Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Оцелул Галац
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Петролул Плоешти
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Динамо Бухарест
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
У Крайова 1948
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Ботошани
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Волунтари
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Волунтари Мерлой Джордже 3
Фарул Констанца Ларие Йонуц 3
Стяуа Коман Флоринел 2 (1)
ЧФР Клуж Бирлигея Даниэль 2
Стяуа Микулеску Давид 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
У Крайова 1948 Маскареньяс Матеус 1 1
Стяуа Эджума Малком 2
ЧФР Клуж Мухар Карло 2
Сепси Штефэнеску Мариус 2
Сепси Матей Космин 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 89'
      Удар от ворот произведет Динамо Бухарест
    • 87'
      Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 87'
      Стяуа пытается что-то создать.
    • 86'
      Динамо Бухарест пытается что-то создать.
    • 86'
      Контроль мяча: Стяуа: 60%, Динамо Бухарест: 40%.
    • 85'
      Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 85'
      Удар от ворот произведет Динамо Бухарест
    • 84'
      Кордя Андрей из команды Стяуа наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 83'
      Г О О О О Л - Goncalo Gregorio первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
    • 83'
      Ларрусеа Горка пробует нанести удар издали, но Stefan Tarnovanu держит все под контролем
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Arcul de Triumf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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