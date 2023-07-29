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  4. Суперлига 2023-2024

Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Iulian Dima
Оцелул Галац
0:0
Первый тайм: 28'
Стяуа
0'

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Оцелул Галац
Ничья
Стяуа
5.30
3.15
1.78
Все Коэффициенты
12
Relu
Stoian
14
Andrei
Rus
15
Francois
Tobasegnou
Yabre
5
Ariel
Lopez1
2
Желев
Милен
21
Teles
8
Нягу
Ионуц
23
Жардан
Василий
11
Alexandru
Pop
90
Фатаи
Кехинде
30
Yuri
Cisotti
32
Тарновану
Стефан
28
Пантя
Александру
5
Дава
Джойским
21
Кирикеш
Влад
23
Попеску
Овидиу
88
Джокович
Дамьян
8
Шут
Адриан
18
Эджума
Малком
98
Кордя
Андрей
25
Балута
Александр
10
Попеску
Октавиан
Оцелул Галац
Стяуа

История личных встреч

Оцелул Галац
Стяуа

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
71.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

20 матчей

20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 побед

История матчей

К
0:0
ТМК
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ДА
2:1
С
1:0
ДА
1:0
ДА
1:0
ДА
1:0
ДА
0:1
ДА
5:0
ДА
2:0
ДА
0:1
ДА
3:1

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

0.64
0.78

Среднее время на гол

141
115

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

2.11
0.91

Среднее время на гол

42
99

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

1.3
0.85

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

69
105

Бомбардиры внутри турнира

Оцелул Галац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandru Pop 1 0.33
Teles 0 0
Стяуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коман Флоринел 2 (1) 0.67
Микулеску Давид 1 0.33
Олару Дариус 1 0.33
Эджума Малком 1 0.33
Кордя Андрей 0 0

Карточки

Оцелул Галац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Желев Милен 2 0
Доринель Мунтеану 1 0
Yuri Cisotti 1 0
Relu Stoian 1 0
Ariel Lopez1 1 0
Andrei Rus 1 0
Стяуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эджума Малком 2 0
Радунович Ристо 1 0
Дава Джойским 1 0
Компаньо Андреа 1 0

Результаты матчей

Оцелул Галац
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Стяуа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Оцелул Галац
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Стяуа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Оцелул Галац
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Стяуа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Оцелул Галац
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - УТА Арад 1:1 Оцелул Галац - Войводина Нови Сад 2:2 Оцелул Галац - Марибор 0:0
Оцелул Галац - Полесье 2:2 Капфенберг - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФК Униря Деж 1:0 Глория Бузау - Оцелул Галац 1:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 0:2 Стяуа Бухарест - Оцелул Галац 1:1 Политехника Яссы - Оцелул Галац 2:0 ФК Униря Деж - Оцелул Галац 0:1 Оцелул Галац - Глория Бузау 1:0 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:0 Оцелул Галац - Стяуа Бухарест 3:2 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:2 КСМ Думбрэвица - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Чиксереда Меркуря-Чук 1:0 Слатина - Оцелул Галац 0:0 Ульм 1846 - Оцелул Галац 2:0
Стяуа
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ЦСКА-1948 - Стяуа 0:1 Стяуа - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Стяуа 1:3 Стяуа - Рапид Бухарест 1:5
Фарул Констанца - Стяуа 3:2 Стяуа - ЧФР Клуж 1:0 Стяуа - Сепси 3:1 Университатя Крайова - Стяуа 1:2 Рапид Бухарест - Стяуа 1:0 Стяуа - Фарул Констанца 2:1 ЧФР Клуж - Стяуа 1:1 Сепси - Стяуа 1:2 Арджеш - Стяуа 3:0 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Стяуа - Сепси 1:0 УТА Арад - Стяуа 3:1 Стяуа - Петролул Плоешти 4:1 Арджеш - Стяуа 1:2 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Стяуа - Конкордия 0:0

Результаты матчей

Оцелул Галац
Стяуа

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Оцелул Галац
Стяуа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стяуа
 0:0 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Фарул Констанца
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
ЧФР Клуж
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Германнштадт
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Рапид Бухарест
 3 1 2 0 5 - 2 5
6.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 2 - 0 4
7.
Сепси
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Университатя Клуж
 3 1 1 1 5 - 7 4
9.
Волунтари
 2 1 0 1 3 - 5 3
10.
Оцелул Галац
 0:0 3 0 3 0 1 - 1 3
11.
Петролул Плоешти
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Ботошани
 3 0 2 1 4 - 5 2
13.
УТА Арад
 3 0 1 2 3 - 6 1
14.
Динамо Бухарест
 2 0 0 2 1 - 4 0
15.
Политехника Яссы
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
У Крайова 1948
 3 0 0 3 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Волунтари
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Сепси
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Стяуа
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Германнштадт
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Оцелул Галац
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Рапид Бухарест
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Ботошани
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Университатя Крайова
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Динамо Бухарест
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
УТА Арад
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Университатя Клуж
 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
У Крайова 1948
 2 0 0 2 4 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стяуа
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Университатя Клуж
 2 1 1 0 5 - 4 4
3.
Рапид Бухарест
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Университатя Крайова
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Германнштадт
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Фарул Констанца
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Оцелул Галац
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Сепси
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
УТА Арад
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Ботошани
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
У Крайова 1948
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Динамо Бухарест
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Волунтари
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Клуж Кипчу Александру 3 (1)
Волунтари Мерлой Джордже 3
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 3
Фарул Констанца Ларие Йонуц 3
Университатя Клуж Нистор Дан 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
У Крайова 1948 Маскареньяс Матеус 1 1
Университатя Клуж Нистор Дан 2
Университатя Крайова Митрицэ Александру 2
Оцелул Галац Желев Милен 2
Стяуа Эджума Малком 2
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    Лучшие коэффициенты
    Оцелул Галац
    Ничья
    Стяуа
    5.30
    3.15
    1.78
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