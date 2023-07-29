28' Нягу Ионуц навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Матч возобновлен

26' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

25' Alexandru Pop выиграл воздушное противоборство у Попеску Овидиу

25' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Relu Stoian из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

22' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Стяуа

18' Шанс! Alexandru Pop из команды Оцелул Галац пробил головой, но мимо

17' Попеску Октавиан пробует нанести удар издали, но Relu Stoian держит все под контролем

16' Adrian Sut выиграл воздушное противоборство у Фатаи Кехинде

16' Джокович Дамьян из команды Стяуа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Teles выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Relu Stoian из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

9' Adrian Sut возвращается на поле.

9' Alexandru Pop возвращается на поле.

9' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

8' Матч возобновлен

8' Ох, нехорошо это выглядит. Adrian Sut получил травму и медбригада забирает его с поля.

8' Ох, нехорошо это выглядит. Alexandru Pop получил травму и медбригада забирает его с поля.

7' Alexandru Pop на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Adrian Sut на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Безумный фол. Adrian Sut грубо играет против соперника. Пострадал Alexandru Pop

6' Безумный фол. Жардан Василий грубо играет против соперника. Пострадал Adrian Sut

4' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Жардан Василий выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре