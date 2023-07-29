Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Команда Стяуа имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Желев Милен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Кордя Андрей навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Кирикеш Влад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Команда Стяуа забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

40' Г О О О О Л - Попеску Октавиан из команды Стяуа правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

40' Кордя Андрей создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Жардан Василий наказан за толчок Adrian Sut

38' Попеску Овидиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Нягу Ионуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

36' Ariel Lopez создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Игрок из команды Оцелул Галац делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

35' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Эджума Малком выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Фатаи Кехинде выиграл воздушное противоборство у Adrian Sut.

33' Попеску Октавиан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

30' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Стяуа

29' Ябре Тобасегноу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Нягу Ионуц навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Нягу Ионуц навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Матч возобновлен

26' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

25' Alexandru Pop выиграл воздушное противоборство у Попеску Овидиу

25' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Relu Stoian из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

22' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Стяуа

18' Шанс! Alexandru Pop из команды Оцелул Галац пробил головой, но мимо

17' Попеску Октавиан пробует нанести удар издали, но Relu Stoian держит все под контролем

16' Adrian Sut выиграл воздушное противоборство у Фатаи Кехинде

16' Джокович Дамьян из команды Стяуа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Teles выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Relu Stoian из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

9' Adrian Sut возвращается на поле.

9' Alexandru Pop возвращается на поле.

9' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

8' Матч возобновлен

8' Ох, нехорошо это выглядит. Adrian Sut получил травму и медбригада забирает его с поля.

8' Ох, нехорошо это выглядит. Alexandru Pop получил травму и медбригада забирает его с поля.

7' Alexandru Pop на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Adrian Sut на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Безумный фол. Adrian Sut грубо играет против соперника. Пострадал Alexandru Pop

6' Безумный фол. Жардан Василий грубо играет против соперника. Пострадал Adrian Sut

4' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Жардан Василий выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре